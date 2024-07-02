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В Узбекистане построят 200 микроГЭС

В Узбекистане построят 200 микроГЭС

Sputnik Узбекистан

Они могут появиться в пяти областях республики при участии частного сектора

2024-07-02T18:45+0500

2024-07-02T18:45+0500

2024-07-02T18:45+0500

узбекистан

энергетика

гэс

проект

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане построят 200 микроГЭС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Представители строительной компании "Узбекгидроэнерго" рассказали, что эту работу планируют при участии частного сектора. По словам энергетиков, для осуществления проектов будет введена система аренды земли предпринимателям сроком на 20 лет. Так, по словам Зокирова, на сегодняшний день посредством аукционов определены частные инвесторы около 60 проектов микро и малых ГЭС. В рамках реализации на 30 из них начались строительно-монтажные работы. Кроме того, до сегодняшнего дня Узбекгидроэнерго ввело в эксплуатацию 22 проекта микро и малых ГЭС общей мощностью 12,5 МВт. Еще 10 проектов микроГЭС общей мощностью 15 МВт планируют запустить в ближайшее время. При этом, как уточнили в Узбекгидроэнерго, чтобы повысить привлекательность проектов микро и малой гидроэнергетики, налажены производство и поставка оборудования, полностью осуществляемые местными специалистами и производителями. После завершения монтажа и пуска агрегатов в июле текущего года специалисты проведут несколько поэтапных испытаний. В случае успешной апробации агрегаты данного типа введут в эксплуатацию в других регионах республики.

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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