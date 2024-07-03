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https://uz.sputniknews.ru/20240703/biznes-forum-uzbekistan-afganistan-44661866.html
Бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте — какие документы подписали
Бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте — какие документы подписали
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия делегации двух стран также посетили промышленную выставку "Made in Afghanistan", где представлена продукция 75 крупных афганских компаний. 03.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-03T18:05+0500
2024-07-03T18:05+0500
узбекистан
афганистан
бизнес-форум
ташкент
выставка
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Ташкенте прошел бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" с участием руководителей профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и более тысячи представителей деловых кругов обеих стран, сообщает пресс-служба МИПТ.Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализацию существующих и запуск новых взаимовыгодных инициатив. В качестве перспективных направлений они обозначили расширение номенклатуры взаимной торговли, наращивание сотрудничества между производителями и экспортерами, активизацию взаимных контактов между предпринимателями, увеличение количества совместных мероприятий и визитов с участием деловых кругов двух стран. В фокусе внимания участников находились меры по дальнейшему развитию взаимной торговли, включая запуск круглосуточного режима перехода государственной границы, создание торговых домов, реализацию крупных транспортных и инфраструктурных проектов. В рамках мероприятия делегации двух стран посетили выставку промышленной продукции "Made in Afghanistan", на которой представлена продукция 75 крупных афганских компаний, осуществляющих деятельность в ювелирной, текстильной, продовольственной, электротехнической, горнодобывающей отраслях, транспортной и логистической сферах. На полях выставки прошли переговоры в формате B2B и G2B, в ходе которых предприниматели из Узбекистана и Афганистана смогли завязать полезные знакомства, обсудить технические детали совместных проектов и торговых поставок. По итогам форума подписали ряд торговых соглашений в сферах химической промышленности и сельского хозяйства, а также соглашение по созданию логистического центра.Для справки: Афганистан является пятым по величине экспортным рынком для Узбекистана. За последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув $866 млн в 2023 году. Сегодня в республике действуют 550 предприятий с участием афганских инвестиций.
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узбекистан, афганистан, бизнес-форум, ташкент, выставка, экономика
узбекистан, афганистан, бизнес-форум, ташкент, выставка, экономика

Бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте — какие документы подписали

18:05 03.07.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанУзбекистан и Афганистан активизируют потенциал двустороннего взаимодействия
Узбекистан и Афганистан активизируют потенциал двустороннего взаимодействия - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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В рамках мероприятия делегации двух стран также посетили промышленную выставку "Made in Afghanistan", где представлена продукция 75 крупных афганских компаний.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Ташкенте прошел бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" с участием руководителей профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и более тысячи представителей деловых кругов обеих стран, сообщает пресс-служба МИПТ.
Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализацию существующих и запуск новых взаимовыгодных инициатив.
В качестве перспективных направлений они обозначили расширение номенклатуры взаимной торговли, наращивание сотрудничества между производителями и экспортерами, активизацию взаимных контактов между предпринимателями, увеличение количества совместных мероприятий и визитов с участием деловых кругов двух стран.
В фокусе внимания участников находились меры по дальнейшему развитию взаимной торговли, включая запуск круглосуточного режима перехода государственной границы, создание торговых домов, реализацию крупных транспортных и инфраструктурных проектов.
В рамках мероприятия делегации двух стран посетили выставку промышленной продукции "Made in Afghanistan", на которой представлена продукция 75 крупных афганских компаний, осуществляющих деятельность в ювелирной, текстильной, продовольственной, электротехнической, горнодобывающей отраслях, транспортной и логистической сферах.
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит выставка афганской продукции
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
1/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
2/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
3/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
4/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
5/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
6/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
7/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
8/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
9/9
© Sputnik/Элина Бекназарова
В Ташкенте проходит выставка афганской продукции
На полях выставки прошли переговоры в формате B2B и G2B, в ходе которых предприниматели из Узбекистана и Афганистана смогли завязать полезные знакомства, обсудить технические детали совместных проектов и торговых поставок.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанУзбекистан и Афганистан активизируют потенциал двустороннего взаимодействия
Узбекистан и Афганистан активизируют потенциал двустороннего взаимодействия - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2024
Узбекистан и Афганистан активизируют потенциал двустороннего взаимодействия
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
По итогам форума подписали ряд торговых соглашений в сферах химической промышленности и сельского хозяйства, а также соглашение по созданию логистического центра.
Для справки: Афганистан является пятым по величине экспортным рынком для Узбекистана. За последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув $866 млн в 2023 году. Сегодня в республике действуют 550 предприятий с участием афганских инвестиций.
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