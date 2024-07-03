https://uz.sputniknews.ru/20240703/biznes-forum-uzbekistan-afganistan-44661866.html

Бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте — какие документы подписали

Бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" в Ташкенте — какие документы подписали

Sputnik Узбекистан

В рамках мероприятия делегации двух стран также посетили промышленную выставку "Made in Afghanistan", где представлена продукция 75 крупных афганских компаний. 03.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-03T18:05+0500

2024-07-03T18:05+0500

2024-07-03T18:05+0500

узбекистан

афганистан

бизнес-форум

ташкент

выставка

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Ташкенте прошел бизнес-форум "Узбекистан-Афганистан" с участием руководителей профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и более тысячи представителей деловых кругов обеих стран, сообщает пресс-служба МИПТ.Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализацию существующих и запуск новых взаимовыгодных инициатив. В качестве перспективных направлений они обозначили расширение номенклатуры взаимной торговли, наращивание сотрудничества между производителями и экспортерами, активизацию взаимных контактов между предпринимателями, увеличение количества совместных мероприятий и визитов с участием деловых кругов двух стран. В фокусе внимания участников находились меры по дальнейшему развитию взаимной торговли, включая запуск круглосуточного режима перехода государственной границы, создание торговых домов, реализацию крупных транспортных и инфраструктурных проектов. В рамках мероприятия делегации двух стран посетили выставку промышленной продукции "Made in Afghanistan", на которой представлена продукция 75 крупных афганских компаний, осуществляющих деятельность в ювелирной, текстильной, продовольственной, электротехнической, горнодобывающей отраслях, транспортной и логистической сферах. На полях выставки прошли переговоры в формате B2B и G2B, в ходе которых предприниматели из Узбекистана и Афганистана смогли завязать полезные знакомства, обсудить технические детали совместных проектов и торговых поставок. По итогам форума подписали ряд торговых соглашений в сферах химической промышленности и сельского хозяйства, а также соглашение по созданию логистического центра.Для справки: Афганистан является пятым по величине экспортным рынком для Узбекистана. За последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в полтора раза, достигнув $866 млн в 2023 году. Сегодня в республике действуют 550 предприятий с участием афганских инвестиций.

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узбекистан, афганистан, бизнес-форум, ташкент, выставка, экономика