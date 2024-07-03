https://uz.sputniknews.ru/20240703/chjan-min-shos-eaeu-vzaimodeystviye-44656027.html
Чжан Мин: взаимодействие ШОС и ЕАЭС становится все более весомым
Чжан Мин: взаимодействие ШОС и ЕАЭС становится все более весомым
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и ШОС в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС
2024-07-03T16:20+0500
2024-07-03T16:20+0500
2024-07-03T16:20+0500
чжан мин
шос
еаэс
сотрудничество
астана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1a/24811430_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_dc88e55b240e196a593c8eaa907f4b44.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Фактор взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС становится все более весомым в современной мировой архитектуре, считает Генсек ШОС Чжан Мин, сообщила пресс-служба ЕЭК.Такое заявление он сделал в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в Астане.По словам Чжан Мина, диалог интеграций с акцентом на обмен практическим опытом по экономическим вопросам призван обеспечить комфортные и предсказуемые условия для развития Большой Евразии.В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза и ШОС в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом Организации.Бакытжан Сагинтаев рассказал о завершении подготовки Плана мероприятий по реализации Меморандума. В связи с этим Председатель Коллегии ЕЭК предложил организовать подписание документа на полях Евразийского экономического форума, который пройдет осенью этого года в Армении.Речь шла о возможностях дальнейшего взаимодействия в формате "ЕАЭС – ШОС". Глава Коллегии ЕЭК подчеркнул заинтересованность государств Евразийского экономического союза в развитии международных транспортных коридоров, мультимодальных и контейнерных перевозок, цифровизации грузоперевозок в регионе.В этой связи для форсирования выработки совместных подходов Сагинтаев предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран-участниц ШОС и Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС.Стороны также обсудили инициативу ЕЭК о проведении в штаб-квартире ШОС "Дней ЕАЭС".Напомним, что в Астане 3-4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана.
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1a/24811430_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_8d18ec45362dcc4ae6ecfa7ad38bcde7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чжан мин взаимодействие шос еаэс
чжан мин взаимодействие шос еаэс
Чжан Мин: взаимодействие ШОС и ЕАЭС становится все более весомым
Стороны обсудили перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и ШОС в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Фактор взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС становится все более весомым в современной мировой архитектуре, считает Генсек ШОС Чжан Мин, сообщила
пресс-служба ЕЭК.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в Астане.
По словам Чжан Мина, диалог интеграций с акцентом на обмен практическим опытом по экономическим вопросам призван обеспечить комфортные и предсказуемые условия для развития Большой Евразии.
В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза и ШОС в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом Организации.
Бакытжан Сагинтаев рассказал о завершении подготовки Плана мероприятий по реализации Меморандума. В связи с этим Председатель Коллегии ЕЭК предложил организовать подписание документа на полях Евразийского экономического форума, который пройдет осенью этого года в Армении.
Речь шла о возможностях дальнейшего взаимодействия в формате "ЕАЭС – ШОС". Глава Коллегии ЕЭК подчеркнул заинтересованность государств Евразийского экономического союза в развитии международных транспортных коридоров, мультимодальных и контейнерных перевозок, цифровизации грузоперевозок в регионе.
В этой связи для форсирования выработки совместных подходов Сагинтаев предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран-участниц ШОС и Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС.
Стороны также обсудили инициативу ЕЭК о проведении в штаб-квартире ШОС "Дней ЕАЭС".
"Это мероприятие, безусловно, привлечет внимание представителей бизнес-сообщества. Уверен, что обмен опытом и лучшими практиками будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", – подчеркнул Сагинтаев.
Напомним, что в Астане 3-4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана.