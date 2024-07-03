https://uz.sputniknews.ru/20240703/chjan-min-shos-eaeu-vzaimodeystviye-44656027.html

Чжан Мин: взаимодействие ШОС и ЕАЭС становится все более весомым

Чжан Мин: взаимодействие ШОС и ЕАЭС становится все более весомым

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и ШОС в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС

2024-07-03T16:20+0500

2024-07-03T16:20+0500

2024-07-03T16:20+0500

чжан мин

шос

еаэс

сотрудничество

астана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1a/24811430_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_dc88e55b240e196a593c8eaa907f4b44.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Фактор взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС становится все более весомым в современной мировой архитектуре, считает Генсек ШОС Чжан Мин, сообщила пресс-служба ЕЭК.Такое заявление он сделал в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в Астане.По словам Чжан Мина, диалог интеграций с акцентом на обмен практическим опытом по экономическим вопросам призван обеспечить комфортные и предсказуемые условия для развития Большой Евразии.В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза и ШОС в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом Организации.Бакытжан Сагинтаев рассказал о завершении подготовки Плана мероприятий по реализации Меморандума. В связи с этим Председатель Коллегии ЕЭК предложил организовать подписание документа на полях Евразийского экономического форума, который пройдет осенью этого года в Армении.Речь шла о возможностях дальнейшего взаимодействия в формате "ЕАЭС – ШОС". Глава Коллегии ЕЭК подчеркнул заинтересованность государств Евразийского экономического союза в развитии международных транспортных коридоров, мультимодальных и контейнерных перевозок, цифровизации грузоперевозок в регионе.В этой связи для форсирования выработки совместных подходов Сагинтаев предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран-участниц ШОС и Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС.Стороны также обсудили инициативу ЕЭК о проведении в штаб-квартире ШОС "Дней ЕАЭС".Напомним, что в Астане 3-4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана.

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чжан мин взаимодействие шос еаэс