https://uz.sputniknews.ru/20240703/eksperty-itogi-sammit-shos--kazaxstan-44645706.html

Эксперты подведут итоги саммита ШОС в Казахстане

Эксперты подведут итоги саммита ШОС в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Участники видеомоста обсудят результаты 24-го заседания Совета глав государств-членов ШОС и перспективы развития организации

2024-07-03T09:40+0500

2024-07-03T09:40+0500

2024-07-03T10:14+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

политика

шос

мнение эксперта

саммит

итоги

москва

астана

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в пятницу, 5 июля, в 13.00 (по ташкентскому времени) состоится видеомост Москва – Астана — Минск — Бишкек – Ташкент на тему: "Итоги саммита ШОС в Казахстане".Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане 3-4 июля 2024 года под председательством Казахстана. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, в частности, России, Узбекистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Пакистана и Ирана.На предстоящем саммите планируют принять решение о вступлении Беларуси в ШОС, что, по мнению генерального секретаря организации Чжана Мина, станет "историческим прорывом".Какова роль ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем? Каковы перспективы дальнейшего расширения организации? Какие проблемы и угрозы стоят перед странами-участницами? Ждет ли ШОС дальнейшее реформирование, и почему борьба с так называемыми "тремя силами зла" должна оставаться в "постоянном фокусе сотрудничества организации"?Эти и другие вопросы обсудят в ходе видеомоста.Участники в Москве:В Минске:В Ташкенте:В Астане:В Бишкеке:

узбекистан

москва

астана

минск

бишкек

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