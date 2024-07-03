https://uz.sputniknews.ru/20240703/svo-proryv-toretskoye-napravleniye-44647698.html

СВО: освобождение пяти населенных пунктов, прорыв на Торецком направлении

СВО: освобождение пяти населенных пунктов, прорыв на Торецком направлении

Sputnik Узбекистан

Войска РФ в зоне СВО успешно решают стратегическую задачу уничтожения боевого потенциала, резервов украинской армии и НАТО, методично очищая от ВСУ населенные пункты Донбасса и Харьковской области, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

2024-07-03T12:26+0500

2024-07-03T12:26+0500

2024-07-03T12:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

россия

украина

нато

вооруженные силы

вооружение

безопасность

владимир зеленский

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/03/44647529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7302620f9de0e892535abc7260a10a6d.jpg

Подразделения российской группировки войск "Центр" вчера освободили село Новопокровское на территории ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новоалександровку, Сокол и Спорное. Это продвижение открывает новые возможности и перспективы.ВКС России авиаударом ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) на оккупированной части территории ДНР на Торецком направлении 30 июня "вынесли" позиции противника на "встречу с Бандерой".Российские ОТРК "Искандер-М" накрыли два эшелона с украинской боевой техникой (включая танки Leopard немецкого производства), перебрасываемой в Харьковскую область.Подразделения группировки войск "Запад" 1 июля освободили населенный пункт Степовая Новоселовка, и развивают успех на Купянском направлении Харьковской области. Расстояние от российских позиций до Купянска – Узлового сегодня составляет всего около 10 км.Планомерное уничтожение войсками РФ переправ через реку Оскол в районе Купянска привело к нарушению снабжения украинской группировки. Господствующие высоты на Купянском направлении дают ВСУ последнюю возможность сдержать наступление российской армии. После освобождения Степовой Новоселовки на пути до восточных пригородов Купянска населенных пунктов не осталось.Кроме того, в Харьковской области уничтожены два железнодорожных состава с западной техникой, включая танки "Леопард". Авиаразведка и ОТРК "Искандер-М" обеспечили эффективный удар до разгрузки.В пригороде Харькова уничтожена база террористического нацбата "Кракен".Невзирая на ожесточенное сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвигаются в городе Волчанске Харьковской области. Российская артиллерия, обладая многократным огневым превосходством, перемалывает переправы через реку Волчья и резервы ВСУ.Киевский режим вынужден бросать в бой "ценных" иностранных наемников – неслучайно так возросло количество "суицидов" среди морских пехотинцев США. По данным газеты La Repubblica, чаще всего "самоубийства" американских и других натовских спецназовцев связаны с повреждением головного мозга минно-взрывными травмами. Польский аэропорт Жешув становится натовским моргом.Подземный ходРоссийские войска группировка "Центр" успешно продвигаются на Торецком направлении. Сумели быстро прорвать внешнюю оборонительную систему противника в районе города Торецка (помог трехкилометровый подземный ход), выйти в микрорайоны Дружба и Железное, а также на рубеж Кирово. Кроме того, штурмовики с боями ворвались в поселок Нью-Йорк с юга – со стороны Троицкого. Продолжаются бои за освобождение поселка Северное.Великолепный российский "прилет" состоялся 1 июля на авиабазе ВСУ в Миргороде – уничтожены и поражены семь украинских истребителей Су-27, а также летчики, подготовленные для F-16. Западные издания и украинское командование подтверждают потери.Украинский арсенал боеприпасов для РСЗО HIMARS уничтожен авиаударом ВКС России в Запорожье.На Западе признают, что российское командование сорвало планы киевского режима по отводу ВСУ на новые линии обороны и заморозке вооруженного конфликта для восстановления потенциала НАТО."Просроченный" американский ставленник Владимир Зеленский потребовал от американского марионеточного военачальника Александра Сырского "любой ценой" удержать оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса, и внезапно заговорил о возможности мира с Россией – "через посредников".Немедленно откликнулся бывший "придворный шут" киевского режима, эмигрант Алексей Арестович: "Украинцам так долго говорили о "тотальной победе" над Россией, что заявления Зеленского о мире просто не воспринимаются". А в США предсказали перенос столицы Украины в западные регионы.Между тем западные лидеры планируют отправить в Киев высокопоставленного чиновника, который будет отвечать за натовскую поддержку антироссийской Украины. Подчиняться он будет руководству НАТО и новому командованию США в Висбадене, созданному специально для координации поддержки украинской армии. Запад готовится к долгосрочному конфликту с Россией – до последнего украинца.И все же, российская "позиционная война на истощение" потенциала, резервов ВСУ (НАТО) успешно способствует достижению изначально поставленных в феврале 2022 года военных целей – демилитаризации и денацификации враждебного украинского псевдо-государства.На Западе осознают и публично признают: победа Москвы над Киевом будет означать поражение коллективного Запада, ЕС, НАТО и "гегемона" США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво освобождение населенные пункты донбасс харьковская область нато