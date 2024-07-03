https://uz.sputniknews.ru/20240703/uzbekistan-i-afganistan-namereny-aktivizirovat-deyatelnost-zon-prigranichnoy-torgovli-44650739.html
Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли
Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли
Sputnik Узбекистан
Стороны наметили конкретные меры по увеличению объёмов взаимного товарооборота, развитию инвестиционного сотрудничества
2024-07-03T13:06+0500
2024-07-03T13:06+0500
2024-07-03T14:25+0500
узбекистан
афганистан
сотрудничество
товарооборот
инвестиции
министерство инвестиций, промышленности и торговли
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Вопросы активизации деятельности зон приграничной торговли обсудили глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азиз, сообщает пресс-служба узбекского ведомства. Встреча прошла в рамках визита афганской делегации в Узбекистан. Речь шла о текущем состоянии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных крупных инфраструктурных проектов. Стороны выразили уверенность, что мероприятия, проводимые во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Афганистана, активизируют сотрудничество между деловыми кругами двух стран, увеличат объемы торговли и дадут старт новым взаимовыгодным инициативам.
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узбекистан афганистан товарооборот торговля инвестиции
узбекистан афганистан товарооборот торговля инвестиции
Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли
13:06 03.07.2024 (обновлено: 14:25 03.07.2024)
Стороны наметили конкретные меры по увеличению объемов взаимного товарооборота, развитию инвестиционного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Вопросы активизации деятельности зон приграничной торговли обсудили глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азиз, сообщает
пресс-служба узбекского ведомства.
Встреча прошла в рамках визита афганской делегации в Узбекистан.
Речь шла о текущем состоянии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных крупных инфраструктурных проектов.
"Намечены конкретные меры по увеличению объемов взаимного товарооборота, активизации деятельности зон приграничной торговли, развитию инвестиционного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Стороны выразили уверенность, что мероприятия, проводимые во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Афганистана, активизируют сотрудничество между деловыми кругами двух стран, увеличат объемы торговли и дадут старт новым взаимовыгодным инициативам.