https://uz.sputniknews.ru/20240703/uzbekistan-i-afganistan-namereny-aktivizirovat-deyatelnost-zon-prigranichnoy-torgovli-44650739.html

Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли

Узбекистан и Афганистан намерены активизировать деятельность зон приграничной торговли

Sputnik Узбекистан

Стороны наметили конкретные меры по увеличению объёмов взаимного товарооборота, развитию инвестиционного сотрудничества

2024-07-03T13:06+0500

2024-07-03T13:06+0500

2024-07-03T14:25+0500

узбекистан

афганистан

сотрудничество

товарооборот

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Вопросы активизации деятельности зон приграничной торговли обсудили глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азиз, сообщает пресс-служба узбекского ведомства. Встреча прошла в рамках визита афганской делегации в Узбекистан. Речь шла о текущем состоянии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных крупных инфраструктурных проектов. Стороны выразили уверенность, что мероприятия, проводимые во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Афганистана, активизируют сотрудничество между деловыми кругами двух стран, увеличат объемы торговли и дадут старт новым взаимовыгодным инициативам.

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