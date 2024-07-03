https://uz.sputniknews.ru/20240703/uzbekistan-voyennyye-parad-belarus-44651730.html

Военные из Узбекистана участвовали в параде в столице Беларуси

Военные из Узбекистана участвовали в параде в столице Беларуси

Sputnik Узбекистан

Военнослужащие РУз прошли по улицам Минска вместе с парадными расчетами Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

2024-07-03T14:07+0500

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узбекистан

военнослужащие

парад

беларусь

минск

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Парадный расчет Вооруженных Сил Узбекистана принял участие в военном параде в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.Событие приурочили ко Дню Независимости Беларуси и 80-летию освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков.В составе механизированной колонны возле стелы "Минск – город-герой" прошло свыше 300 единиц техники, пролетели боевые самолеты и вертолеты. На параде впервые показали оперативно-тактический комплекс "Искандер" и беспилотники "Герань-2".Военнослужащие РУз прошли по улицам Минска вместе с пешими парадными расчетами Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Всего в параде участвовали свыше 6 тыс. военнослужащих.Военные из Узбекистана вместе с коллегами из других стран прибыли в Беларусь еще в начале третьей декады июня для участия в репетициях парада.

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