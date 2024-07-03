Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
18:30 03.07.2024 (обновлено: 18:34 03.07.2024)
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Руководители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств на заседании в Минске обсудили целый комплекс вопросов регионального военного сотрудничества и приняли ряд решений.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Главу российского военного ведомства Андрея Белоусова избрали председателем совета министров обороны (СМО) стран СНГ.
Данное решение единогласно приняли на очередном заседании СМО, прошедшем в Минске.
В работе Совета участвовали делегации Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
"На фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", — заявил Белоусов.
Он отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.
"Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран. Важную роль в этом играют созданные в Евразии многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС. Упор делаем на повышение активности и авторитета этих интеграционных структур, налаживание между ними диалога в области безопасности", — подчеркнул Белоусов.
Он также указал, что США и их союзники стремятся нанести стратегическое поражение России на Украине. И именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает. Западные страны поддерживают временное правительство Украины в насаждении нацизма и искажении исторической правды.
Андрей Белоусов поблагодарил страны СНГ за борьбу против героизации нацизма и фальсификации истории.
"Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом... 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом...Уроки этой войны остаются актуальными", — подчеркнул он.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в своем выступлении на заседании СМО также подчеркнул приоритетную задачу военно-патриотического воспитания и популяризации общих духовно-нравственных ценностей, борьбы с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма.
Министры обороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере в интересах укрепления национальных вооруженных сил и безопасного развития государств Содружества.
"Члены Совета одобрили Концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года и утвердили План проведения совместных мероприятий в 2025 году", — сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.
Участники заседания проанализировали комплекс вопросов военного сотрудничества, связанных с функционированием совместных систем военного назначения. В частности, были приняты:
основные направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки до 2030 года;
Положение о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи.
Также на заседании согласовали организационные и финансовые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны.
Совет министров обороны поддержал внедрение опыта ведения боевых действий в современных условиях в систему боевой подготовки войск.
Участников проинформировали о современных подходах к организации противодействия применению БПЛА, опыте выполнения задач по разминированию объектов и местности, военно-патриотическом воспитании военнослужащих и формировании на этой основе военно-профессиональных качеств защитников Отечества.
Кроме того, им представили совместный военно-теоретический труд "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленный авторским коллективом военных академий стран СНГ и Секретариатом Совета министров обороны.