https://uz.sputniknews.ru/20240703/zasedaniye-soveta-ministrov-oborony-sng-minsk-44662706.html

Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ

Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Руководители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств на заседании в Минске обсудили целый комплекс вопросов регионального военного сотрудничества и приняли ряд решений

2024-07-03T18:30+0500

2024-07-03T18:30+0500

2024-07-03T18:34+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Главу российского военного ведомства Андрея Белоусова избрали председателем совета министров обороны (СМО) стран СНГ.Данное решение единогласно приняли на очередном заседании СМО, прошедшем в Минске.В работе Совета участвовали делегации Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.Он отметил, что в июне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.Он также указал, что США и их союзники стремятся нанести стратегическое поражение России на Украине. И именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает. Западные страны поддерживают временное правительство Украины в насаждении нацизма и искажении исторической правды.Андрей Белоусов поблагодарил страны СНГ за борьбу против героизации нацизма и фальсификации истории.Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в своем выступлении на заседании СМО также подчеркнул приоритетную задачу военно-патриотического воспитания и популяризации общих духовно-нравственных ценностей, борьбы с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма.Министры обороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере в интересах укрепления национальных вооруженных сил и безопасного развития государств Содружества.Участники заседания проанализировали комплекс вопросов военного сотрудничества, связанных с функционированием совместных систем военного назначения. В частности, были приняты:Также на заседании согласовали организационные и финансовые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны.Совет министров обороны поддержал внедрение опыта ведения боевых действий в современных условиях в систему боевой подготовки войск.Участников проинформировали о современных подходах к организации противодействия применению БПЛА, опыте выполнения задач по разминированию объектов и местности, военно-патриотическом воспитании военнослужащих и формировании на этой основе военно-профессиональных качеств защитников Отечества.Кроме того, им представили совместный военно-теоретический труд "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленный авторским коллективом военных академий стран СНГ и Секретариатом Совета министров обороны.

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