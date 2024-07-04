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Сагинтаев: ЕАЭС и ОЭС должны установить постоянный диалог
Сагинтаев: ЕАЭС и ОЭС должны установить постоянный диалог
Sputnik Узбекистан
Председатель Коллегии ЕЭК предложил использовать имеющийся потенциал сторон по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве
2024-07-04T18:10+0500
2024-07-04T18:10+0500
2024-07-04T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Постоянный диалог ЕАЭС и ОЭС будет способствовать решению совместных задач, подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе переговоров с Генсеком Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири в Астане. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Сагинтаев отметил схожесть направлений деятельности ЕАЭС и ОЭС. В этой связи он предложил использовать имеющийся потенциал сторон в обеспечении взаимосвязанности интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая создание и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, либерализацию торгово-экономических отношений, сотрудничество в сферах цифровизации и энергоресурсов.Чтобы определить сферы, представляющие взаимный интерес, стороны договорились обсудить возможность подготовки проекта меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ОЭС.По мнению председателя Коллегии ЕЭК, установление различных форм обмена опытом позволит скоординировать усилия, направленные на экономическое развитие стран двух интеграционных объединений.Также Бакытжан Сагинтаев пригласил Хусрава Нозири принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет осенью этого года в Ереване.Для справки: Организация экономического сотрудничества (ОЭС) – региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году.В нее входят десять стран: Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Турция. Координацию работы ОЭС осуществляет Секретариат организации.
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еаэс оэс диалог
Сагинтаев: ЕАЭС и ОЭС должны установить постоянный диалог
Председатель Коллегии ЕЭК предложил использовать имеющийся потенциал сторон по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Постоянный диалог ЕАЭС и ОЭС будет способствовать решению совместных задач, подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе переговоров с Генсеком Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири в Астане. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Сагинтаев отметил схожесть направлений деятельности ЕАЭС и ОЭС. В этой связи он предложил использовать имеющийся потенциал сторон в обеспечении взаимосвязанности интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая создание и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, либерализацию торгово-экономических отношений, сотрудничество в сферах цифровизации и энергоресурсов.
"Сопряжение любых интеграционных процессов способствует дополнительному раскрытию потенциала экономик государств–членов международных объединений. ЕАЭС и ОЭС должны установить постоянный диалог для решения совместных задач", – отметил Бакытжан Сагинтаев.
Чтобы определить сферы, представляющие взаимный интерес, стороны договорились обсудить возможность подготовки проекта меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ОЭС.
По мнению председателя Коллегии ЕЭК, установление различных форм обмена опытом позволит скоординировать усилия, направленные на экономическое развитие стран двух интеграционных объединений.
Также Бакытжан Сагинтаев пригласил Хусрава Нозири принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет осенью этого года в Ереване.
Для справки: Организация экономического сотрудничества (ОЭС) – региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году.
В нее входят десять стран: Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Турция. Координацию работы ОЭС осуществляет Секретариат организации.