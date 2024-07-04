https://uz.sputniknews.ru/20240704/eaeu-eco-sotrudnichestvo-dialog-44677141.html

Сагинтаев: ЕАЭС и ОЭС должны установить постоянный диалог

Сагинтаев: ЕАЭС и ОЭС должны установить постоянный диалог

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии ЕЭК предложил использовать имеющийся потенциал сторон по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве

2024-07-04T18:10+0500

2024-07-04T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Постоянный диалог ЕАЭС и ОЭС будет способствовать решению совместных задач, подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе переговоров с Генсеком Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири в Астане. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Сагинтаев отметил схожесть направлений деятельности ЕАЭС и ОЭС. В этой связи он предложил использовать имеющийся потенциал сторон в обеспечении взаимосвязанности интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая создание и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, либерализацию торгово-экономических отношений, сотрудничество в сферах цифровизации и энергоресурсов.Чтобы определить сферы, представляющие взаимный интерес, стороны договорились обсудить возможность подготовки проекта меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ОЭС.По мнению председателя Коллегии ЕЭК, установление различных форм обмена опытом позволит скоординировать усилия, направленные на экономическое развитие стран двух интеграционных объединений.Также Бакытжан Сагинтаев пригласил Хусрава Нозири принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет осенью этого года в Ереване.Для справки: Организация экономического сотрудничества (ОЭС) – региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году.В нее входят десять стран: Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Турция. Координацию работы ОЭС осуществляет Секретариат организации.

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