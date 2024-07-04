В Узбекистане упразднили Агентство дошкольного образования
11:20 04.07.2024 (обновлено: 12:03 04.07.2024)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПодписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Дополнительные функции возложили на профильное министерство.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Узбекистане Агентство дошкольного образования прекратило свою деятельность. Это предусмотрено указом президента, направленным на совершенствование системы госуправления в сфере дошкольного и школьного образования, сообщает Минюст.
Организации в структуре агентства переходят в подчинение МДШО.
"Согласно Указу, деятельность Агентства дошкольного образования прекращена, и организации, входившие в организационную структуру Агентства, переданы в ведение Министерства дошкольного и школьного образования".
Также президент возложил на министерство дошкольного и школьного образования дополнительные функции:
создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей дошкольного возраста с учетом передового зарубежного опыта;
внедрение в процесс дошкольного образования и воспитания современных инновационных педагогических технологий, эффективных форм и методов образования и воспитания;
совершенствование учебных планов, программ и учебно-методических комплексов дошкольного образования, обеспечение их взаимосвязи с программами общего среднего образования;
обеспечение поэтапного охвата всех детей дошкольным образованием за счет создания здоровой конкурентной среды среди государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций.
Для справки: Агентство дошкольного образования было создано в январе 2023 года.