https://uz.sputniknews.ru/20240704/uzbekistan-agentstvo-doshkolnogo-obrazovaniye-uprazdneniye-44667912.html

В Узбекистане упразднили Агентство дошкольного образования

В Узбекистане упразднили Агентство дошкольного образования

Sputnik Узбекистан

Дополнительные функции возложили на профильное министерство

2024-07-04T11:20+0500

2024-07-04T11:20+0500

2024-07-04T12:03+0500

узбекистан

дошкольное образование

министерство дошкольного образования

указ

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Узбекистане Агентство дошкольного образования прекратило свою деятельность. Это предусмотрено указом президента, направленным на совершенствование системы госуправления в сфере дошкольного и школьного образования, сообщает Минюст.Организации в структуре агентства переходят в подчинение МДШО. Также президент возложил на министерство дошкольного и школьного образования дополнительные функции: Для справки: Агентство дошкольного образования было создано в январе 2023 года.

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