https://uz.sputniknews.ru/20240704/uzbekistan-festival-sky-camp-bo-stonliq-2024-44674636.html

Покоряя вершины и с заботой о природе: как прошел фестиваль Sky Camp Bo’stonliq 2024

Покоряя вершины и с заботой о природе: как прошел фестиваль Sky Camp Bo’stonliq 2024

Sputnik Узбекистан

Горный фестиваль спорта в Бостанлыкском районе Ташкентской области собрал уникальные активности для всех, кто был готов испытать свои силы, насладиться прекрасными видами и отдохнуть от городской суеты

2024-07-04T16:25+0500

2024-07-04T16:25+0500

2024-07-04T16:25+0500

видео

эксклюзив

фестиваль

спорт

горы

узбекистан

бостанлыкский район

ташкентская область

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Всесезонный горный курорт Амирсой в Узбекистане объединил сотни любителей горных забегов и здорового образа жизни. В этом году для участия зарегистрировались более 800 человек из 15 стран. Как отметили организаторы, это вдвое больше, чем в прошлые годы.Для участников были доступны 5 дисциплин:Помимо таких уникальных программ, как Дзен и Плоггинг, Sky Camp удивил ее одной фишкой. Трасса Sky Camp TRAIL сертифицирована международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA). Это первая трасса в Узбекистане, бегуны которой получат балл ITRA, который пригодится для отбора участников на чемпионат мира по трейлраннингу.Кроме того, все средства, полученные от стартового взноса участников, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана направит на развитие инклюзивной среды.Дух соперничества, забота о природе, самые яркие эмоции, новые знакомства, танцы и головокружительный успех — все это подарило участникам фестиваля незабываемые впечатления.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

бостанлыкский район

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2024

Мария Красовская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg

Мария Красовская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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фестиваль горы спорт бостанлыкский район ташкентская область