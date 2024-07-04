https://uz.sputniknews.ru/20240704/uzbekistan-festival-sky-camp-bo-stonliq-2024-44674636.html
Покоряя вершины и с заботой о природе: как прошел фестиваль Sky Camp Bo’stonliq 2024
Покоряя вершины и с заботой о природе: как прошел фестиваль Sky Camp Bo’stonliq 2024
Sputnik Узбекистан
Горный фестиваль спорта в Бостанлыкском районе Ташкентской области собрал уникальные активности для всех, кто был готов испытать свои силы, насладиться прекрасными видами и отдохнуть от городской суеты
2024-07-04T16:25+0500
2024-07-04T16:25+0500
2024-07-04T16:25+0500
видео
эксклюзив
фестиваль
спорт
горы
узбекистан
бостанлыкский район
ташкентская область
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/04/44670180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f719a30b4b014d1fec6efe0bf3c9de4.jpg
Всесезонный горный курорт Амирсой в Узбекистане объединил сотни любителей горных забегов и здорового образа жизни. В этом году для участия зарегистрировались более 800 человек из 15 стран. Как отметили организаторы, это вдвое больше, чем в прошлые годы.Для участников были доступны 5 дисциплин:Помимо таких уникальных программ, как Дзен и Плоггинг, Sky Camp удивил ее одной фишкой. Трасса Sky Camp TRAIL сертифицирована международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA). Это первая трасса в Узбекистане, бегуны которой получат балл ITRA, который пригодится для отбора участников на чемпионат мира по трейлраннингу.Кроме того, все средства, полученные от стартового взноса участников, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана направит на развитие инклюзивной среды.Дух соперничества, забота о природе, самые яркие эмоции, новые знакомства, танцы и головокружительный успех — все это подарило участникам фестиваля незабываемые впечатления.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
бостанлыкский район
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Мария Красовская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg
Мария Красовская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/04/44670180_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_5ec770d14f9c3da6e3d61042bb8b4b46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Мария Красовская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg
фестиваль горы спорт бостанлыкский район ташкентская область
фестиваль горы спорт бостанлыкский район ташкентская область
Покоряя вершины и с заботой о природе: как прошел фестиваль Sky Camp Bo’stonliq 2024
Эксклюзив
Горный фестиваль спорта в Бостанлыкском районе Ташкентской области собрал уникальные активности для всех, кто был готов испытать свои силы, насладиться прекрасными видами и отдохнуть от городской суеты.
Всесезонный горный курорт Амирсой в Узбекистане объединил сотни любителей горных забегов и здорового образа жизни. В этом году для участия зарегистрировались более 800 человек из 15 стран. Как отметили организаторы, это вдвое больше, чем в прошлые годы.
"Трейлраннинг сейчас очень популярное направление. Люди, которые бегают шоссейные гонки, сейчас предпочитают либо выбирают в дальнейшем после того, как преодолели марафон, ищут что-то новое для себя. Кто уходит в триатлон, кто-то уходит в трейлраннинг", — рассказывает куратор серии благотворительных забегов Samarkand Marathon Мирхан Сагитов.
Для участников были доступны 5 дисциплин:
Sky Camp BIKE — горная шоссейная велогонка (дистанция 13,5 км, набор высоты 691 м);
Sky Camp TRAIL — трейлраннинг (дистанция 10 км и 20 км с набором высоты 619 и 1238 м);
Sky Camp PEAK — скайраннинг от нижней на верхнюю станцию Амирсоя (дистанция 4,2 км с набором высоты 724 м);
Sky Camp ZEN — забег, сочетающий в себе бег, йогу и медитацию;
Плоггинг – экодвижение, при котором участники собирают мусор во время пробежки.
Помимо таких уникальных программ, как Дзен и Плоггинг, Sky Camp удивил ее одной фишкой. Трасса Sky Camp TRAIL сертифицирована международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA). Это первая трасса в Узбекистане, бегуны которой получат балл ITRA, который пригодится для отбора участников на чемпионат мира по трейлраннингу.
Кроме того, все средства, полученные от стартового взноса участников, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана направит на развитие инклюзивной среды.
Дух соперничества, забота о природе, самые яркие эмоции, новые знакомства, танцы и головокружительный успех — все это подарило участникам фестиваля незабываемые впечатления.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.