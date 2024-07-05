https://uz.sputniknews.ru/20240705/moskva-sezd-mejdunarodnyy-soyuz-yurist-44680296.html

В Москве пройдет съезд Международного союза юристов

В Москве пройдет съезд Международного союза юристов

Sputnik Узбекистан

Делегатами съезда стали представители членских организаций, юридической науки и практики, юридической общественности стран СНГ, председатели и судьи Конституционных и Верховных судов

2024-07-05T09:32+0500

2024-07-05T09:32+0500

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россия

москва

юрист

снг

проект

судья

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Сегодня состоится VIII съезд Международного союза юристов – правопреемника Союза юристов СССР, посвященный 35-летию со дня образования. На нем рассмотрят вопросы текущей деятельности Союза, отчет руководящих органов, избрание нового состава руководящих органов, а также определят основные направления деятельности Международного союза юристов на пять лет.Основные цели деятельности МСЮ – содействие объединению усилий юристов разных стран в формировании единого правового пространства и обеспечении прав и свобод человека. На протяжении всех лет существования Международного союза юристов он постоянно оказывал содействие в реализации крупномасштабных межгосударственных, национально-государственных и общественных проектов, жизненно важных для каждой из стран и международного сообщества в целом. Особое место в работе Международного союза юристов занимает СНГ – всеобъемлющий, один из самых важных и значимых геополитических проектов и для России, и для других государств-участников Содружества, и для людей, живущих в этих государствах. В реализации этого проекта Международный союз юристов участвует с января 1992 года, определив в качестве абсолютного приоритета своей деятельности всемерное содействие интеграции, развитию сотрудничества и дружбы народов государств-участников СНГ, формированию единого правового пространства Содружества. В связи с 35-летием образования Международного союза юристов торжества, посвященные этой дате, решили провести в рамках Съезда.

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