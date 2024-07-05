https://uz.sputniknews.ru/20240705/moskva-sezd-mejdunarodnyy-soyuz-yurist-44680296.html
В Москве пройдет съезд Международного союза юристов
В Москве пройдет съезд Международного союза юристов
Sputnik Узбекистан
Делегатами съезда стали представители членских организаций, юридической науки и практики, юридической общественности стран СНГ, председатели и судьи Конституционных и Верховных судов
2024-07-05T09:32+0500
2024-07-05T09:32+0500
2024-07-05T09:40+0500
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москва
юрист
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Сегодня состоится VIII съезд Международного союза юристов – правопреемника Союза юристов СССР, посвященный 35-летию со дня образования. На нем рассмотрят вопросы текущей деятельности Союза, отчет руководящих органов, избрание нового состава руководящих органов, а также определят основные направления деятельности Международного союза юристов на пять лет.Основные цели деятельности МСЮ – содействие объединению усилий юристов разных стран в формировании единого правового пространства и обеспечении прав и свобод человека. На протяжении всех лет существования Международного союза юристов он постоянно оказывал содействие в реализации крупномасштабных межгосударственных, национально-государственных и общественных проектов, жизненно важных для каждой из стран и международного сообщества в целом. Особое место в работе Международного союза юристов занимает СНГ – всеобъемлющий, один из самых важных и значимых геополитических проектов и для России, и для других государств-участников Содружества, и для людей, живущих в этих государствах. В реализации этого проекта Международный союз юристов участвует с января 1992 года, определив в качестве абсолютного приоритета своей деятельности всемерное содействие интеграции, развитию сотрудничества и дружбы народов государств-участников СНГ, формированию единого правового пространства Содружества. В связи с 35-летием образования Международного союза юристов торжества, посвященные этой дате, решили провести в рамках Съезда.
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москва съезд международный союз юрист делегат представители член организация юридическая наука практика общественность страна снг председатель судья конституция верховный суд
москва съезд международный союз юрист делегат представители член организация юридическая наука практика общественность страна снг председатель судья конституция верховный суд
В Москве пройдет съезд Международного союза юристов
09:32 05.07.2024 (обновлено: 09:40 05.07.2024)
В числе делегатов съезда – представители членских организаций, юридической науки и практики, юридической общественности стран СНГ, председатели и судьи Конституционных и Верховных судов.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Сегодня состоится VIII съезд Международного союза юристов – правопреемника Союза юристов СССР, посвященный 35-летию со дня образования.
На нем рассмотрят вопросы текущей деятельности Союза, отчет руководящих органов, избрание нового состава руководящих органов, а также определят основные направления деятельности Международного союза юристов на пять лет.
Основные цели деятельности МСЮ – содействие объединению усилий юристов разных стран в формировании единого правового пространства и обеспечении прав и свобод человека. На протяжении всех лет существования Международного союза юристов он постоянно оказывал содействие в реализации крупномасштабных межгосударственных, национально-государственных и общественных проектов, жизненно важных для каждой из стран и международного сообщества в целом.
Особое место в работе Международного союза юристов занимает СНГ – всеобъемлющий, один из самых важных и значимых геополитических проектов и для России, и для других государств-участников Содружества, и для людей, живущих в этих государствах.
В реализации этого проекта Международный союз юристов участвует с января 1992 года, определив в качестве абсолютного приоритета своей деятельности всемерное содействие интеграции, развитию сотрудничества и дружбы народов государств-участников СНГ, формированию единого правового пространства Содружества.
В связи с 35-летием образования Международного союза юристов торжества, посвященные этой дате, решили провести в рамках Съезда.