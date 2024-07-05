https://uz.sputniknews.ru/20240705/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-videomost-biobezopasnost-strana-yeaes-44690469.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы биобезопасности стран ЕАЭС

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы биобезопасности стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

На вопросы по теме будет отвечать академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

2024-07-05T18:01+0500

2024-07-05T18:01+0500

2024-07-05T18:01+0500

узбекистан

пресс-центр

геннадий онищенко

безопасность

еаэс

москва

астана

бишкек

ереван

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС". Видеомост пройдет 9 июля в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 мск).В нем примет участие академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Обсудят следующие вопросы

узбекистан

москва

астана

бишкек

ереван

ташкент

минск

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пресс-центр sputnik узбекистан вопросы тема ответ академик российская академия наук заместитель президент россия академия образование геннадий онищенко