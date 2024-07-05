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В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы биобезопасности стран ЕАЭС
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы биобезопасности стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
На вопросы по теме будет отвечать академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
2024-07-05T18:01+0500
2024-07-05T18:01+0500
2024-07-05T18:01+0500
узбекистан
пресс-центр
геннадий онищенко
безопасность
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москва
астана
бишкек
ереван
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС". Видеомост пройдет 9 июля в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 мск).В нем примет участие академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Обсудят следующие вопросы
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пресс-центр sputnik узбекистан вопросы тема ответ академик российская академия наук заместитель президент россия академия образование геннадий онищенко
пресс-центр sputnik узбекистан вопросы тема ответ академик российская академия наук заместитель президент россия академия образование геннадий онищенко
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вопросы биобезопасности стран ЕАЭС
На вопросы по теме будет отвечать академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".
Видеомост пройдет 9 июля в 13.00 по ташкентскому времени (11.00 мск).
В нем примет участие академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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