Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240705/prezident-uzbekistan-vylet-azerbaydjan-44690122.html
Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан
Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан
Sputnik Узбекистан
В городе Шуше пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств
2024-07-05T16:01+0500
2024-07-05T16:22+0500
узбекистан
азербайджан
саммит
отг
президент
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
заседание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44689548_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_f7ffc2afe333c8317d38a9c084a82894.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня вылетел в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.Тема внеочередного заседания Совета глав государств - "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата".В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала. Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44689548_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_89474b1c2384f3917618e0ee1ad7efaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистан вылет азербайджан город шуша саммит организация тюркских государств
президент узбекистан вылет азербайджан город шуша саммит организация тюркских государств

Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан

16:01 05.07.2024 (обновлено: 16:22 05.07.2024)
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2024
© пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В городе Шуше пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня вылетел в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.
© пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2024
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом
© пресс-служба президента Узбекистана
Тема внеочередного заседания Совета глав государств - "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата".
В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.
Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0