https://uz.sputniknews.ru/20240705/prezident-uzbekistan-vylet-azerbaydjan-44690122.html

Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан

Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан

Sputnik Узбекистан

В городе Шуше пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств

2024-07-05T16:01+0500

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2024-07-05T16:22+0500

узбекистан

азербайджан

саммит

отг

президент

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

заседание

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня вылетел в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.Тема внеочередного заседания Совета глав государств - "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата".В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала. Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.

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