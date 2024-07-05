Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан
16:01 05.07.2024 (обновлено: 16:22 05.07.2024)
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом.
© пресс-служба президента Узбекистана
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В городе Шуше пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня вылетел в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.
© пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом
© пресс-служба президента Узбекистана
Тема внеочередного заседания Совета глав государств - "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата".
В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.
Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.