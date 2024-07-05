https://uz.sputniknews.ru/20240705/uzbekistan-deputat-senator-vnj-strana-slojeniye-polnomochiya-44683499.html

В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ другой страны сложат полномочия

В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ другой страны сложат полномочия

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым вносятся дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан

2024-07-05T14:09+0500

2024-07-05T14:09+0500

2024-07-05T14:21+0500

узбекистан

депутат

внж

закон

президент

сенат олий мажлиса узбекистана

полномочия

финансирование

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ иностранного государства сложат полномочия. Это предусматривает закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанный президентом страны, сообщает Norma. Также не допускается создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств, их подразделений на территории Узбекистана. Теперь ежегодный объем выделяемых госсредств для финансирования политических партий формируется из расчета 2,5 % от БРВ, установленной на 1 января года, умноженных на количество граждан, включенных в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату (ранее – 2 % от БРВ). Кроме того, расширяется перечень обстоятельств, при которых полномочия депутата, сенатора прекращаются досрочно: Документ устанавливает следующие меры воздействия за нарушение депутатом, сенатором правил этики: Такие же меры предусмотрены и для депутатов областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов. В случае неучастия депутата, сенатора без уважительных причин в заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран, из зарплаты депутата, сенатора без его согласия удерживают дневную зарплату за каждый случай его неучастия.

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