https://uz.sputniknews.ru/20240705/uzbekistan-deputat-senator-vnj-strana-slojeniye-polnomochiya-44683499.html
В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ другой страны сложат полномочия
В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ другой страны сложат полномочия
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым вносятся дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан
2024-07-05T14:09+0500
2024-07-05T14:09+0500
2024-07-05T14:21+0500
узбекистан
депутат
внж
закон
президент
сенат олий мажлиса узбекистана
полномочия
финансирование
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ иностранного государства сложат полномочия. Это предусматривает закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанный президентом страны, сообщает Norma. Также не допускается создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств, их подразделений на территории Узбекистана. Теперь ежегодный объем выделяемых госсредств для финансирования политических партий формируется из расчета 2,5 % от БРВ, установленной на 1 января года, умноженных на количество граждан, включенных в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату (ранее – 2 % от БРВ). Кроме того, расширяется перечень обстоятельств, при которых полномочия депутата, сенатора прекращаются досрочно: Документ устанавливает следующие меры воздействия за нарушение депутатом, сенатором правил этики: Такие же меры предусмотрены и для депутатов областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов. В случае неучастия депутата, сенатора без уважительных причин в заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран, из зарплаты депутата, сенатора без его согласия удерживают дневную зарплату за каждый случай его неучастия.
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узбекистан депутат сенатор сложение полномочия шавкат мирзиёев подписание закон внесение дополнения изменения закон акт республика
узбекистан депутат сенатор сложение полномочия шавкат мирзиёев подписание закон внесение дополнения изменения закон акт республика
В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ другой страны сложат полномочия
14:09 05.07.2024 (обновлено: 14:21 05.07.2024)
Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым вносятся дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В Узбекистане депутаты и сенаторы с ВНЖ иностранного государства сложат полномочия. Это предусматривает закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанный президентом страны, сообщает Norma
.
Также не допускается создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств, их подразделений на территории Узбекистана.
Теперь ежегодный объем выделяемых госсредств для финансирования политических партий формируется из расчета 2,5 % от БРВ, установленной на 1 января года, умноженных на количество граждан, включенных в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату (ранее – 2 % от БРВ).
Кроме того, расширяется перечень обстоятельств, при которых полномочия депутата, сенатора прекращаются досрочно:
занятие депутатом, сенатором, работающим в Сенате на постоянной основе, другими видами оплачиваемой деятельности (кроме научной, творческой и педагогической деятельности) после получения предупреждения;
неучастие без уважительных причин 30 или более рабочих дней в течение года в деятельности палаты, фракции политической партии, комитета, комиссии, в состав которых он избран;
получение ВНЖ иностранного государства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание;
выход депутата, избранного на основе списка партии, из членства партии, выдвинувшей его кандидатом в депутаты.
Документ устанавливает следующие меры воздействия за нарушение депутатом, сенатором правил этики:
вынесение предупреждения;
требование принести извинения;
оглашение факта нарушения правил этики депутата;
удержание из зарплаты депутата, сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе;
досрочное прекращение полномочий депутата, сенатора.
Такие же меры предусмотрены и для депутатов областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов.
В случае неучастия депутата, сенатора без уважительных причин в заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран, из зарплаты депутата, сенатора без его согласия удерживают дневную зарплату за каждый случай его неучастия.