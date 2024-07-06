https://uz.sputniknews.ru/20240706/glava-mchs-uzbekistan-kitay-peregovory-44701264.html
Главы МЧС Узбекистана и Китая провели переговоры – что обсудили
Главы МЧС Узбекистана и Китая провели переговоры – что обсудили
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В Узбекистан прибыла делегация КНР во главе с министром по чрезвычайным ситуациям этой страны Ван Сянси
2024-07-06T16:19+0500
2024-07-06T16:19+0500
2024-07-06T16:19+0500
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китай
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мчс узбекистана
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министр
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев провел переговоры со своим китайским коллегой Ван Сянси, сообщает пресс-служба МЧС РУз. Встреча прошла в рамках визита делегации КНР в Узбекистан. Переговоры между руководителями двух министерств состоялись в городе Самарканде. Как отметил Абдулла Кулдашев, в течение последних лет взаимодействие между спасательными ведомствами двух стран стремительно развиваются по целому спектру направлений - это результат достигнутых договоренностей и добрых взаимоотношений между руководителями Узбекистана и КНР. Главы чрезвычайных ведомств также обсудили планы по дальнейшему расширению сотрудничества и интенсификации контактов между экспертами.
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глава мчс узбекистан китай переговоры делегация кнр министр чрезвычайная ситуация страна ван сянси
глава мчс узбекистан китай переговоры делегация кнр министр чрезвычайная ситуация страна ван сянси
Главы МЧС Узбекистана и Китая провели переговоры – что обсудили
В Узбекистан прибыла делегация КНР во главе с министром по чрезвычайным ситуациям этой страны Ван Сянси.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев провел переговоры со своим китайским коллегой Ван Сянси, сообщает пресс-служба
МЧС РУз.
Встреча прошла в рамках визита делегации КНР в Узбекистан.
Переговоры между руководителями двух министерств состоялись в городе Самарканде.
Как отметил Абдулла Кулдашев, в течение последних лет взаимодействие между спасательными ведомствами двух стран стремительно развиваются по целому спектру направлений - это результат достигнутых договоренностей и добрых взаимоотношений между руководителями Узбекистана и КНР.
Главы чрезвычайных ведомств также обсудили планы по дальнейшему расширению сотрудничества и интенсификации контактов между экспертами.