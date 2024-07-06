https://uz.sputniknews.ru/20240706/glava-mchs-uzbekistan-kitay-peregovory-44701264.html

Главы МЧС Узбекистана и Китая провели переговоры – что обсудили

Главы МЧС Узбекистана и Китая провели переговоры – что обсудили

Sputnik Узбекистан

В Узбекистан прибыла делегация КНР во главе с министром по чрезвычайным ситуациям этой страны Ван Сянси

2024-07-06T16:19+0500

2024-07-06T16:19+0500

2024-07-06T16:19+0500

узбекистан

китай

мчс

мчс узбекистана

самарканд

переговоры

министр

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев провел переговоры со своим китайским коллегой Ван Сянси, сообщает пресс-служба МЧС РУз. Встреча прошла в рамках визита делегации КНР в Узбекистан. Переговоры между руководителями двух министерств состоялись в городе Самарканде. Как отметил Абдулла Кулдашев, в течение последних лет взаимодействие между спасательными ведомствами двух стран стремительно развиваются по целому спектру направлений - это результат достигнутых договоренностей и добрых взаимоотношений между руководителями Узбекистана и КНР. Главы чрезвычайных ведомств также обсудили планы по дальнейшему расширению сотрудничества и интенсификации контактов между экспертами.

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