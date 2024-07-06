https://uz.sputniknews.ru/20240706/prezident-uzbekistan-vizit-fizuli-44696349.html

Президент Узбекистана прибыл в Физули

Президент Узбекистана прибыл в Физули

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуша. 06.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-06T09:52+0500

2024-07-06T09:52+0500

2024-07-06T10:00+0500

узбекистан

азербайджан

президент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44692500_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9b3574cc1c0a5d4e2badb6764109ad3.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В аэропорту города Физули высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В этот же день глава Узбекистана посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева главы делегаций стран-участниц ОТГ ознакомились с проводимой здесь созидательной работой.Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира. В этом году города Хива и Шуша стали побратимами. Высокие гости посетили жилой комплекс, построенный в Шуше впервые за тридцать два года. Общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Затем лидеры ознакомились с проектом и ходом строительства новой современной мечети, первый камень которой был заложен в 2021 году. Глава Азербайджана рассказал гостям о проводимой работе и дальнейших планах по развитию городской инфраструктуры. Президенты также посетили мечеть Говхар Ага, первую из построенных в Шуше в XIX веке. Гости дали высокую оценку результатам проведенной здесь реставрации. Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан продолжается. Основные мероприятия неформального саммита ОТГ состоятся сегодня.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, азербайджан, президент