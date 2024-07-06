Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240706/prezident-uzbekistan-vizit-fizuli-44696349.html
Президент Узбекистана прибыл в Физули
Президент Узбекистана прибыл в Физули
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуша. 06.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-06T09:52+0500
2024-07-06T10:00+0500
узбекистан
азербайджан
президент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44692500_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9b3574cc1c0a5d4e2badb6764109ad3.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В аэропорту города Физули высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. В этот же день глава Узбекистана посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева главы делегаций стран-участниц ОТГ ознакомились с проводимой здесь созидательной работой.Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира. В этом году города Хива и Шуша стали побратимами. Высокие гости посетили жилой комплекс, построенный в Шуше впервые за тридцать два года. Общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Затем лидеры ознакомились с проектом и ходом строительства новой современной мечети, первый камень которой был заложен в 2021 году. Глава Азербайджана рассказал гостям о проводимой работе и дальнейших планах по развитию городской инфраструктуры. Президенты также посетили мечеть Говхар Ага, первую из построенных в Шуше в XIX веке. Гости дали высокую оценку результатам проведенной здесь реставрации. Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан продолжается. Основные мероприятия неформального саммита ОТГ состоятся сегодня.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/05/44692500_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a8a075464023fd9c5b982785a3b1ea2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, азербайджан, президент
узбекистан, азербайджан, президент

Президент Узбекистана прибыл в Физули

09:52 06.07.2024 (обновлено: 10:00 06.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуша.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту города Физули высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2024
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этот же день глава Узбекистана посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева главы делегаций стран-участниц ОТГ ознакомились с проводимой здесь созидательной работой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира.
В этом году города Хива и Шуша стали побратимами.
Высокие гости посетили жилой комплекс, построенный в Шуше впервые за тридцать два года. Общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров.
Затем лидеры ознакомились с проектом и ходом строительства новой современной мечети, первый камень которой был заложен в 2021 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Азербайджана рассказал гостям о проводимой работе и дальнейших планах по развитию городской инфраструктуры.
Президенты также посетили мечеть Говхар Ага, первую из построенных в Шуше в XIX веке. Гости дали высокую оценку результатам проведенной здесь реставрации.
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан продолжается. Основные мероприятия неформального саммита ОТГ состоятся сегодня.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0