Президент Узбекистана прибыл в Физули
09:52 06.07.2024 (обновлено: 10:00 06.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуша.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту города Физули высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этот же день глава Узбекистана посетил город Шуша. В сопровождении Ильхама Алиева главы делегаций стран-участниц ОТГ ознакомились с проводимой здесь созидательной работой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира.
В этом году города Хива и Шуша стали побратимами.
Высокие гости посетили жилой комплекс, построенный в Шуше впервые за тридцать два года. Общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров.
Затем лидеры ознакомились с проектом и ходом строительства новой современной мечети, первый камень которой был заложен в 2021 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством новых зданий в Шуше
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Азербайджана рассказал гостям о проводимой работе и дальнейших планах по развитию городской инфраструктуры.
Президенты также посетили мечеть Говхар Ага, первую из построенных в Шуше в XIX веке. Гости дали высокую оценку результатам проведенной здесь реставрации.
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан продолжается. Основные мероприятия неформального саммита ОТГ состоятся сегодня.