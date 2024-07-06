https://uz.sputniknews.ru/20240706/samarkand-chelyabinsk-oblast-ukrepleniye-sotrudnichestvo-region-44697429.html

Самаркандская и Челябинская области укрепляют сотрудничество между регионами

Самаркандская и Челябинская области укрепляют сотрудничество между регионами

Sputnik Узбекистан

В эти дни делегация Самаркандской области посетила с визитом Челябинскую область. В его рамках также состоялись встречи с предпринимателями региона с целью установления деловых контактов

2024-07-06T11:24+0500

2024-07-06T11:24+0500

2024-07-06T11:24+0500

узбекистан

россия

самаркандская область

челябинская область

сотрудничество

визит

хоким

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/06/44697572_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_08c31ce14db0c9fe306d29772b2c4142.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация Самаркандской области во главе с хокимом Эркинжоном Турдимовым посетила Челябинскую область, сообщает ИА "Дунё". В рамках визита состоялись переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, туризме и образовании. Как подчеркнул Алексей Текслер, благодаря надежному стратегическому диалогу между лидерами России и Узбекистана отношения двух стран демонстрируют стабильность и активно развиваются. Также отметили, что на Южном Урале действует более девяти тысяч промышленных предприятий, в регионе динамично развивается автомобильная промышленность, Челябинская область является лидером по производству сельскохозяйственной продукции. Губернатор предложил активизировать сотрудничество в легкой промышленности, в частности в сфере производства тканей и фурнитуры. Особое внимание уделили развитию сотрудничества в области туризма. В частности, состоялся обмен мнениями о возможности открытия прямых рейсов между Челябинском и Самаркандом. Стороны договорились подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Кроме того, в рамках визита узбекской делегации прошли встречи в формате В2В с целью установления контактов между предпринимателями Самарканда и российскими бизнесменами. По итогам переговоров подписали ряд соглашений, направленных на развитие двустороннего торгово-экономического партнерства.

узбекистан

россия

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд челябинск область укрепление сотрудничество регион делегация самаркандская область посещение визит челябинская область встреча предприниматели цель установление деловой контакт