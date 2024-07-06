https://uz.sputniknews.ru/20240706/samarkand-chelyabinsk-oblast-ukrepleniye-sotrudnichestvo-region-44697429.html
Самаркандская и Челябинская области укрепляют сотрудничество между регионами
Самаркандская и Челябинская области укрепляют сотрудничество между регионами
Sputnik Узбекистан
В эти дни делегация Самаркандской области посетила с визитом Челябинскую область. В его рамках также состоялись встречи с предпринимателями региона с целью установления деловых контактов
2024-07-06T11:24+0500
2024-07-06T11:24+0500
2024-07-06T11:24+0500
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челябинская область
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация Самаркандской области во главе с хокимом Эркинжоном Турдимовым посетила Челябинскую область, сообщает ИА "Дунё". В рамках визита состоялись переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, туризме и образовании. Как подчеркнул Алексей Текслер, благодаря надежному стратегическому диалогу между лидерами России и Узбекистана отношения двух стран демонстрируют стабильность и активно развиваются. Также отметили, что на Южном Урале действует более девяти тысяч промышленных предприятий, в регионе динамично развивается автомобильная промышленность, Челябинская область является лидером по производству сельскохозяйственной продукции. Губернатор предложил активизировать сотрудничество в легкой промышленности, в частности в сфере производства тканей и фурнитуры. Особое внимание уделили развитию сотрудничества в области туризма. В частности, состоялся обмен мнениями о возможности открытия прямых рейсов между Челябинском и Самаркандом. Стороны договорились подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Кроме того, в рамках визита узбекской делегации прошли встречи в формате В2В с целью установления контактов между предпринимателями Самарканда и российскими бизнесменами. По итогам переговоров подписали ряд соглашений, направленных на развитие двустороннего торгово-экономического партнерства.
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самарканд челябинск область укрепление сотрудничество регион делегация самаркандская область посещение визит челябинская область встреча предприниматели цель установление деловой контакт
самарканд челябинск область укрепление сотрудничество регион делегация самаркандская область посещение визит челябинская область встреча предприниматели цель установление деловой контакт
Самаркандская и Челябинская области укрепляют сотрудничество между регионами
В эти дни делегация Самаркандской области посетила с визитом Челябинскую область. В его рамках также состоялись встречи с предпринимателями региона с целью установления деловых контактов.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Делегация Самаркандской области во главе с хокимом Эркинжоном Турдимовым посетила Челябинскую область, сообщает ИА "Дунё"
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В рамках визита состоялись переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, туризме и образовании.
Как подчеркнул Алексей Текслер, благодаря надежному стратегическому диалогу между лидерами России и Узбекистана отношения двух стран демонстрируют стабильность и активно развиваются.
"Челябинская область занимает второе место после Москвы по объему импорта из Узбекистана несырьевых и неэнергетических ресурсов среди всех регионов России", — говорится в сообщении.
Также отметили, что на Южном Урале действует более девяти тысяч промышленных предприятий, в регионе динамично развивается автомобильная промышленность, Челябинская область является лидером по производству сельскохозяйственной продукции.
Губернатор предложил активизировать сотрудничество в легкой промышленности, в частности в сфере производства тканей и фурнитуры.
Особое внимание уделили развитию сотрудничества в области туризма. В частности, состоялся обмен мнениями о возможности открытия прямых рейсов между Челябинском и Самаркандом.
Стороны договорились подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве.
Кроме того, в рамках визита узбекской делегации прошли встречи в формате В2В с целью установления контактов между предпринимателями Самарканда и российскими бизнесменами. По итогам переговоров подписали ряд соглашений, направленных на развитие двустороннего торгово-экономического партнерства.