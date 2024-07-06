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Узбекистан-Венгрия: в Коканде планируют провести совместный Форум регионов
Узбекистан-Венгрия: в Коканде планируют провести совместный Форум регионов
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В рамках программы неформального саммита ОТГ Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
2024-07-06T14:48+0500
2024-07-06T14:48+0500
2024-07-06T14:48+0500
узбекистан
венгрия
президент
шавкат мирзиёев
виктор орбан
отг
встреча
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. О важности подготовки нового портфеля инвестиционных проектов и проведения до конца этого года совместного Форума регионов в городе Коканде говорили в ходе прошедшей встречи Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан, сообщает пресс-служба президента РУз. Кроме того, рассмотрели актуальные вопросы узбекско-венгерского многопланового сотрудничества. С удовлетворением отметили последовательное развитие стратегического партнерства и практического взаимодействия двух стран. Продолжаются интенсивные контакты на всех уровнях. В мае в городе Ташкенте плодотворно провели заседание совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форум. За последние годы товарооборот увеличился почти в два раза, растет количество совместных проектов и предприятий, 30 июня возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Будапештом. Особое внимание уделили ускорению реализации проектов кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики, строительства и других направлениях. Активизировалось взаимодействие в области образования, культуры и спорта. Отмечена необходимость проведения взаимных культурных мероприятий, направленных на сближение народов двух стран.
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узбекистан венгрия коканд форум регион программа неформальный саммит отг шавкат мирзиёев встреча премьер-министр виктор орбан
узбекистан венгрия коканд форум регион программа неформальный саммит отг шавкат мирзиёев встреча премьер-министр виктор орбан
Узбекистан-Венгрия: в Коканде планируют провести совместный Форум регионов
В рамках программы неформального саммита ОТГ Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
О важности подготовки нового портфеля инвестиционных проектов и проведения до конца этого года совместного Форума регионов в городе Коканде говорили в ходе прошедшей встречи Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан, сообщает пресс-служба
президента РУз.
Кроме того, рассмотрели актуальные вопросы узбекско-венгерского многопланового сотрудничества.
С удовлетворением отметили последовательное развитие стратегического партнерства и практического взаимодействия двух стран.
Продолжаются интенсивные контакты на всех уровнях. В мае в городе Ташкенте плодотворно провели заседание совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форум.
За последние годы товарооборот увеличился почти в два раза, растет количество совместных проектов и предприятий, 30 июня возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Будапештом.
Особое внимание уделили ускорению реализации проектов кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики, строительства и других направлениях.
Активизировалось взаимодействие в области образования, культуры и спорта. Отмечена необходимость проведения взаимных культурных мероприятий, направленных на сближение народов двух стран.