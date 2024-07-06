https://uz.sputniknews.ru/20240706/uzbekistan-vengriya-kokand-forum-region-44698198.html

Узбекистан-Венгрия: в Коканде планируют провести совместный Форум регионов

Узбекистан-Венгрия: в Коканде планируют провести совместный Форум регионов

Sputnik Узбекистан

В рамках программы неформального саммита ОТГ Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

2024-07-06T14:48+0500

2024-07-06T14:48+0500

2024-07-06T14:48+0500

узбекистан

венгрия

президент

шавкат мирзиёев

виктор орбан

отг

встреча

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. О важности подготовки нового портфеля инвестиционных проектов и проведения до конца этого года совместного Форума регионов в городе Коканде говорили в ходе прошедшей встречи Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан, сообщает пресс-служба президента РУз. Кроме того, рассмотрели актуальные вопросы узбекско-венгерского многопланового сотрудничества. С удовлетворением отметили последовательное развитие стратегического партнерства и практического взаимодействия двух стран. Продолжаются интенсивные контакты на всех уровнях. В мае в городе Ташкенте плодотворно провели заседание совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форум. За последние годы товарооборот увеличился почти в два раза, растет количество совместных проектов и предприятий, 30 июня возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Будапештом. Особое внимание уделили ускорению реализации проектов кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики, строительства и других направлениях. Активизировалось взаимодействие в области образования, культуры и спорта. Отмечена необходимость проведения взаимных культурных мероприятий, направленных на сближение народов двух стран.

узбекистан

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