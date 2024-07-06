https://uz.sputniknews.ru/20240706/yakutsk-nagrajdeniye-pobeditel-prizer-igry-deti-azii-44697169.html

В Якутске наградили победителей и призеров VIII Игр "Дети Азии"

В Якутске наградили победителей и призеров VIII Игр "Дети Азии"

Sputnik Узбекистан

Среди победителей спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Монголии, Афганистана и многих других стран

2024-07-06T10:51+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Культурном парке VIII Игр "Дети Азии" в Якутске прошло медальное награждение победителей и призеров, сообщает оргкомитет соревнований. Награды и сувениры победителям и призерам соревнований вручили: президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, вице-президент Международного комитета "Дети Азии", генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, генеральный директор Международного комитета "Дети Азии" Гаврил Цыпандин, генеральный секретарь Международного комитета "Дети Азии" Шерзод Асатуллаев, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), зампредседателя Оргкомитета Сергей Местников, директор Якутского предприятия по торговле алмазами АК АЛРОСА Алексей Евстратов, представитель главного партнера VIII Игр "Дети Азии", директор Якутской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка Афанасий Лугинов и другие. Так, в дисциплине "хапсагай" в весовой категории до 50 кг в первую тройку победителей вошли:Сандал Алексеев (Якутия 1); Мурат Темирлан (Казахстан);Ильдар Птицын (Якутия 2). А в весовой категории до 55 кг первые три места в этой же дисциплине заняли:Олег Кононов (Якутия 1);Данил Сивцев (ДФО); Али Вердиев (Азербайджан). Кроме того, в дисциплине "кураш" среди юношей в весовой категории 50 кг победителями стали:Чингиз Махаммадиев (Узбекистан);Калабай Керимбек (Казахстан);Зенг Джи-Хао (Китайский Тайбэй);Тенгис Мурун (Монголия). В боксе среди девушек в весовой категории 50 кг первые три места заняли Равшанова Робия (Узбекистан), Анастасия Рыбкина (СФО), Татьяна Хакимова (ДФО). А в весовой категории 57 кг в боксе первые места достались Кире Труниной (УФО), Бахоре Эсоновой (Узбекистан), Дарье Свиленок (Беларусь), Жанель Иматаевой (Казахстан). Юноши в весовой категории 48 кг первые места получили:Элер Рустамов (Узбекистан);Нихат Гасымов (Азербайджан);Валерий Супрунюк (ДФО);Хайдари Муджтаба (Афганистан). В весовой категории 52 кг победители – Айсен Неустроев (Республика Саха (Якутия 1), Жолмахан Темирхан (Казахстан), Артур Севергин (Республика Саха (Якутия 2) и Даниил Булавкин (Кыргызстан). В весовой категории 57 кг первые места завоевали:Жахоннгир Зайнидинов (Узбекистан);Сергей Потапов (СФО);Хаверди Хасанов (Азербайджан);Акжурек Калабай (Казахстан). В весовой категории 80 кг награды достались Владимиру Дранько (ДФО), Жахонгиру Эргашеву (Узбекистан), Манвелу Казаряну (Армения), Ерубаю Турлыбаю (Казахстан). VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран, в том числе России, Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таиланда, Азербайджана, КНДР, Кыргызстана, Монголии, Таджикистани, Сирии и др.

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