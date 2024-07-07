БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах — посол РФ в КНР
16:45 07.07.2024 (обновлено: 17:06 07.07.2024)
© Sputnik / Anton Denisov/
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После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 млрд человек – почти половина от общемирового.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине, глава российской дипмиссии в КНР напомнил, что РФ с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения новых членов к организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
"Расширенная группа будет, несомненно, играть более заметную роль в глобальных делах и позволит голосу развивающегося мира быть услышанным громко и четко", — выразил уверенность Моргулов.
Он также указал, что страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании мировой повестки.
"В БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов", — отметил Моргулов.
Он добавил, что, по предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем.
Также Моргулов акцентировал внимание на том, что устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования.
"Наши устремления не направлены на формирование очередного механизма доминирования в противовес западному. Вовсе нет. Мы предлагаем миру идеи и меры для достижения целей устойчивого развития, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности для всех, здорового роста мировой экономики, борьбы с климатическим изменением, в том числе, посредством энергетического перехода", — пояснил он.
По словам, посла РФ в КНР, "неудивительно, что этот подход находит отклик у многих международных игроков-единомышленников и БРИКС привлекает все большее число сторонников".
Кроме того, он рассказал о переговорах стран БРИКС о единой валюте.
"Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы (БРИКС - ред.)", — подчеркнул Моргулов.
По его словам, проделана большая работа в рамках Нового банка развития БРИКС, механизмов условных валютных резервов стран БРИКС и многого другого.
"Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива", — добавил посол.
Он сообщил о работе вместе с партнерами по БРИКС над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон, а также напомнил, что все больше расчетов между Россией и странами БРИКС осуществляются в национальных валютах.
"Например, товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов (долларов — ред.), при этом 92% было реализовано в национальных валютах — рублях и юанях", — уточнил Моргулов.
Напомним, что Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов. В результате состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 млрд человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Ранее 25 июня на открытии Примаковских чтений помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.