https://uz.sputniknews.ru/20240707/briks-rasshireniye-rol-povysheniye-44709237.html

БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах — посол РФ в КНР

БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах — посол РФ в КНР

Sputnik Узбекистан

По мнению Игоря Моргулова, страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки

2024-07-07T16:45+0500

2024-07-07T16:45+0500

2024-07-07T17:06+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом сообщает РИА Новости.Выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине, глава российской дипмиссии в КНР напомнил, что РФ с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения новых членов к организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Он также указал, что страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании мировой повестки.Он добавил, что, по предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем.Также Моргулов акцентировал внимание на том, что устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования.По словам, посла РФ в КНР, "неудивительно, что этот подход находит отклик у многих международных игроков-единомышленников и БРИКС привлекает все большее число сторонников".Кроме того, он рассказал о переговорах стран БРИКС о единой валюте.По его словам, проделана большая работа в рамках Нового банка развития БРИКС, механизмов условных валютных резервов стран БРИКС и многого другого.Он сообщил о работе вместе с партнерами по БРИКС над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон, а также напомнил, что все больше расчетов между Россией и странами БРИКС осуществляются в национальных валютах.Напомним, что Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов. В результате состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 млрд человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Ранее 25 июня на открытии Примаковских чтений помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.

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