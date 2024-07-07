https://uz.sputniknews.ru/20240707/ekspert-chto-dast-izuchenie-raket-storm-shadow-44706949.html
Эксперт: Что даст изучение ракет Storm Shadow
Эксперт: Что даст изучение ракет Storm Shadow
Sputnik Узбекистан
Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, определив глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли
2024-07-07T10:45+0500
2024-07-07T10:45+0500
2024-07-07T10:45+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.Ранее кумулятивная боевая часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение российских специалистов.Она представляет собой предмет цилиндрической форы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.По словам эксперта, изучение ракеты позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.Storm Shadow поставляют Украине в рамках западной военной помощи. Ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.По информации командующего войсками ПВО-ПРО — заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Андрея Семенова, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.В свою очередь, Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — путь к очень серьезным проблемам, подчеркнул он.
https://uz.sputniknews.ru/20240706/rossiya-spetsialist-izucheniye-raketa-atacms-storm-shadow-foto-44685800.html
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эксперт российские специалисты изучение европейские ракеты
эксперт российские специалисты изучение европейские ракеты
Эксперт: Что даст изучение ракет Storm Shadow
Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, определив глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, сообщает РИА Новости
со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.
Ранее кумулятивная боевая часть ракеты Storm Shadow попала
в распоряжение российских специалистов.
Она представляет собой предмет цилиндрической форы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.
По словам эксперта, изучение ракеты позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.
"Мы уже знаем, на какой глубине должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет", — рассказал собеседник агентства.
Storm Shadow поставляют Украине в рамках западной военной помощи. Ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.
По информации командующего войсками ПВО-ПРО — заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Андрея Семенова, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.
В свою очередь, Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — путь к очень серьезным проблемам, подчеркнул он.