https://uz.sputniknews.ru/20240707/kitay-farmakompaniya-uzbekistan-investproyekt-44705670.html

Фармкомпания из КНР планирует реализовать инвестпроект в Узбекистане — подробности

Фармкомпания из КНР планирует реализовать инвестпроект в Узбекистане — подробности

Sputnik Узбекистан

Китайской стороне рассказали о возможностях, созданных в республике в сферах здравоохранения, фармацевтики, существующих промзонах.

2024-07-07T09:32+0500

2024-07-07T09:32+0500

2024-07-07T09:32+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

инвестиции

проект

лекарственные растения

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Китайская фармацевтическая компания "Guangzhou Baiyunshan Zhongyi Pharmaceuticals" намерена реализовать в Узбекистане инвестиционный проект по выращиванию лекарственных растений, сообщает ИА "Дунё"Перспективы сотрудничества обсудили представители Генерального консульства РУз и Гендиректор компании Нин На. Речь шла о реформах, реализованных в Узбекистане за последние годы, в частности возможностях, созданных в сферах здравоохранения и фармацевтики, существующих промышленных зонах. В свою очередь, Нин На рассказал, что возглавляемая им компания специализируется на производстве средств традиционной китайской медицины. Она входит в список крупных предприятий "Fortune-500" и занимается выращиванием лекарственных растений, маркетингом и реализацией продукции. На производственных предприятиях компании занято более 1 200 сотрудников.

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