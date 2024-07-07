https://uz.sputniknews.ru/20240707/kitay-farmakompaniya-uzbekistan-investproyekt-44705670.html
Фармкомпания из КНР планирует реализовать инвестпроект в Узбекистане — подробности
Фармкомпания из КНР планирует реализовать инвестпроект в Узбекистане — подробности
Sputnik Узбекистан
Китайской стороне рассказали о возможностях, созданных в республике в сферах здравоохранения, фармацевтики, существующих промзонах.
2024-07-07T09:32+0500
2024-07-07T09:32+0500
2024-07-07T09:32+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
инвестиции
проект
лекарственные растения
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Китайская фармацевтическая компания "Guangzhou Baiyunshan Zhongyi Pharmaceuticals" намерена реализовать в Узбекистане инвестиционный проект по выращиванию лекарственных растений, сообщает ИА "Дунё"Перспективы сотрудничества обсудили представители Генерального консульства РУз и Гендиректор компании Нин На. Речь шла о реформах, реализованных в Узбекистане за последние годы, в частности возможностях, созданных в сферах здравоохранения и фармацевтики, существующих промышленных зонах. В свою очередь, Нин На рассказал, что возглавляемая им компания специализируется на производстве средств традиционной китайской медицины. Она входит в список крупных предприятий "Fortune-500" и занимается выращиванием лекарственных растений, маркетингом и реализацией продукции. На производственных предприятиях компании занято более 1 200 сотрудников.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан китай инвестпроекты здравоохранение фармацевтика
узбекистан китай инвестпроекты здравоохранение фармацевтика
Фармкомпания из КНР планирует реализовать инвестпроект в Узбекистане — подробности
Китайской стороне рассказали о возможностях, созданных в республике в сферах здравоохранения, фармацевтики, существующих промзонах.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Китайская фармацевтическая компания "Guangzhou Baiyunshan Zhongyi Pharmaceuticals" намерена реализовать в Узбекистане инвестиционный проект по выращиванию лекарственных растений, сообщает
ИА "Дунё"
Перспективы сотрудничества обсудили представители Генерального консульства РУз и Гендиректор компании Нин На.
Речь шла о реформах, реализованных в Узбекистане за последние годы, в частности возможностях, созданных в сферах здравоохранения и фармацевтики, существующих промышленных зонах.
"Делегация компании была приглашена посетить с визитом в нашу страну с целью изучения возможностей реализации инвестиционного проекта по выращиванию лекарственных растений в регионах Узбекистана", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Нин На рассказал, что возглавляемая им компания специализируется на производстве средств традиционной китайской медицины. Она входит в список крупных предприятий "Fortune-500" и занимается выращиванием лекарственных растений, маркетингом и реализацией продукции. На производственных предприятиях компании занято более 1 200 сотрудников.