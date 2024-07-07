https://uz.sputniknews.ru/20240707/rossiya-dnr-chigari-kontrol-44711059.html
Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР
Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР
Sputnik Узбекистан
Также подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на линии фронта
2024-07-07T17:15+0500
2024-07-07T17:15+0500
2024-07-07T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве добавили, что, помимо этого, российские бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское в ДНР.Кроме того, за сутки они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".В боях с "Центром" противник потерял до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
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россия военные освобождение днр населенные пункты
россия военные освобождение днр населенные пункты
Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР
Также подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на линии фронта.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что, помимо этого, российские бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.
Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское в ДНР.
Кроме того, за сутки они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
В боях с "Центром" противник потерял до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.