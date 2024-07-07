https://uz.sputniknews.ru/20240707/rossiya-dnr-chigari-kontrol-44711059.html

Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР

Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР

Sputnik Узбекистан

Также подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на линии фронта

2024-07-07T17:15+0500

2024-07-07T17:15+0500

2024-07-07T17:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

всу

днр

вооруженные силы

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_0:90:2966:1758_1920x0_80_0_0_a44d26f9e05eec6b8d7bcf7f32e3a0e5.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве добавили, что, помимо этого, российские бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское в ДНР.Кроме того, за сутки они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".В боях с "Центром" противник потерял до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

россия

украина

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия военные освобождение днр населенные пункты