В Узбекистан приедут представители ИБР — цель визита
© Sputnik / Abdubakir YunusovВид на небоскреб NEST ONE в Tashkent city
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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РУз и Исламский банк развития реализуют стратегию сотрудничества на 2022-2026 годы.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В Узбекистан приедут представители Исламского банка развития (ИБР), с целью расширения деятельности данного финансового учреждения в республике, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Нодиржона Тургунова с генеральным директором департамента проектного планирования Исламского банка развития Анасом Айсамом.
© ИА "Дунё"Исламский банк развития расширяет свою деятельность в Узбекистане
Исламский банк развития расширяет свою деятельность в Узбекистане
© ИА "Дунё"
Отмечалось, что с учетом успешной реализации стратегии сотрудничества между Узбекистаном и ИБР на 2018-2022 годы, разработана стратегия на 2022-2026 годы.
"Стороны обменялись мнениями о возможностях финансирования проектов в сфере транспорта, логистики, образования, сельского и водного хозяйства, экологии, животноводства и других направлений. Приветствовались программы, направленные на поддержку женщин и молодежи в Узбекистане, и рассмотрены перспективы расширения участия в них ИБР", — говорится в сообщении.
В ходе предстоящей поездки представителей ИБР в Узбекистан планируется наладить постоянный мониторинг исполнения проектов, реализуемых банком, и обсудить планы на перспективу.
Напомним, что в апреле 2023-го на Ташкентском международном инвестиционном форуме Узбекистан и ИБР подписали соглашения по реализации проектов в области модернизации сельской и транспортной инфраструктуры, развития дошкольного образования на $400 млн.