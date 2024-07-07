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В Узбекистан приедут представители ИБР — цель визита

В Узбекистан приедут представители ИБР — цель визита

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Исламский банк развития реализуют стратегию сотрудничества на 2022-2026 годы

2024-07-07T18:10+0500

2024-07-07T18:10+0500

2024-07-07T18:10+0500

экономика

узбекистан

исламский банк развития

сотрудничество

проект

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В Узбекистан приедут представители Исламского банка развития (ИБР), с целью расширения деятельности данного финансового учреждения в республике, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Нодиржона Тургунова с генеральным директором департамента проектного планирования Исламского банка развития Анасом Айсамом.Отмечалось, что с учетом успешной реализации стратегии сотрудничества между Узбекистаном и ИБР на 2018-2022 годы, разработана стратегия на 2022-2026 годы.В ходе предстоящей поездки представителей ИБР в Узбекистан планируется наладить постоянный мониторинг исполнения проектов, реализуемых банком, и обсудить планы на перспективу.Напомним, что в апреле 2023-го на Ташкентском международном инвестиционном форуме Узбекистан и ИБР подписали соглашения по реализации проектов в области модернизации сельской и транспортной инфраструктуры, развития дошкольного образования на $400 млн.

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