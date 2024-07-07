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Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и Кыргызстана встретятся на конференции
Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и Кыргызстана встретятся на конференции
Sputnik Узбекистан
Им предстоит выработать и закрепить единые подходы по важнейшим вопросам дальнейшего развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях
2024-07-07T12:00+0500
2024-07-07T12:00+0500
2024-07-07T12:00+0500
узбекистан
ташкент
конференция
кыргызстан
эксперт
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии в Ташкенте 9 июля состоится научно-практическая конференция: "Узбекистан – Кыргызстан: синергия стратегического партнерства", сообщает ИА "Дунё". Организаторы — Международный институт ЦА и Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана. Участники встречи — эксперты ведущих аналитических центров и научно-исследовательских институтов двух стран, представители министерств и ведомств РУз и КР, дипкорпуса в Ташкенте. Предметом обсуждения станут вопросы практической реализации исторической Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Кыргызстаном, подписанной в ходе встречи глав двух государств в Бишкеке в январе 2023-го. Напомним, что документ предусматривает комплексное развитие двусторонних отношений в следующих ключевых областях:
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эксперты аналитические центры узбекистан кыргызстан
эксперты аналитические центры узбекистан кыргызстан
Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и Кыргызстана встретятся на конференции
Им предстоит выработать и закрепить единые подходы по важнейшим вопросам дальнейшего развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
В Международном институте Центральной Азии в Ташкенте 9 июля состоится научно-практическая конференция: "Узбекистан – Кыргызстан: синергия стратегического партнерства", сообщает
ИА "Дунё".
Организаторы — Международный институт ЦА и Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана.
Участники встречи — эксперты ведущих аналитических центров и научно-исследовательских институтов двух стран, представители министерств и ведомств РУз и КР, дипкорпуса в Ташкенте.
"Конференция направлена на выработку и закрепление единых подходов Узбекистана и Кыргызстана по важнейшим вопросам дальнейшего развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях, анализ конкретных сфер совместного взаимодействия", — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения станут вопросы практической реализации исторической Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Кыргызстаном, подписанной в ходе встречи глав двух государств в Бишкеке в январе 2023-го.
Напомним, что документ предусматривает комплексное развитие двусторонних отношений в следующих ключевых областях:
Политическое взаимодействие;
Взаимодействие по вопросам безопасности;
Торгово-экономическое взаимодействие;
Взаимодействие в водно-энергетической области;
Транспортно-коммуникационное сотрудничество;
Межрегиональное сотрудничество;
Культурно-гуманитарное сотрудничество.