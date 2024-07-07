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Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и Кыргызстана встретятся на конференции

Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и Кыргызстана встретятся на конференции

Sputnik Узбекистан

Им предстоит выработать и закрепить единые подходы по важнейшим вопросам дальнейшего развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях

2024-07-07T12:00+0500

2024-07-07T12:00+0500

2024-07-07T12:00+0500

узбекистан

ташкент

конференция

кыргызстан

эксперт

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии в Ташкенте 9 июля состоится научно-практическая конференция: "Узбекистан – Кыргызстан: синергия стратегического партнерства", сообщает ИА "Дунё". Организаторы — Международный институт ЦА и Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана. Участники встречи — эксперты ведущих аналитических центров и научно-исследовательских институтов двух стран, представители министерств и ведомств РУз и КР, дипкорпуса в Ташкенте. Предметом обсуждения станут вопросы практической реализации исторической Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Кыргызстаном, подписанной в ходе встречи глав двух государств в Бишкеке в январе 2023-го. Напомним, что документ предусматривает комплексное развитие двусторонних отношений в следующих ключевых областях:

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