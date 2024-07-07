https://uz.sputniknews.ru/20240707/uzbekistan-nochnoy-zabeg-buxara-44711854.html

Забег Bukhara Night Race 2024: программа, как можно зарегистрироваться

Забег Bukhara Night Race 2024: программа, как можно зарегистрироваться

Sputnik Узбекистан

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции, которые проходят через самые живописные места в исторической части Бухары

2024-07-07T18:40+0500

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2024-07-07T18:40+0500

узбекистан

забег

бухара

достопримечательности

фонд развития культуры и искусства

благотворительный марафон

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане, в рамках серии благотворительных забегов Samarkand Marathon, уже в третий раз состоится Bukhara Night Race, сообщает Фонд развития культуры и искусства республики.Мероприятие пройдет в Бухаре 24 августа 2024 года.Оно представляет собой ночные гонки по освещенной трассе, которые стартуют с заходом солнца. Это первый подобный формат в Узбекистане, который вызывает интерес атлетов и любителей, приезжающих поддержать необычный забег со всех уголков страны и из-за рубежа.Свидетельство тому — рост числа желающих принять в нем участие.В прошлом году в Бухару приехали 1 600 спортсменов из 20 стран. На этот раз количество участников забега увеличится почти вдвое и составит 3 000. Дополнительные слоты также появятся в детском забеге.Помимо перечисленных разновидностей, список пополнит плоггинг – бег со сбором мусора, ставший традиционным, начиная с ZAAMIN ULTRA 2024. Участвовать в нем могут желающие совместить здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде в возрасте 16 плюс, а также родители с детьми. В конце забега между участниками плоггинга пройдет розыгрыш с призами от партнеров.Подробная информация, программа и ссылка на регистрацию здесь. Для справки: Samarkand Marathon – международный благотворительный забег, проводимый с 2019 года по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Забеги помогают привлекать внимание общественности к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропагандировать ЗОЖ и развивать спортивный туризм в республике. В 2022 году Samarkand Marathon вошел в список квалификационных забегов чемпионата мира по марафону в возрастных группах Abbott WMM Wanda age Group World Championship.

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