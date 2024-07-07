https://uz.sputniknews.ru/20240707/uzbekistan-pakistan-obem-torgovlya-uvelicheniye-44708964.html

Узбекистан и Пакистан намерены увеличить объем взаимной торговли

Узбекистан и Пакистан намерены увеличить объем взаимной торговли

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи стороны также обсудили снижение импортных пошлин

2024-07-07T14:20+0500

2024-07-07T14:20+0500

2024-07-07T14:20+0500

узбекистан

пакистан

торговля

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Вопросы увеличения объемов торговли между двумя странами находились в фокусе внимания председателя ассоциации "Узтекстильпром" Мирмухсина Султонова и посла Пакистана в Узбекистане Ахмада Фарука, сообщает пресс-служба Ассоциации. Кроме того, речь шла о возможности создания логистического хаба в городе Карачи и участии пакистанских предпринимателей в международной конференции "ITMF/IAF". Напомним, что 8-10 сентября текущего года в Самарканде пройдёт Объединенная конференция двух крупных международных текстильных федераций мира – Annual Conference ITMF и IAF Fashion Convention. Это масштабное мероприятие объединит более 1000 крупных игроков мировой текстильной индустрии. Руководители свыше 500 международных организаций, текстильных компаний, брендов и ритейлеров, финансовых институтов из стран Европы, СНГ, Азии, Африки и Америки впервые соберутся на одной площадке для обсуждения вопросов дальнейшего развития мировой текстильной промышленности.

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