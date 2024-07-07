https://uz.sputniknews.ru/20240707/uzbekistan-pakistan-obem-torgovlya-uvelicheniye-44708964.html
Узбекистан и Пакистан намерены увеличить объем взаимной торговли
Узбекистан и Пакистан намерены увеличить объем взаимной торговли
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи стороны также обсудили снижение импортных пошлин
2024-07-07T14:20+0500
2024-07-07T14:20+0500
2024-07-07T14:20+0500
узбекистан
пакистан
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/03/44215001_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_030d119d5dcd048252079aa53ef2c308.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Вопросы увеличения объемов торговли между двумя странами находились в фокусе внимания председателя ассоциации "Узтекстильпром" Мирмухсина Султонова и посла Пакистана в Узбекистане Ахмада Фарука, сообщает пресс-служба Ассоциации. Кроме того, речь шла о возможности создания логистического хаба в городе Карачи и участии пакистанских предпринимателей в международной конференции "ITMF/IAF". Напомним, что 8-10 сентября текущего года в Самарканде пройдёт Объединенная конференция двух крупных международных текстильных федераций мира – Annual Conference ITMF и IAF Fashion Convention. Это масштабное мероприятие объединит более 1000 крупных игроков мировой текстильной индустрии. Руководители свыше 500 международных организаций, текстильных компаний, брендов и ритейлеров, финансовых институтов из стран Европы, СНГ, Азии, Африки и Америки впервые соберутся на одной площадке для обсуждения вопросов дальнейшего развития мировой текстильной промышленности.
узбекистан
пакистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/03/44215001_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_1cb5cca279c8f688bba0d6a94910a551.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан пакистан сотрудничество
узбекистан пакистан сотрудничество
Узбекистан и Пакистан намерены увеличить объем взаимной торговли
В ходе встречи стороны также обсудили снижение импортных пошлин.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Вопросы увеличения объемов торговли между двумя странами находились в фокусе внимания председателя ассоциации "Узтекстильпром" Мирмухсина Султонова и посла Пакистана в Узбекистане Ахмада Фарука, сообщает пресс-служба Ассоциации.
"Во время беседы стороны обсудили увеличение объемов торговли между двумя странами и снижение импортных пошлин", — говорится в сообщении.
Кроме того, речь шла о возможности создания логистического хаба в городе Карачи и участии пакистанских предпринимателей в международной конференции "ITMF/IAF".
Напомним, что 8-10 сентября текущего года в Самарканде пройдёт Объединенная конференция двух крупных международных текстильных федераций мира – Annual Conference ITMF и IAF Fashion Convention.
Это масштабное мероприятие объединит более 1000 крупных игроков мировой текстильной индустрии. Руководители свыше 500 международных организаций, текстильных компаний, брендов и ритейлеров, финансовых институтов из стран Европы, СНГ, Азии, Африки и Америки впервые соберутся на одной площадке для обсуждения вопросов дальнейшего развития мировой текстильной промышленности.