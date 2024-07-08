https://uz.sputniknews.ru/20240708/bam-uzbekistan-stroitelstvo-uchastiye-44719492.html
БАМ: воспоминания узбекистанца о стройке века
БАМ: воспоминания узбекистанца о стройке века
Sputnik Узбекистан
Железную дорогу возводили в сложнейших климатических условиях. В общей сложности в строительстве Байкало-Амурской магистрали участвовало около 2 млн человек.
2024-07-08T15:05+0500
2024-07-08T15:05+0500
2024-07-08T15:05+0500
видео
эксклюзив
узбекистанец
воспоминания
строительство
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/08/44718694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc8efae740a630db0670825451cc42d5.jpg
БАМ – это более 4 тыс. километров железной дороги, проложенной в труднодоступных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Легендарное строительство началось 50 лет назад. В числе добровольцев на всесоюзную стройку отправлялись студенты и молодые специалисты, в том числе из Узбекистана.Александр Калисламов в 1976 году возглавил группу архитекторов, которые проектировали поселок Куанда при железной дороге БАМа. Его вклад в создание всей необходимой инфраструктуры поселка, в том числе школы, помнят здешние старожилы. Они до сих пор шлют Калисламову письма со словами благодарности. К полувековому юбилею БАМа узбекистанец поделился воспоминаниями о самом ярком отрезке своей жизни.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
юбилей бам узбекистан участие строительство
юбилей бам узбекистан участие строительство
БАМ: воспоминания узбекистанца о стройке века
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Железную дорогу возводили в сложнейших климатических условиях. В общей сложности в строительстве Байкало-Амурской магистрали участвовало около 2 млн человек.
БАМ – это более 4 тыс. километров железной дороги, проложенной в труднодоступных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Легендарное строительство началось 50 лет назад. В числе добровольцев на всесоюзную стройку отправлялись студенты и молодые специалисты, в том числе из Узбекистана.
Александр Калисламов в 1976 году возглавил группу архитекторов, которые проектировали поселок Куанда при железной дороге БАМа. Его вклад в создание всей необходимой инфраструктуры поселка, в том числе школы, помнят здешние старожилы. Они до сих пор шлют Калисламову письма со словами благодарности. К полувековому юбилею БАМа узбекистанец поделился воспоминаниями о самом ярком отрезке своей жизни.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.