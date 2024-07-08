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БАМ: воспоминания узбекистанца о стройке века

БАМ: воспоминания узбекистанца о стройке века

Sputnik Узбекистан

Железную дорогу возводили в сложнейших климатических условиях. В общей сложности в строительстве Байкало-Амурской магистрали участвовало около 2 млн человек.

2024-07-08T15:05+0500

2024-07-08T15:05+0500

2024-07-08T15:05+0500

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БАМ – это более 4 тыс. километров железной дороги, проложенной в труднодоступных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока России. Легендарное строительство началось 50 лет назад. В числе добровольцев на всесоюзную стройку отправлялись студенты и молодые специалисты, в том числе из Узбекистана.Александр Калисламов в 1976 году возглавил группу архитекторов, которые проектировали поселок Куанда при железной дороге БАМа. Его вклад в создание всей необходимой инфраструктуры поселка, в том числе школы, помнят здешние старожилы. Они до сих пор шлют Калисламову письма со словами благодарности. К полувековому юбилею БАМа узбекистанец поделился воспоминаниями о самом ярком отрезке своей жизни.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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2024

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юбилей бам узбекистан участие строительство