https://uz.sputniknews.ru/20240708/belousov-moskva-konferentsiya-mejdunarodnaya-bezopasnost-44720856.html
Белоусов пригласил оборонные ведомства на конференцию по международной безопасности
Белоусов пригласил оборонные ведомства на конференцию по международной безопасности
Sputnik Узбекистан
Мероприятие, включающее три пленарных заседания, пройдет в Подмосковье в рамках военно-технического форума "Армия-2024"
2024-07-08T16:10+0500
2024-07-08T16:10+0500
2024-07-08T18:35+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства и международные организации на XII Московскую конференцию по международной безопасности (MCIS), сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Она состоится 13 августа текущего года в рамках военно-технического форума "Армия-2024".Он предложил представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности. Программа XII Московской конференции по международной безопасности Мероприятие пройдет на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот" в подмосковном парке "Патриот".Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, территория Военно-патриотического парка "Патриот", д. 4.РИА Новости — официальный информационный партнер форума. Sputnik — международный информационный партнер. Для справки: Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Он зарекомендовал себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции разных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества. Организатор мероприятия — Минобороны РФ. Впервые оно состоялось в мае 2012 года, а свое нынешнее название получило в 2014-м. С 2014 года от участия в конференции отказались представители западных стран.
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москва конференция международная безопасность
москва конференция международная безопасность
Белоусов пригласил оборонные ведомства на конференцию по международной безопасности
16:10 08.07.2024 (обновлено: 18:35 08.07.2024)
Мероприятие, включающее три пленарных заседания, пройдет в Подмосковье в рамках военно-технического форума "Армия-2024".
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства и международные организации на XII Московскую конференцию по международной безопасности (MCIS), сообщает
пресс-служба Минобороны РФ.
Она состоится 13 августа текущего года в рамках военно-технического форума "Армия-2024".
"Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества", — подчеркнул министр в своем обращении.
Он предложил представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности.
Программа XII Московской конференции по международной безопасности
10.00-11.50. Открытие конференции: "Многополярность в современном мире: тенденции и перспективы".
12.20-14.00. Пленарное заседание № 1: "Ближний Восток и Африка: текущие и потенциальные вооруженные конфликты".
15.20-16.50. Пленарное заседание № 2: "Военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе: фактор обеспечения мира и стабильности или источник роста милитаризации?"
17.20-19.00. Пленарное заседание № 3: "Роль военных ведомств стран "Глобального Юга" в формировании архитектуры международной безопасности".
Мероприятие пройдет на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот" в подмосковном парке "Патриот".
Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, территория Военно-патриотического парка "Патриот", д. 4.
РИА Новости — официальный информационный партнер форума.
Sputnik — международный информационный партнер.
Для справки: Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Он зарекомендовал себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности.
Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции разных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.
Организатор мероприятия — Минобороны РФ.
Впервые оно состоялось в мае 2012 года, а свое нынешнее название получило в 2014-м.
С 2014 года от участия в конференции отказались представители западных стран.