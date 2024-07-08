https://uz.sputniknews.ru/20240708/belousov-moskva-konferentsiya-mejdunarodnaya-bezopasnost-44720856.html

Белоусов пригласил оборонные ведомства на конференцию по международной безопасности

Белоусов пригласил оборонные ведомства на конференцию по международной безопасности

Sputnik Узбекистан

Мероприятие, включающее три пленарных заседания, пройдет в Подмосковье в рамках военно-технического форума "Армия-2024"

2024-07-08T16:10+0500

2024-07-08T16:10+0500

2024-07-08T18:35+0500

россия

минобороны рф

министр

конференция

безопасность

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства и международные организации на XII Московскую конференцию по международной безопасности (MCIS), сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Она состоится 13 августа текущего года в рамках военно-технического форума "Армия-2024".Он предложил представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности. Программа XII Московской конференции по международной безопасности Мероприятие пройдет на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот" в подмосковном парке "Патриот".Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, территория Военно-патриотического парка "Патриот", д. 4.РИА Новости — официальный информационный партнер форума. Sputnik — международный информационный партнер. Для справки: Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Он зарекомендовал себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции разных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества. Организатор мероприятия — Минобороны РФ. Впервые оно состоялось в мае 2012 года, а свое нынешнее название получило в 2014-м. С 2014 года от участия в конференции отказались представители западных стран.

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