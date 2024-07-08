https://uz.sputniknews.ru/20240708/putin-yubiley-bam-pozdravleniye-44713245.html

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМ

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМ

Sputnik Узбекистан

Глава РФ отметил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России

2024-07-08T09:55+0500

2024-07-08T09:55+0500

2024-07-08T09:58+0500

россия

дальний восток

общество

владимир путин

поздравление

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин напомнил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов. Российский лидер также подчеркнул, что на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба. Глава РФ добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа – Тында. Для справки: БАМ протяженностью более 4,3 тыс. километров проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России, проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. Днем рождения БАМа считается 8 июля. В этот день в 1974 году было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железную дорогу строили в сложнейших климатических условиях.

россия

дальний восток

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