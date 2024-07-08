Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМ
09:55 08.07.2024 (обновлено: 09:58 08.07.2024)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил госнаграды лауреатам государственных премий и Героям труда
© Sputnik / Максим Блинов/
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Глава РФ отметил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали", — говорится в поздравлении.
Путин напомнил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов.
"Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", — отмечается в телеграмме.
Российский лидер также подчеркнул, что на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба.
"Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", — говорится в поздравлении.
Глава РФ добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа – Тында.
Для справки: БАМ протяженностью более 4,3 тыс. километров проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России, проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты.
Днем рождения БАМа считается 8 июля. В этот день в 1974 году было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железную дорогу строили в сложнейших климатических условиях.