https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-azerbaydjan-sotrudnichestvo-44713875.html

В Баку предложили напрямую связать города Азербайджана с регионами Узбекистана

В Баку предложили напрямую связать города Азербайджана с регионами Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Участники круглого стола проанализировали развитие двусторонних отношений между двумя странами

2024-07-08T10:56+0500

2024-07-08T10:56+0500

2024-07-08T11:05+0500

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

экономика

туризм

круглый стол

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Баку предложили напрямую связать города Азербайджана с регионами Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе круглого стола "Баку и Ташкент: многоплановое сотрудничество, достигнутые результаты и перспективы", организованного посольством РУз в Азербайджане совместно с Клубом политологов "Южный Кавказ". По мнению заместителя главного редактора информационно-аналитического журнала "Регион плюс" Эльчина Гусейнова, на территориях двух стран находятся исторические объекты, которые привлекают туристов со всего мира. В связи с этим необходимо также усилить работу по презентации туристического потенциала Узбекистана и Азербайджана. Центральными темами встречи стали политические отношения и доверительный диалог на высшем уровне, как ключевой фактор развития стратегического партнерства; инвестиционные и торгово-экономические связи между странами, новые механизмы взаимодействия, приоритетные направления развития экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Речь шла о промышленном, производственном и инвестиционном потенциале Узбекистана, в частности, деятельности узбекско-азербайджанской инвесткомпании в Ташкенте. В свою очередь директор отдела дополнительного образования Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования Эмин Гарибли считает, что "в глобальном мире без совместных усилий странам невозможно чего-то добиться". Директор аналитического центра STEM Орхан Ёлчуев приветствовал развитие сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии, и в частности, с Узбекистаном, который, по его словам, "все чаще стал присутствовать в международном информационном, общественно-политическом поле". По мнению директора отдела дополнительного образования Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования АР Эмина Гарибли, одним из факторов, позволяющим Баку и Ташкенту сближаться в экономической сфере, является этнический. "Кроме того, важным фактором экономической интеграции двух стран является политическая воля глав государств и схожая политика. Так, Президент Узбекистана ведет социально-ориентированную политику. Такую же политику проводит и Президент Азербайджана. Таким образом, социальное развитие приводит к увеличению спроса на внутреннем рынке Азербайджана и Узбекистана благодаря росту платежеспособности населения. В то же время, географическое расположение Узбекистана и его близость к развивающимся странам Азии позволяет ему также активно развивать свою экономику", — подчеркнул он.

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