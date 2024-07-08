В Баку предложили напрямую связать города Азербайджана с регионами Узбекистана
10:56 08.07.2024 (обновлено: 11:05 08.07.2024)
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
© Sputnik / Murad Orujov
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Участники круглого стола проанализировали развитие двусторонних отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Баку предложили напрямую связать города Азербайджана с регионами Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе круглого стола "Баку и Ташкент: многоплановое сотрудничество, достигнутые результаты и перспективы", организованного посольством РУз в Азербайджане совместно с Клубом политологов "Южный Кавказ".
© SputnikВ Баку состоялся "круглый стол" на тему "Баку и Ташкент: многоплановое сотрудничество
В Баку состоялся "круглый стол" на тему "Баку и Ташкент: многоплановое сотрудничество
© Sputnik
По мнению заместителя главного редактора информационно-аналитического журнала "Регион плюс" Эльчина Гусейнова, на территориях двух стран находятся исторические объекты, которые привлекают туристов со всего мира. В связи с этим необходимо также усилить работу по презентации туристического потенциала Узбекистана и Азербайджана.
Центральными темами встречи стали политические отношения и доверительный диалог на высшем уровне, как ключевой фактор развития стратегического партнерства; инвестиционные и торгово-экономические связи между странами, новые механизмы взаимодействия, приоритетные направления развития экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Речь шла о промышленном, производственном и инвестиционном потенциале Узбекистана, в частности, деятельности узбекско-азербайджанской инвесткомпании в Ташкенте.
"Экономическое взаимодействие Азербайджана с Узбекистаном имеет большие перспективы по нескольким направлениям, в том числе в таких сферах, как энергетика, автомобилестроение, фармакология, финансы. Связи развиваются не только в экономике, в рамках международных политических организаций. Узбекистан имеет большие возможности экспорта альтернативной электроэнергии, компоненты для ее производства", — отметил ведущий научный сотрудник Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде.
В свою очередь директор отдела дополнительного образования Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования Эмин Гарибли считает, что "в глобальном мире без совместных усилий странам невозможно чего-то добиться".
Директор аналитического центра STEM Орхан Ёлчуев приветствовал развитие сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии, и в частности, с Узбекистаном, который, по его словам, "все чаще стал присутствовать в международном информационном, общественно-политическом поле".
По мнению директора отдела дополнительного образования Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования АР Эмина Гарибли, одним из факторов, позволяющим Баку и Ташкенту сближаться в экономической сфере, является этнический.
"Кроме того, важным фактором экономической интеграции двух стран является политическая воля глав государств и схожая политика. Так, Президент Узбекистана ведет социально-ориентированную политику. Такую же политику проводит и Президент Азербайджана. Таким образом, социальное развитие приводит к увеличению спроса на внутреннем рынке Азербайджана и Узбекистана благодаря росту платежеспособности населения. В то же время, географическое расположение Узбекистана и его близость к развивающимся странам Азии позволяет ему также активно развивать свою экономику", — подчеркнул он.