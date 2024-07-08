https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-vklad-bam-stroitelstvo-44723442.html

С душой и сердцем — вклад узбекистанцев в строительство БАМа

С душой и сердцем — вклад узбекистанцев в строительство БАМа

Sputnik Узбекистан

Молодежь Узбекистана отправлялась на БАМ в составе стройотрядов, которые комплектовались по специальным заданиям партийных и комсомольских организаций. Работали на стройке вахтовым методом, по несколько лет, а кто-то остался в Сибири насовсем

2024-07-08T18:10+0500

2024-07-08T18:10+0500

2024-07-08T18:10+0500

эксклюзив

строительство

узбекистанец

воспоминания

россия

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – одна из самых масштабных железнодорожных строек СССР. Магистраль проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Якутии и имеет общую протяженность 4,3 тыс. км.Маршрут БАМа пролегает через суровые климатические зоны, включая вечную мерзлоту (глубина от одного до сотен метров) и районы с высокой сейсмичностью (до 9 баллов). Трасса пересекает 11 крупных рек, а также 7 горных хребтов. Кроме того, из-за сложного рельефа через хребты Байкальский и Северо-Муйский проложены тоннели магистрали длиной 6,7 км и 15,3 км.Планы строительства БАМа появились еще в 80-х годах XIX века, но их реализация стартовала только в 1924 году. Тогда был утвержден план развития железных дорог СССР, включавший будущую магистраль. В 1930 году был утвержден проект, получивший название Байкало-Амурская магистраль, а в 1933 году определено ее направление.Одной из проблем строительства стала нехватка рабочей силы. Для ее решения привлекли заключенных. В 1932 году строительство передали под управление ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), создали БАМлаг. Уже к 1938 году на стройке трудились более 150 тыс. человек.Строительство велось с двух сторон: западного участка от Тайшета до Братска (720 км) и восточного от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани (442 км). В 1939 году началось проектирование восточного участка, а в 1945 году по нему прошел первый поезд. В 1958 году был введен участок Тайшет – Лена - Якурим протяженностью 730 км. После чего стройку приостановили почти на 10 лет.С 1967 года изыскания возобновили, а в 1974 году, с началом основного этапа строительства магистрали, на всесоюзную стройку мобилизовали тысячи специалистов и рабочих из всех союзных республик, в том числе из Узбекистана.Они занимались строительством, проектированием и техподдержкой. Особо отмечен был вклад узбекских строителей в сооружение таких сложных объектов, как туннели и мосты. В частности, на Становом хребте и хребте Кодара.В процессе строительства применяли новейшие на тот момент методы буровзрывных работ и бетонирования. Кроме того, узбекистанцы, имея богатый опыт создания оросительных и ирригационных сооружений, использовали свои знания для грамотного обеспечения водоотвода и укрепления подземных структур строящейся магистрали.Привыкшие к жаркому климату республики, молодые строители по приезду столкнулись с суровыми погодными условиями Сибири. Однако быстро адаптировались и научились работать в экстремальных условиях. Молодежь Узбекистана отправлялась на БАМ в составе стройотрядов, которые комплектовались по специальным заданиям партийных и комсомольских организаций. Работали на стройке вахтовым методом, по несколько лет, а кто-то остался в Сибири насовсем.Об этих событиях и товарищах часто вспоминает Александр Калисламов, архитектор из Ташкента, который в 1976 году вместе с командой единомышленников уехал проектировать поселок Куанда при железной дороге БАМа.Архитектор с гордостью рассказывает о том, как рабочие бригады из Узбекистана показывали высокие результаты, устанавливая трудовые рекорды, за что их часто отмечало и поощряло руководство.А местные жители поселка Куанда, проектировкой которого занимались архитекторы из Узбекистана, и по сей день видят элементы узбекской культуры в строениях, предметах декора.Всесоюзная стройка, по словам архитектора Калисламова, сдружила молодежь разных национальностей: строители обменивались культурными традициями и обычаями, делились секретами своей кухни.Байкало-Амурская магистраль осталась в истории не только как важный инфраструктурный проект, но и как пример международного сотрудничества внутри СССР. А воспоминания о том, как строилась магистраль, живые и яркие, продолжают жить в сердцах ее участников, а также жителей регионов, через которые она проходит.Днем окончания строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) официально названо 5 декабря 2003 года, когда было открыто движение по Северо-Муйскому тоннелю. Этот тоннель длиной 15,343 км — самый длинный в России и пятый по протяженности в мире. Его строительство было уникальным из-за сложных условий: вечной мерзлоты, подземных вод, осыпей и тектонических разломов.Строительство БАМа открыло доступ к богатым природным ресурсам региона, обеспечило транзитные перевозки и создало самый короткий железнодорожный маршрут Восток – Запад длиной 10 тыс. км. В военно-стратегическом плане магистраль служит альтернативой Транссибу, обеспечивая бесперебойное движение.Сегодня по БАМу ежегодно перевозят около 12 млн тонн грузов и 12 млн пассажиров в год. С 2013 года ОАО "РЖД" проводит модернизацию Восточного полигона, включающего БАМ и Транссиб. Первый этап, завершенный в сентябре 2022 года, увеличил пропускную способность до 144 млн тонн грузов в год при затратах в 520,5 млрд рублей.Второй этап модернизации общей стоимостью 1,1 триллиона рублей направлен на увеличение провозной способности до 180 млн тонн к 2024 году. В марте 2024 года начат третий этап, рассчитанный до 2035 года и стоимостью 3,738 трлн рублей. Планируется достичь провозной способности грузов до 210 млн тонн к 2030 году и 270 млн тонн к 2032 году. За эти годы построят три новых тоннеля и один мост.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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