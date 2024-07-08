https://uz.sputniknews.ru/20240708/videomost-strany-sa-integratsiya-eaeu-44722206.html

Эксперты обсудят стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС

Эксперты обсудят стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Формат встречи позволит специалистам из Узбекистана и Кыргызстана обменяться мнениями и ответить на вопросы представителей СМИ.

2024-07-08T17:42+0500

2024-07-08T17:42+0500

2024-07-08T17:44+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

бишкек

страны ца

экономика

интеграция

еаэс

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Ташкент — Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС".Он пройдет 11 июля в 11.00 (по ташкентскому времени).Участники в Ташкенте:В Бишкеке:Они расскажут о том, каковы основные цели и задачи экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС? Какие направления наиболее актуальны? Как развиваются связи внутри региона? Какие факторы привели к кризису глобализации?К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

узбекистан

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видеомост стратегии перспективы экономическая интеграция ца еаэс узбекистан кыргызстан