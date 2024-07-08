https://uz.sputniknews.ru/20240708/videomost-strany-sa-integratsiya-eaeu-44722206.html
Эксперты обсудят стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС
Эксперты обсудят стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Формат встречи позволит специалистам из Узбекистана и Кыргызстана обменяться мнениями и ответить на вопросы представителей СМИ.
2024-07-08T17:42+0500
2024-07-08T17:42+0500
2024-07-08T17:44+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
ташкент
бишкек
страны ца
экономика
интеграция
еаэс
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Ташкент — Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС".Он пройдет 11 июля в 11.00 (по ташкентскому времени).Участники в Ташкенте:В Бишкеке:Они расскажут о том, каковы основные цели и задачи экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС? Какие направления наиболее актуальны? Как развиваются связи внутри региона? Какие факторы привели к кризису глобализации?К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видеомост стратегии перспективы экономическая интеграция ца еаэс узбекистан кыргызстан
видеомост стратегии перспективы экономическая интеграция ца еаэс узбекистан кыргызстан
Эксперты обсудят стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС
17:42 08.07.2024 (обновлено: 17:44 08.07.2024)
Формат встречи позволит специалистам из Узбекистана и Кыргызстана обменяться мнениями и ответить на вопросы представителей СМИ.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Ташкент — Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС".
Он пройдет 11 июля в 11.00 (по ташкентскому времени).
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин;
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиер Эргашев.
директор Института политических исследований Фонда Т. Усубалиева Эсен Усубалиев.
Они расскажут о том, каковы основные цели и задачи экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС? Какие направления наиболее актуальны? Как развиваются связи внутри региона? Какие факторы привели к кризису глобализации?
К участию приглашаются журналисты.
Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.