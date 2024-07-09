https://uz.sputniknews.ru/20240709/eaeu-strany-biobezopasnost-44728947.html
Биобезопасность стран ЕАЭС — видео
Биобезопасность стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
К диалогу пригласили академика Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
2024-07-09T13:01+0500
2024-07-09T13:01+0500
2024-07-09T15:35+0500
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".В разгар жары возрастает не только вероятность перегрева, тепловых ударов, но и пищевых отравлений. А желание окунуться порой оказывается сильнее сомнений в чистоте водоема. Кроме того, участившиеся случаи вспышек на солнце приводят к сильным магнитным бурям на Земле, что может отрицательно сказаться на состоянии метеочувствительных людей. Каких заболеваний стоит опасаться в период летних отпусков?Ведется ли работа по созданию новых вакцин от туберкулеза и ботулизма?Почему Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры на Украине, насколько вероятно распространение инфекции на соседние страны?Как в Армении ведут работу по внедрению реестра доноров органов и реципиентов?Влияют ли на здоровье человека магнитные бури? На эти и другие вопросы ответил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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видеомость биобезопасность страны еаэс генндадий онищенко
видеомость биобезопасность страны еаэс генндадий онищенко
Биобезопасность стран ЕАЭС — видео
13:01 09.07.2024 (обновлено: 15:35 09.07.2024)
К диалогу пригласили академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".
В разгар жары возрастает не только вероятность перегрева, тепловых ударов, но и пищевых отравлений. А желание окунуться порой оказывается сильнее сомнений в чистоте водоема. Кроме того, участившиеся случаи вспышек на солнце приводят к сильным магнитным бурям на Земле, что может отрицательно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.
Каких заболеваний стоит опасаться в период летних отпусков?
Ведется ли работа по созданию новых вакцин от туберкулеза и ботулизма?
Почему Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры на Украине, насколько вероятно распространение инфекции на соседние страны?
Как в Армении ведут работу по внедрению реестра доноров органов и реципиентов?
Влияют ли на здоровье человека магнитные бури?
На эти и другие вопросы ответил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.