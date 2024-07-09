https://uz.sputniknews.ru/20240709/eaeu-strany-biobezopasnost-44728947.html

Биобезопасность стран ЕАЭС — видео

Биобезопасность стран ЕАЭС — видео

Sputnik Узбекистан

К диалогу пригласили академика Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

2024-07-09T13:01+0500

2024-07-09T13:01+0500

2024-07-09T15:35+0500

еаэс

sputnik

узбекистан

геннадий онищенко

мнение эксперта

москва

астана

бишкек

ереван

минск

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС".В разгар жары возрастает не только вероятность перегрева, тепловых ударов, но и пищевых отравлений. А желание окунуться порой оказывается сильнее сомнений в чистоте водоема. Кроме того, участившиеся случаи вспышек на солнце приводят к сильным магнитным бурям на Земле, что может отрицательно сказаться на состоянии метеочувствительных людей. Каких заболеваний стоит опасаться в период летних отпусков?Ведется ли работа по созданию новых вакцин от туберкулеза и ботулизма?Почему Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры на Украине, насколько вероятно распространение инфекции на соседние страны?Как в Армении ведут работу по внедрению реестра доноров органов и реципиентов?Влияют ли на здоровье человека магнитные бури? На эти и другие вопросы ответил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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