https://uz.sputniknews.ru/20240709/minpromtorg-gruzdev-intervyu-innoprom-44735127.html

Груздев: регионы РФ активно взаимодействуют с областями Узбекистана

Груздев: регионы РФ активно взаимодействуют с областями Узбекистана

Sputnik Узбекистан

По словам главы Минпромторга РФ, Узбекистан и весь центральноазиатский регион, помимо исторически сложившихся отношений и дружбы, интересен России именно своими возможностями

2024-07-09T18:15+0500

2024-07-09T18:15+0500

2024-07-09T18:15+0500

россия

минпромторг

"иннопром"

узбекистан

центральная азия

екатеринбург

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Вадим Павлов. Россия включилась в создание промышленных парков в странах Центральной Азии. В СНГ создадут информационный ресурс, на котором бизнес стран Содружества сможет находить партнеров для промышленной кооперации. В следующем году выставка ИННОПРОМ в Минске. Об этом в интервью Sputnik на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, проходящей в Екатеринбурге, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.Россия поможет Центральной Азии с созданием технопарков"Центральная Азия — очень динамично развивающийся регион. Достаточно взглянуть на цифры экономического роста и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане. Взглянуть на показатели промышленного развития, на создание промышленной инфраструктуры, включая использование опыта Российской Федерации. Так, в странах региона принимаются законы о промышленном развитии, о промышленной политике, создаются фонды развития промышленности, или какие-то аналогичные этому институты. Это свидетельствует о том, что страны идут по пути усиления собственной компетенции, создания определенного технологического задела для долгосрочного развития своих экономик и диверсификации структуры экономики. Это, опять же, создает дополнительные возможности для нашей кооперации", — рассказал Алексей Груздев.Заместитель министра промышленности и торговли РФ отметил рост взаимной торговли со странами Центральной Азии — на них приходится более $43 млрд внешнеторгового оборота России."Много это или мало — это существенно больше, чем было еще несколько лет назад. Здесь есть целый ряд причин. С одной стороны, как я уже сказал, это бурное индустриальное развитие в самих странах, а соответственно, рост спроса и на оборудование, и на комплектующие, и на востребованные сырьевые материалы, которые могла бы предложить Российская Федерация. Но у нас устойчиво растет и импорт из стран Центральной Азии — темпами более 20%. С одной стороны, мы переориентируем свои источники закупок под влиянием в том числе и внешних условий. Но это, наверное, те долгожданные решения, потому что мы все больше и больше встраиваем в свои производственные цепочки наших соседей с более удобной логистикой, с более понятной историей взаимоотношений, более понятным менталитетом. Второй ответ, почему так происходит, как раз заключается в том, что появляются достаточно зрелые производители, промышленники в этих странах, которые могут поставлять конкурентоспособную продукцию по конкурентной цене", — рассказал Алексей Груздев.Поэтому, по его словам, помимо исторически сложившихся отношений и дружбы, центрально-азиатский регион интересен России именно своими возможностями.Сегодня, поделился он, в регионе уже создаются промышленные парки с участием России и с участием российских компаний в качестве резидентов.Такая модель сотрудничества, когда российские компании не только торгуют, но и обсуждают вопросы более долгосрочных производственных отношений, является современным трендом, считает замминистра промышленности и торговли РФ."С точки зрения дополнительных финансовых механизмов, помимо всего той палитры инструментов, которые есть в Российской Федерации и администрируются в том числе и Минпромторгом, создаются и совместные инструменты. Например, активно работает Российско-Кыргызский фонд развития. Несколько лет назад Минпромторг вошел в совет этого Фонда с целью как раз усилить промышленную составляющую в проектах, которые финансируются по его линии. И у нас уже есть неплохой портфель, намерены и дальше пополнять повестку промышленной кооперации. Там есть направления, которые представляют интерес: это и автомобильная промышленность, и фармацевтика, и энергосберегающие технологии, и альтернативная энергетика, и технологии, связанные с водоподготовкой и водоочисткой. Поэтому повестка достаточно широкая", — поделился Алексей Груздев.Недавно, отметил он, была создана совместная инвестиционная платформа с Узбекистаном.Промышленная кооперация в СНГВосьмого июля в рамках выставки ИННОПРОМ Россия, председательствующая в этом году в СНГ, провела юбилейное десятое заседание Совета по промышленной политике Содружества.В практическом плане, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ, заслуживает внимания совместная работа по таким направлениям, как беспилотный транспорт, роботизация, автоматизация производства и накопительная энергия.Второе направление, о котором много говорили в рамках заседания Совета по промышленной политики СНГ, — это создание инфраструктуры для доступа к лучшим практикам, создающимся в странах Содружества, отметил он."Причем, подчеркну, именно в каждой из стран Содружества реализуются собственные национальные политики промышленного развития и отраслевой поддержки, — продолжил Алексей Груздев. — Поэтому важно, чтобы был одинаковый доступ ко всем этим приоритетам, в том числе появившимся программам и проектам. В связи с этим мы договорились, что будет создан такой информационный портал, ресурс по промышленному развитию и кооперации, с тем, чтобы предприниматели могли с одной стороны заявлять о своих наработках и возможностях, но и даже через эту сеть подбирать себе потенциальных партнеров для развития кооперационных проектов в будущем".Третье направление, которое обсуждалось в рамках Совета, было навеяно как раз проведением заседания на площадке ИННОПРОМ: нужно укреплять взаимодействие в рамках конгрессно-выставочных мероприятий, потому что для бизнеса это возможность не только рассказать о себе, но и найти для себя партнеров, или встроиться в те или иные кооперационные цепочки, поделился замминистра промышленности и торговли РФ."Не зря на ИННОПРОМе мы проводим отдельное мероприятие, которое называется "Биржа контрактации" — когда крупные российские компании, их закупочные подразделения проводят сеанс одновременной игры, принимают различные компании малого и среднего бизнеса, которые хотели бы представить свою продукцию для потенциальной закупки в интересах крупных холдингов. Поэтому это может носить и международный характер, — рассказал Алексей Груздев. — Так что перспектив много. Мы уже сейчас работаем по газомоторному топливу, химической промышленности, очень много идей по легкой промышленности — обсуждали комплексные планы. Так что главная задача — максимально полно использовать ресурсы нашего Содружества и созданных отраслевых комитетов базовых организаций с тем, чтобы крепить нашу промышленную кооперацию".ИННОПРОМ приедет в МинскОдин из ключевых партнеров России в СНГ — Республика Беларусь. По его словам, в Союзном государстве успешно реализованы три программы, которые закреплены были за Минпромторгом. "Они касаются общей канвы промышленной политики, вопросов маркировки и в целом регулирования торговли и торговых операций. Все мероприятия выполнены. В практическом плане создан достаточно большой портфель кооперационных проектов в разных отраслях, в том числе и с финансовой поддержкой — это вовлечен очень большой спектр предприятий", — рассказал замминистра промышленности и торговли РФ.Если брать по отраслям, в которых активно задействован механизм поддержки промкооперации, то это все направления машиностроения, электронная промышленность, автомобилестроение, судостроение и многое другое, заявил он.Межрегиональное сотрудничество, по его словам, является кровеносной системой экономического взаимодействия в Союзном государстве."У нас достаточно активно работает торговое представительство России в Республике Беларусь. Через него как раз проходят все региональные визиты, делегации, которые возглавляются губернаторами с нашей стороны. Я практически ежедневно читаю отчеты о том, что очередная делегация из России — из того или иного региона во главе с руководителем — прибыла в Беларусь, провела широкий круг встреч, контактов… Все они так или иначе ведут к заключению новых контрактов, экспортно-импортным операциям, или идеям организации новых кооперационных проектов в востребованных отраслях", — рассказал Алексей Груздев.Поэтому, отметил он, Союзное государство действительно не только состоялось, но и сегодня уже перешло новое качество, обладающее весомым потенциалом. "И, наверное, очень многое из наработок регуляторики, да и вообще подходов в Союзном государстве, можно будет в дальнейшем ретранслировать и на другие интеграционные объединения", — заявил замминистра промышленности и торговли РФ.В частности, одним из важных достижений прошлого года он назвал создание унифицированного подхода к определению происхождения товаров. "Де-факто мы договорились по тому, какие товары считаются происходящими в Союзном государстве. Это позволяет более четко использовать товары, производимые в России и в Беларуси, в крупных проектах, в закупках, не создавая излишних барьеров. Поэтому и для российских промышленников это возможность активно подключаться к операционным проектам в Беларуси", — поделился Алексей Груздев.В следующем году, отметил он, в планах министерства находится проведение конгрессно-выставочных мероприятий под брендом ИННОПРОМ в столице Беларуси. "Это так называемый выездной формат нашей промышленной выставки, где мы с российскими предприятиями приезжаем уже к нашим партнерам, вывозим российские предприятия. И мы договорились, что в следующем году такое мероприятие пройдет в Минске", — заявил замминистра промышленности и торговли РФ.

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