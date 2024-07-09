https://uz.sputniknews.ru/20240709/minpromtorg-gruzdev-intervyu-innoprom-44735127.html
Груздев: регионы РФ активно взаимодействуют с областями Узбекистана
Груздев: регионы РФ активно взаимодействуют с областями Узбекистана
Sputnik Узбекистан
По словам главы Минпромторга РФ, Узбекистан и весь центральноазиатский регион, помимо исторически сложившихся отношений и дружбы, интересен России именно своими возможностями
2024-07-09T18:15+0500
2024-07-09T18:15+0500
2024-07-09T18:15+0500
россия
минпромторг
"иннопром"
узбекистан
центральная азия
екатеринбург
экономика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Вадим Павлов. Россия включилась в создание промышленных парков в странах Центральной Азии. В СНГ создадут информационный ресурс, на котором бизнес стран Содружества сможет находить партнеров для промышленной кооперации. В следующем году выставка ИННОПРОМ в Минске. Об этом в интервью Sputnik на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, проходящей в Екатеринбурге, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.Россия поможет Центральной Азии с созданием технопарков"Центральная Азия — очень динамично развивающийся регион. Достаточно взглянуть на цифры экономического роста и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане. Взглянуть на показатели промышленного развития, на создание промышленной инфраструктуры, включая использование опыта Российской Федерации. Так, в странах региона принимаются законы о промышленном развитии, о промышленной политике, создаются фонды развития промышленности, или какие-то аналогичные этому институты. Это свидетельствует о том, что страны идут по пути усиления собственной компетенции, создания определенного технологического задела для долгосрочного развития своих экономик и диверсификации структуры экономики. Это, опять же, создает дополнительные возможности для нашей кооперации", — рассказал Алексей Груздев.Заместитель министра промышленности и торговли РФ отметил рост взаимной торговли со странами Центральной Азии — на них приходится более $43 млрд внешнеторгового оборота России."Много это или мало — это существенно больше, чем было еще несколько лет назад. Здесь есть целый ряд причин. С одной стороны, как я уже сказал, это бурное индустриальное развитие в самих странах, а соответственно, рост спроса и на оборудование, и на комплектующие, и на востребованные сырьевые материалы, которые могла бы предложить Российская Федерация. Но у нас устойчиво растет и импорт из стран Центральной Азии — темпами более 20%. С одной стороны, мы переориентируем свои источники закупок под влиянием в том числе и внешних условий. Но это, наверное, те долгожданные решения, потому что мы все больше и больше встраиваем в свои производственные цепочки наших соседей с более удобной логистикой, с более понятной историей взаимоотношений, более понятным менталитетом. Второй ответ, почему так происходит, как раз заключается в том, что появляются достаточно зрелые производители, промышленники в этих странах, которые могут поставлять конкурентоспособную продукцию по конкурентной цене", — рассказал Алексей Груздев.Поэтому, по его словам, помимо исторически сложившихся отношений и дружбы, центрально-азиатский регион интересен России именно своими возможностями.Сегодня, поделился он, в регионе уже создаются промышленные парки с участием России и с участием российских компаний в качестве резидентов.Такая модель сотрудничества, когда российские компании не только торгуют, но и обсуждают вопросы более долгосрочных производственных отношений, является современным трендом, считает замминистра промышленности и торговли РФ."С точки зрения дополнительных финансовых механизмов, помимо всего той палитры инструментов, которые есть в Российской Федерации и администрируются в том числе и Минпромторгом, создаются и совместные инструменты. Например, активно работает Российско-Кыргызский фонд развития. Несколько лет назад Минпромторг вошел в совет этого Фонда с целью как раз усилить промышленную составляющую в проектах, которые финансируются по его линии. И у нас уже есть неплохой портфель, намерены и дальше пополнять повестку промышленной кооперации. Там есть направления, которые представляют интерес: это и автомобильная промышленность, и фармацевтика, и энергосберегающие технологии, и альтернативная энергетика, и технологии, связанные с водоподготовкой и водоочисткой. Поэтому повестка достаточно широкая", — поделился Алексей Груздев.Недавно, отметил он, была создана совместная инвестиционная платформа с Узбекистаном.Промышленная кооперация в СНГВосьмого июля в рамках выставки ИННОПРОМ Россия, председательствующая в этом году в СНГ, провела юбилейное десятое заседание Совета по промышленной политике Содружества.В практическом плане, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ, заслуживает внимания совместная работа по таким направлениям, как беспилотный транспорт, роботизация, автоматизация производства и накопительная энергия.Второе направление, о котором много говорили в рамках заседания Совета по промышленной политики СНГ, — это создание инфраструктуры для доступа к лучшим практикам, создающимся в странах Содружества, отметил он."Причем, подчеркну, именно в каждой из стран Содружества реализуются собственные национальные политики промышленного развития и отраслевой поддержки, — продолжил Алексей Груздев. — Поэтому важно, чтобы был одинаковый доступ ко всем этим приоритетам, в том числе появившимся программам и проектам. В связи с этим мы договорились, что будет создан такой информационный портал, ресурс по промышленному развитию и кооперации, с тем, чтобы предприниматели могли с одной стороны заявлять о своих наработках и возможностях, но и даже через эту сеть подбирать себе потенциальных партнеров для развития кооперационных проектов в будущем".Третье направление, которое обсуждалось в рамках Совета, было навеяно как раз проведением заседания на площадке ИННОПРОМ: нужно укреплять взаимодействие в рамках конгрессно-выставочных мероприятий, потому что для бизнеса это возможность не только рассказать о себе, но и найти для себя партнеров, или встроиться в те или иные кооперационные цепочки, поделился замминистра промышленности и торговли РФ."Не зря на ИННОПРОМе мы проводим отдельное мероприятие, которое называется "Биржа контрактации" — когда крупные российские компании, их закупочные подразделения проводят сеанс одновременной игры, принимают различные компании малого и среднего бизнеса, которые хотели бы представить свою продукцию для потенциальной закупки в интересах крупных холдингов. Поэтому это может носить и международный характер, — рассказал Алексей Груздев. — Так что перспектив много. Мы уже сейчас работаем по газомоторному топливу, химической промышленности, очень много идей по легкой промышленности — обсуждали комплексные планы. Так что главная задача — максимально полно использовать ресурсы нашего Содружества и созданных отраслевых комитетов базовых организаций с тем, чтобы крепить нашу промышленную кооперацию".ИННОПРОМ приедет в МинскОдин из ключевых партнеров России в СНГ — Республика Беларусь. По его словам, в Союзном государстве успешно реализованы три программы, которые закреплены были за Минпромторгом. "Они касаются общей канвы промышленной политики, вопросов маркировки и в целом регулирования торговли и торговых операций. Все мероприятия выполнены. В практическом плане создан достаточно большой портфель кооперационных проектов в разных отраслях, в том числе и с финансовой поддержкой — это вовлечен очень большой спектр предприятий", — рассказал замминистра промышленности и торговли РФ.Если брать по отраслям, в которых активно задействован механизм поддержки промкооперации, то это все направления машиностроения, электронная промышленность, автомобилестроение, судостроение и многое другое, заявил он.Межрегиональное сотрудничество, по его словам, является кровеносной системой экономического взаимодействия в Союзном государстве."У нас достаточно активно работает торговое представительство России в Республике Беларусь. Через него как раз проходят все региональные визиты, делегации, которые возглавляются губернаторами с нашей стороны. Я практически ежедневно читаю отчеты о том, что очередная делегация из России — из того или иного региона во главе с руководителем — прибыла в Беларусь, провела широкий круг встреч, контактов… Все они так или иначе ведут к заключению новых контрактов, экспортно-импортным операциям, или идеям организации новых кооперационных проектов в востребованных отраслях", — рассказал Алексей Груздев.Поэтому, отметил он, Союзное государство действительно не только состоялось, но и сегодня уже перешло новое качество, обладающее весомым потенциалом. "И, наверное, очень многое из наработок регуляторики, да и вообще подходов в Союзном государстве, можно будет в дальнейшем ретранслировать и на другие интеграционные объединения", — заявил замминистра промышленности и торговли РФ.В частности, одним из важных достижений прошлого года он назвал создание унифицированного подхода к определению происхождения товаров. "Де-факто мы договорились по тому, какие товары считаются происходящими в Союзном государстве. Это позволяет более четко использовать товары, производимые в России и в Беларуси, в крупных проектах, в закупках, не создавая излишних барьеров. Поэтому и для российских промышленников это возможность активно подключаться к операционным проектам в Беларуси", — поделился Алексей Груздев.В следующем году, отметил он, в планах министерства находится проведение конгрессно-выставочных мероприятий под брендом ИННОПРОМ в столице Беларуси. "Это так называемый выездной формат нашей промышленной выставки, где мы с российскими предприятиями приезжаем уже к нашим партнерам, вывозим российские предприятия. И мы договорились, что в следующем году такое мероприятие пройдет в Минске", — заявил замминистра промышленности и торговли РФ.
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регионы рф узбекистан области взаимодействие
регионы рф узбекистан области взаимодействие
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Вадим Павлов. Россия включилась в создание промышленных парков в странах Центральной Азии. В СНГ создадут информационный ресурс, на котором бизнес стран Содружества сможет находить партнеров для промышленной кооперации. В следующем году выставка ИННОПРОМ в Минске. Об этом в интервью Sputnik на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, проходящей в Екатеринбурге, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.
Россия поможет Центральной Азии с созданием технопарков
"Центральная Азия — очень динамично развивающийся регион. Достаточно взглянуть на цифры экономического роста и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане. Взглянуть на показатели промышленного развития, на создание промышленной инфраструктуры, включая использование опыта Российской Федерации. Так, в странах региона принимаются законы о промышленном развитии, о промышленной политике, создаются фонды развития промышленности, или какие-то аналогичные этому институты. Это свидетельствует о том, что страны идут по пути усиления собственной компетенции, создания определенного технологического задела для долгосрочного развития своих экономик и диверсификации структуры экономики. Это, опять же, создает дополнительные возможности для нашей кооперации", — рассказал Алексей Груздев.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ отметил рост взаимной торговли со странами Центральной Азии — на них приходится более $43 млрд внешнеторгового оборота России.
"Много это или мало — это существенно больше, чем было еще несколько лет назад. Здесь есть целый ряд причин. С одной стороны, как я уже сказал, это бурное индустриальное развитие в самих странах, а соответственно, рост спроса и на оборудование, и на комплектующие, и на востребованные сырьевые материалы, которые могла бы предложить Российская Федерация. Но у нас устойчиво растет и импорт из стран Центральной Азии — темпами более 20%. С одной стороны, мы переориентируем свои источники закупок под влиянием в том числе и внешних условий. Но это, наверное, те долгожданные решения, потому что мы все больше и больше встраиваем в свои производственные цепочки наших соседей с более удобной логистикой, с более понятной историей взаимоотношений, более понятным менталитетом. Второй ответ, почему так происходит, как раз заключается в том, что появляются достаточно зрелые производители, промышленники в этих странах, которые могут поставлять конкурентоспособную продукцию по конкурентной цене", — рассказал Алексей Груздев.
Поэтому, по его словам, помимо исторически сложившихся отношений и дружбы, центрально-азиатский регион интересен России именно своими возможностями.
"Это и емкий рынок, и возможность для кооперации, и возможность совместного выхода на третьи рынки, — отметил замминистра промышленности и торговли РФ. — Поэтому такой механизм сотрудничества, как индустриальное присутствие российской компании в этом регионе, позволяет нам в полной мере реализовать все эти три аспекта".
Сегодня, поделился он, в регионе уже создаются промышленные парки с участием России и с участием российских компаний в качестве резидентов.
"В Узбекистане активно идет проработка такого формата сотрудничества, с Таджикистаном — тоже. Буквально недавно Кыргызстан при методологической поддержке российских ведомств разработал свой закон о технопарках, которые, в том числе, включают и индустриальные парки. И, я думаю, не за горами запуск этих программ в стране, а значит и возможность для российских резидентов получить эти преференциальные режимы организации производств. Также мы обсуждаем эти же вопросы с Азербайджаном, но это уже другой регион", — рассказал Алексей Груздев.
Такая модель сотрудничества, когда российские компании не только торгуют, но и обсуждают вопросы более долгосрочных производственных отношений, является современным трендом, считает замминистра промышленности и торговли РФ.
"С точки зрения дополнительных финансовых механизмов, помимо всего той палитры инструментов, которые есть в Российской Федерации и администрируются в том числе и Минпромторгом, создаются и совместные инструменты. Например, активно работает Российско-Кыргызский фонд развития. Несколько лет назад Минпромторг вошел в совет этого Фонда с целью как раз усилить промышленную составляющую в проектах, которые финансируются по его линии. И у нас уже есть неплохой портфель, намерены и дальше пополнять повестку промышленной кооперации. Там есть направления, которые представляют интерес: это и автомобильная промышленность, и фармацевтика, и энергосберегающие технологии, и альтернативная энергетика, и технологии, связанные с водоподготовкой и водоочисткой. Поэтому повестка достаточно широкая", — поделился Алексей Груздев.
Недавно, отметил он, была создана совместная инвестиционная платформа с Узбекистаном.
"Там вообще такой, надо сказать, новый тренд — очень большое количество кооперационных проектов. Причем как на федеральном, так и на региональном уровнях. Активно взаимодействуют субъекты РФ с областями Узбекистана. Интенсивнейшая программа взаимных обменов, которая, опять же, формирует задел для нового сотрудничества. Именно поэтому с Узбекистаном недавно был создан Совет глав регионов — отдельный такой институциональный механизм, первое заседание которого прошло при участии лидеров двух стран", — заключил Алексей Груздев.
Промышленная кооперация в СНГ
Восьмого июля в рамках выставки ИННОПРОМ Россия, председательствующая в этом году в СНГ, провела юбилейное десятое заседание Совета по промышленной политике Содружества.
"Министры, которые участвуют в заседании Совета, смогли не только поговорить о перспективах, но и, по сути дела, воочию увидеть уже накопленный потенциал, имеющиеся перспективные разработки, и, может быть, создать задел для новых кооперационных проектов, — рассказал Алексей Груздев. — Поэтому мы в своих предложениях исходили именно из этого, что нам нужно укреплять не только научные разработки, научные исследования, но и, максимально вовлекая деловое сообщество, находить возможности для практической реализации тех наработок, которые есть у базовых организаций СНГ".
В практическом плане, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ, заслуживает внимания совместная работа по таким направлениям, как беспилотный транспорт, роботизация, автоматизация производства и накопительная энергия.
"Это все то, что сегодня на повестке дня, и где мы могли бы, объединяя наши потенциалы и накопленные возможности, вместе формировать общее пространство совместных разработок и, тем самым, создавать для себя определенную подушку безопасности с точки зрения внешних вызовов и угроз", — рассказал Алексей Груздев.
Второе направление, о котором много говорили в рамках заседания Совета по промышленной политики СНГ, — это создание инфраструктуры для доступа к лучшим практикам, создающимся в странах Содружества, отметил он.
"Причем, подчеркну, именно в каждой из стран Содружества реализуются собственные национальные политики промышленного развития и отраслевой поддержки, — продолжил Алексей Груздев. — Поэтому важно, чтобы был одинаковый доступ ко всем этим приоритетам, в том числе появившимся программам и проектам. В связи с этим мы договорились, что будет создан такой информационный портал, ресурс по промышленному развитию и кооперации, с тем, чтобы предприниматели могли с одной стороны заявлять о своих наработках и возможностях, но и даже через эту сеть подбирать себе потенциальных партнеров для развития кооперационных проектов в будущем".
Третье направление, которое обсуждалось в рамках Совета, было навеяно как раз проведением заседания на площадке ИННОПРОМ: нужно укреплять взаимодействие в рамках конгрессно-выставочных мероприятий, потому что для бизнеса это возможность не только рассказать о себе, но и найти для себя партнеров, или встроиться в те или иные кооперационные цепочки, поделился замминистра промышленности и торговли РФ.
"Не зря на ИННОПРОМе мы проводим отдельное мероприятие, которое называется "Биржа контрактации" — когда крупные российские компании, их закупочные подразделения проводят сеанс одновременной игры, принимают различные компании малого и среднего бизнеса, которые хотели бы представить свою продукцию для потенциальной закупки в интересах крупных холдингов. Поэтому это может носить и международный характер, — рассказал Алексей Груздев. — Так что перспектив много. Мы уже сейчас работаем по газомоторному топливу, химической промышленности, очень много идей по легкой промышленности — обсуждали комплексные планы. Так что главная задача — максимально полно использовать ресурсы нашего Содружества и созданных отраслевых комитетов базовых организаций с тем, чтобы крепить нашу промышленную кооперацию".
Один из ключевых партнеров России в СНГ — Республика Беларусь.
"Повестка действительно интенсивная и очень многое удалось сделать за последние несколько лет. Промышленная повестка взлетела, мне кажется, до недосягаемой высоты. Наверное, сложно найти отраслевое промышленное направление, где бы у нас ни велся диалог или не было уже конкретных проектов", — поделился Алексей Груздев.
По его словам, в Союзном государстве успешно реализованы три программы, которые закреплены были за Минпромторгом. "Они касаются общей канвы промышленной политики, вопросов маркировки и в целом регулирования торговли и торговых операций. Все мероприятия выполнены. В практическом плане создан достаточно большой портфель кооперационных проектов в разных отраслях, в том числе и с финансовой поддержкой — это вовлечен очень большой спектр предприятий", — рассказал замминистра промышленности и торговли РФ.
Если брать по отраслям, в которых активно задействован механизм поддержки промкооперации, то это все направления машиностроения, электронная промышленность, автомобилестроение, судостроение и многое другое, заявил он.
"Спектр этих направлений крайне широк. Я думаю, если Вы посетите стенд Республики, Беларусь, то увидите, что очень многие проекты, которые там представлены, уже де-факто являются кооперационными. Начиная от крупногабаритной автомобильной техники, где есть российские комплектующие, продолжая бытовой техникой и многим другим… Поэтому нам действительно удалось придать существенный импульс этой взаимной кооперации и разработке новых изделий уже совместно, используя задел и возможности Союзного государства", — отметил Алексей Груздев.
Межрегиональное сотрудничество, по его словам, является кровеносной системой экономического взаимодействия в Союзном государстве.
"У нас достаточно активно работает торговое представительство России в Республике Беларусь. Через него как раз проходят все региональные визиты, делегации, которые возглавляются губернаторами с нашей стороны. Я практически ежедневно читаю отчеты о том, что очередная делегация из России — из того или иного региона во главе с руководителем — прибыла в Беларусь, провела широкий круг встреч, контактов… Все они так или иначе ведут к заключению новых контрактов, экспортно-импортным операциям, или идеям организации новых кооперационных проектов в востребованных отраслях", — рассказал Алексей Груздев.
Поэтому, отметил он, Союзное государство действительно не только состоялось, но и сегодня уже перешло новое качество, обладающее весомым потенциалом. "И, наверное, очень многое из наработок регуляторики, да и вообще подходов в Союзном государстве, можно будет в дальнейшем ретранслировать и на другие интеграционные объединения", — заявил замминистра промышленности и торговли РФ.
В частности, одним из важных достижений прошлого года он назвал создание унифицированного подхода к определению происхождения товаров. "Де-факто мы договорились по тому, какие товары считаются происходящими в Союзном государстве. Это позволяет более четко использовать товары, производимые в России и в Беларуси, в крупных проектах, в закупках, не создавая излишних барьеров. Поэтому и для российских промышленников это возможность активно подключаться к операционным проектам в Беларуси", — поделился Алексей Груздев.
В следующем году, отметил он, в планах министерства находится проведение конгрессно-выставочных мероприятий под брендом ИННОПРОМ в столице Беларуси. "Это так называемый выездной формат нашей промышленной выставки, где мы с российскими предприятиями приезжаем уже к нашим партнерам, вывозим российские предприятия. И мы договорились, что в следующем году такое мероприятие пройдет в Минске", — заявил замминистра промышленности и торговли РФ.