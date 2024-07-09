На сколько увеличился товарооборот между Узбекистаном и Россией
15:00 09.07.2024 (обновлено: 15:28 09.07.2024)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Москве обсудили меры по увеличению объёмов взаимной торговли
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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Объем взаимной торговли двух стран должен достичь $30 млрд к 2030 году.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией с начала 2024 года увеличился на 30%. Об этом стало известно на первом заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота, прошедшем в Москве с участием главы МИПТ РУз Лазиза Кудратова, сообщает пресс-служба министерства.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Москве обсудили меры по увеличению объёмов взаимной торговли
В Москве обсудили меры по увеличению объёмов взаимной торговли
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
"Отмечена положительная динамика стабильного роста объемов товарооборота – в 2,5 раза за последние 7 лет и на 30% с начала этого года, в том числе в рамках режима всеобъемлющего стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией. При этом кардинально расширилась структура товаров и выросла доля продукции с высокой добавленной стоимостью", — говорится в сообщении.
Также отмечалось наличие всех необходимых возможностей для достижения обозначенного главами двух государств целевого ориентира – объема взаимной торговли в $30 млрд к 2030 году.
Важное значение для решения этой задачи имеет реализация соответствующего совместного Плана мероприятий
"В ходе заседания стороны подробно рассмотрели текущее состояние и выработали совместные меры по ускоренной реализации пунктов документа", — говорится в сообщении.
Кудратов также посетил Всероссийскую Академию внешней торговли, где обсудил с ректором вуза детали открытия его филиала в Ташкенте.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Москве обсудили меры по увеличению объёмов взаимной торговли
В Москве обсудили меры по увеличению объёмов взаимной торговли
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
Речь шла и о реализации программы по обучению и повышению квалификации специалистов в области внешнеэкономической деятельности.