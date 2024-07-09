https://uz.sputniknews.ru/20240709/rossiya-uzbekistan-tovarooborot-rost-44732557.html

На сколько увеличился товарооборот между Узбекистаном и Россией

На сколько увеличился товарооборот между Узбекистаном и Россией

Sputnik Узбекистан

Объём взаимной торговли двух стран должен достичь $30 млрд к 2030 году

2024-07-09T15:00+0500

2024-07-09T15:00+0500

2024-07-09T15:28+0500

экономика

россия

узбекистан

товарооборот

лазиз кудратов

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией с начала 2024 года увеличился на 30%. Об этом стало известно на первом заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота, прошедшем в Москве с участием главы МИПТ РУз Лазиза Кудратова, сообщает пресс-служба министерства. Также отмечалось наличие всех необходимых возможностей для достижения обозначенного главами двух государств целевого ориентира – объема взаимной торговли в $30 млрд к 2030 году. Важное значение для решения этой задачи имеет реализация соответствующего совместного Плана мероприятий Кудратов также посетил Всероссийскую Академию внешней торговли, где обсудил с ректором вуза детали открытия его филиала в Ташкенте. Речь шла и о реализации программы по обучению и повышению квалификации специалистов в области внешнеэкономической деятельности.

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