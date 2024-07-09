Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
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Кенгаш Сената принял постановление о созыве пятьдесят четвертого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Пятьдесят четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 10 июля текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената.
Сенаторы рассмотрят пакет законов, предусматривающих поправки в ряд законодательных актов.
В их числе законы:
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан";
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О занятости";
"О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на усиление ответственности за незаконный оборот пиротехнических изделий";
"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с принятием дополнительных мер по предупреждению правонарушений и преступлений";
"О внесении изменений и дополнений в Градостроительный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы государственного управления в области градостроительной деятельности и разработки градостроительной документации населенных пунктов";
"О внесении дополнений в Закон Республики Узбекистан "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", направленных на совершенствование деятельности таможенного брокера и деятельности по доставке международных курьерских отправлений";
"О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Узбекистан "О карантине растений" в связи со смягчением фитосанитарных требований";
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием государственного управления в сфере образования в рамках административных реформ".
Наряду с этим, повестка дня заседания включает законы о ратификации соглашений, заключенных с Туркменистаном и Турцией.
Кроме того, парламентарии обсудят работу по развитию предпринимательства и улучшению экологической ситуации в Ташкенте. В фокусе внимания будут результаты парламентского запроса, ранее направленного в Кабмин, а также целесообразность направления еще одного запроса правительству.
"Члены Сената рассмотрят результаты парламентского запроса, направленного в правительство относительно состояния улучшения качественного состава, сохранения растительного и животного мира и ведения кадастра охраняемых природных территорий, а также направление парламентского запроса в Кабинет Министров о некоторых вопросах осуществления трудовой деятельности в порядке самозанятости", — говорится в сообщении.
Напомним, что предыдущее пленарное заседание Сената Олий Мажлиса прошло 21 июня 2024 года.