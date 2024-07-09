https://uz.sputniknews.ru/20240709/senat-oliy-majlisa-plenarnoye-zasedaniye-44733803.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

Кенгаш Сената принял постановление о созыве пятьдесят четвертого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана.

2024-07-09T16:05+0500

2024-07-09T16:05+0500

2024-07-09T16:05+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

закон

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Пятьдесят четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 10 июля текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената. Сенаторы рассмотрят пакет законов, предусматривающих поправки в ряд законодательных актов. В их числе законы: Наряду с этим, повестка дня заседания включает законы о ратификации соглашений, заключенных с Туркменистаном и Турцией. Кроме того, парламентарии обсудят работу по развитию предпринимательства и улучшению экологической ситуации в Ташкенте. В фокусе внимания будут результаты парламентского запроса, ранее направленного в Кабмин, а также целесообразность направления еще одного запроса правительству.Напомним, что предыдущее пленарное заседание Сената Олий Мажлиса прошло 21 июня 2024 года.

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кенгаш сенат узбекистан пленарное заседание