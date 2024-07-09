https://uz.sputniknews.ru/20240709/shos-mejdunarodnyy-terrorizm-borba-44737866.html

Эксперт: Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций

Эксперт: Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций

Sputnik Узбекистан

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН рассказал о результатах работы служб стран ШОС по борьбе с международным терроризмом

2024-07-09T18:45+0500

2024-07-09T18:45+0500

2024-07-09T18:45+0500

видео

эксклюзив

шос

борьба с терроризмом

мнение эксперта

пресс-центр

sputnik

узбекистан

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Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций. Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Участники в Москве, Астане, Минске, Бишкеке и Ташкенте подвели итоги саммита ШОС в Казахстане.С чем была связана изначальная тематика ШОС, в чем универсальность формата организации и какие вопросы он позволяет решать?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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