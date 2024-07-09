https://uz.sputniknews.ru/20240709/shos-mejdunarodnyy-terrorizm-borba-44737866.html
Эксперт: Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций
Эксперт: Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций
Sputnik Узбекистан
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН рассказал о результатах работы служб стран ШОС по борьбе с международным терроризмом
2024-07-09T18:45+0500
2024-07-09T18:45+0500
2024-07-09T18:45+0500
видео
эксклюзив
шос
борьба с терроризмом
мнение эксперта
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Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций. Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Участники в Москве, Астане, Минске, Бишкеке и Ташкенте подвели итоги саммита ШОС в Казахстане.С чем была связана изначальная тематика ШОС, в чем универсальность формата организации и какие вопросы он позволяет решать?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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страны шос спецслужбы борьба международный терроризм
страны шос спецслужбы борьба международный терроризм
Эксперт: Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций
Эксклюзив
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН рассказал о результатах работы служб стран ШОС по борьбе с международным терроризмом.
Спецслужбы стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций. Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Участники в Москве, Астане, Минске, Бишкеке и Ташкенте подвели итоги саммита ШОС в Казахстане.
"За 2022-2023 годы, благодаря в том числе совместной работе служб стран ШОС, было выявлено 73 ячейки международных террористических организаций, было предотвращено 69 террористических актов, перекрыто 13 тысяч каналов финансирования террористической деятельности. На мой взгляд это очень знаковый показатель", — подчеркнул эксперт.
С чем была связана изначальная тематика ШОС, в чем универсальность формата организации и какие вопросы он позволяет решать?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.