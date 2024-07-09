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Ни одна страна не смогла повторить энергокольцо ЦА с точки зрения инженерии — Туров
Ни одна страна не смогла повторить энергокольцо ЦА с точки зрения инженерии — Туров
Sputnik Узбекистан
Эксперты из Узбекистана и России поделились своим видением обеспечения энергетической безопасности
2024-07-09T11:08+0500
2024-07-09T11:08+0500
2024-07-09T11:30+0500
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По мнению зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, система закольцовывания и перераспределения энергетики Советского Союза была одной из самых мощнейших.В ходе видеомоста, посвященного итогам саммита ШОС в Астане, он подчеркнул возрастающую потребность в дополнительных мощностях.О важности обеспечения энергетической безопасности, а также путях решения этого вопроса в Узбекистане рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.По ее словам, темпы прироста населения республики обуславливают необходимость использования альтернативных источников энергии.В свою очередь Туров убежден, что вопрос обеспечения энергетической безопасности можно эффективно решить совместными усилиями, поэтому Евразии придется рано или поздно задуматься о единой энергосистеме.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперты узбекистан россия обеспечение энергетическая безопасность
эксперты узбекистан россия обеспечение энергетическая безопасность
Ни одна страна не смогла повторить энергокольцо ЦА с точки зрения инженерии — Туров
11:08 09.07.2024 (обновлено: 11:30 09.07.2024)
Эксклюзив
Эксперты из Узбекистана и России поделились своим видением обеспечения энергетической безопасности.
По мнению зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, система закольцовывания и перераспределения энергетики Советского Союза была одной из самых мощнейших.
"И на самом деле ни одна страна в мире не смогла повторить ее с точки зрения инженерии, с точки зрения безопасности. Притом это касалось всех республик Советского Союза. И это подтверждается и сейчас", — отметил Туров.
В ходе видеомоста, посвященного итогам саммита ШОС в Астане, он подчеркнул возрастающую потребность в дополнительных мощностях.
"В условиях роста евразийских наших стран, на пространстве Евразии, роста экономического, промышленного потенциала мы все будем нуждаться в дополнительных как мощностях, так и с точки зрения безопасности, обеспечения энергоресурсами. Здесь, конечно, вопрос формирования единой евразийской энергосистемы, он достаточно актуальный", — сказал Туров.
О важности обеспечения энергетической безопасности, а также путях решения этого вопроса в Узбекистане рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.
По ее словам, темпы прироста населения республики обуславливают необходимость использования альтернативных источников энергии.
"Поэтому на сегодняшний день Узбекистан рассматривает использование, конечно же, солнечных батарей. Сегодня у нас даже инвесторы получают не то что задание, а рекомендации при строительстве жилых комплексов уже учитывать этот фактор, и строить солнечные батареи. Также сегодня у нас идет диалог на уровне региона об использовании водных источников для строительства гидроэлектростанций", — пояснила она.
В свою очередь Туров убежден, что вопрос обеспечения энергетической безопасности можно эффективно решить совместными усилиями, поэтому Евразии придется рано или поздно задуматься о единой энергосистеме.
"Мы, если говорим о Шанхайской организации сотрудничества, ЕАЭС, СНГ или других интеграционных форматах работы...должны, конечно, думать о такой системной работе и о системной взаимосвязи между всеми нашими странами участницами", — добавил представитель Госдумы РФ.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.