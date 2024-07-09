https://uz.sputniknews.ru/20240709/uzbekistan-rossiya-energetika-bezopasnost-44727417.html

Ни одна страна не смогла повторить энергокольцо ЦА с точки зрения инженерии — Туров

Ни одна страна не смогла повторить энергокольцо ЦА с точки зрения инженерии — Туров

Sputnik Узбекистан

Эксперты из Узбекистана и России поделились своим видением обеспечения энергетической безопасности

2024-07-09T11:08+0500

2024-07-09T11:08+0500

2024-07-09T11:30+0500

видео

эксклюзив

sputnik

узбекистан

энергетика

энергоресурсы

узбекистан

россия

мнение эксперта

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/08/44724183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7ebeb495b8a2c56e44b809e627d376a.jpg

По мнению зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, система закольцовывания и перераспределения энергетики Советского Союза была одной из самых мощнейших.В ходе видеомоста, посвященного итогам саммита ШОС в Астане, он подчеркнул возрастающую потребность в дополнительных мощностях.О важности обеспечения энергетической безопасности, а также путях решения этого вопроса в Узбекистане рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.По ее словам, темпы прироста населения республики обуславливают необходимость использования альтернативных источников энергии.В свою очередь Туров убежден, что вопрос обеспечения энергетической безопасности можно эффективно решить совместными усилиями, поэтому Евразии придется рано или поздно задуматься о единой энергосистеме.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эксперты узбекистан россия обеспечение энергетическая безопасность