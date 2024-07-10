https://uz.sputniknews.ru/20240710/mirziyoyev-gendirektor-mot-vstrecha-44739962.html

МОТ: опыт Узбекистана — успешная модель для международного изучения и применения

МОТ: опыт Узбекистана — успешная модель для международного изучения и применения

Sputnik Узбекистан

Глава республики и генеральный директор Международной организации труда договорились разработать и принять новую Страновую программу на 2026-2030 годы

2024-07-10T09:47+0500

2024-07-10T09:47+0500

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шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Международная организация труда рассматривает опыт Узбекистана в данной сфере в качестве успешной модели для международного изучения и применения, заявил гендиректор МОТ Жильбер Унгбо на встрече с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба президента. По его словам, признанием этого является избрание Узбекистана в Административный совет организации в июне этого года. Унгбо высоко оценил достижения республики в сфере обеспечения прав трудящихся, организации рабочих мест и имплементации международных конвенций. Как отмечалось, при содействии МОТ Узбекистан принял более 40 нормативных актов в трудовой сфере, ратифицировал 22 международные конвенции. По итогам встречи стороны договорились разработать и принять новую Страновую программу на 2026 – 2030 годы. Жильбер Унгбо находится в республике с рабочим визитом. Он также провел переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества для сокращения гендерного разрыва, борьбы с дискриминацией в сфере труда, обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями, создания для них благоприятных и достойных условий.

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