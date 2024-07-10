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МОТ: опыт Узбекистана — успешная модель для международного изучения и применения
МОТ: опыт Узбекистана — успешная модель для международного изучения и применения
Sputnik Узбекистан
Глава республики и генеральный директор Международной организации труда договорились разработать и принять новую Страновую программу на 2026-2030 годы
2024-07-10T09:47+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Международная организация труда рассматривает опыт Узбекистана в данной сфере в качестве успешной модели для международного изучения и применения, заявил гендиректор МОТ Жильбер Унгбо на встрече с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба президента. По его словам, признанием этого является избрание Узбекистана в Административный совет организации в июне этого года. Унгбо высоко оценил достижения республики в сфере обеспечения прав трудящихся, организации рабочих мест и имплементации международных конвенций. Как отмечалось, при содействии МОТ Узбекистан принял более 40 нормативных актов в трудовой сфере, ратифицировал 22 международные конвенции. По итогам встречи стороны договорились разработать и принять новую Страновую программу на 2026 – 2030 годы. Жильбер Унгбо находится в республике с рабочим визитом. Он также провел переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества для сокращения гендерного разрыва, борьбы с дискриминацией в сфере труда, обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями, создания для них благоприятных и достойных условий.
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шавкат мирзиёев встреча гендиректор мот
шавкат мирзиёев встреча гендиректор мот

МОТ: опыт Узбекистана — успешная модель для международного изучения и применения

09:47 10.07.2024 (обновлено: 09:59 10.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики и генеральный директор Международной организации труда договорились разработать и принять новую Страновую программу на 2026 – 2030 годы.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Международная организация труда рассматривает опыт Узбекистана в данной сфере в качестве успешной модели для международного изучения и применения, заявил гендиректор МОТ Жильбер Унгбо на встрече с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2024
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По его словам, признанием этого является избрание Узбекистана в Административный совет организации в июне этого года.
Унгбо высоко оценил достижения республики в сфере обеспечения прав трудящихся, организации рабочих мест и имплементации международных конвенций.
Как отмечалось, при содействии МОТ Узбекистан принял более 40 нормативных актов в трудовой сфере, ратифицировал 22 международные конвенции.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с данным авторитетным институтом ООН. Отмечена важность реализации совместных мер по продвижению принципов социальной справедливости, в том числе в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость", — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились разработать и принять новую Страновую программу на 2026 – 2030 годы.
Жильбер Унгбо находится в республике с рабочим визитом. Он также провел переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.
© Сенат Олий Мажлиса В Сенате проведена встреча с генеральным директором Международной организации труда (МОТ)
В Сенате проведена встреча с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2024
В Сенате проведена встреча с генеральным директором Международной организации труда (МОТ)
© Сенат Олий Мажлиса
Речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества для сокращения гендерного разрыва, борьбы с дискриминацией в сфере труда, обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями, создания для них благоприятных и достойных условий.
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