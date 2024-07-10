https://uz.sputniknews.ru/20240710/onischenko-biobezopasnost-strany-aral-vliyaniye-44745914.html

Региональная экологическая катастрофа — Онищенко о проблеме Аральского моря

Региональная экологическая катастрофа — Онищенко о проблеме Аральского моря

Sputnik Узбекистан

Участники видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили проблему Арала в контексте биобезопасности сопредельных стран

2024-07-10T14:00+0500

2024-07-10T14:00+0500

2024-07-10T14:04+0500

видео

эксклюзив

sputnik

узбекистан

пресс-центр

геннадий онищенко

аральское море

экология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0a/44745692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0f19d6ce0f4aa7fba1b82d93b8a8608.jpg

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает проблему Аральского моря региональной экологической катастрофой.Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Также, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что с точки зрения экологии трагедия Арала резко повлияла на климат.Можно ли восстановить Аральское море, и почему к некоторым экспериментам по изменению окружающей среды Онищенко призывает относиться с осторожностью. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

арал катастрофа влияние здоровье климат биобезопасность