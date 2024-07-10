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Региональная экологическая катастрофа — Онищенко о проблеме Аральского моря
Региональная экологическая катастрофа — Онищенко о проблеме Аральского моря
Sputnik Узбекистан
Участники видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили проблему Арала в контексте биобезопасности сопредельных стран
2024-07-10T14:00+0500
2024-07-10T14:00+0500
2024-07-10T14:04+0500
видео
эксклюзив
sputnik
узбекистан
пресс-центр
геннадий онищенко
аральское море
экология
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Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает проблему Аральского моря региональной экологической катастрофой.Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Также, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что с точки зрения экологии трагедия Арала резко повлияла на климат.Можно ли восстановить Аральское море, и почему к некоторым экспериментам по изменению окружающей среды Онищенко призывает относиться с осторожностью. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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арал катастрофа влияние здоровье климат биобезопасность
арал катастрофа влияние здоровье климат биобезопасность
Региональная экологическая катастрофа — Онищенко о проблеме Аральского моря
14:00 10.07.2024 (обновлено: 14:04 10.07.2024)
Эксклюзив
Участники видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили проблему Арала в контексте биобезопасности сопредельных стран.
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает проблему Аральского моря региональной экологической катастрофой.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Все ее и сиюминутные, и отдаленные последствия влияния на здоровье людей, прежде всего, далеко не изучены", — сказал Онищенко.
Также, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что с точки зрения экологии трагедия Арала резко повлияла на климат.
"Я думаю, что это и на пыльные бури оказывает свое воздействие", — добавил академик.
Можно ли восстановить Аральское море, и почему к некоторым экспериментам по изменению окружающей среды Онищенко призывает относиться с осторожностью.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.