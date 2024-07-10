https://uz.sputniknews.ru/20240710/rossiya-uzbekistan-oborudovaniye-markirovka-napitki-44745241.html
Россия начнет поставлять в Узбекистан оборудование для маркировки напитков
Россия начнет поставлять в Узбекистан оборудование для маркировки напитков
Sputnik Узбекистан
Обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в республике начнется 1 августа 2024 года
2024-07-10T12:57+0500
2024-07-10T12:57+0500
2024-07-10T14:02+0500
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россия
маркировка
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Российская группа начнет поставлять оборудование для маркировки напитков в алюминиевых банках собственного производства ведущему узбекистанскому производителю минеральной воды и безалкогольных напитков.Об этом стороны договорились на полях "Иннопрома-2024" в Екатеринбурге.По словам гендиректора группы Павла Булгакова, в декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносят с помощью лазерного маркиратора российского производства до розлива напитков. Таким образом процесс маркировки не оказывает негативное влияние на работу скоростной производственной линии.Он также отметил, что до создания данной машины задача нанесения кодов на скоростных производствах ранее не была решена нигде в мире. Это оборудование подходит для больших производств: оно работает на скорости до 80 тыс. крышек в час. Российская технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также дает возможность не вмешиваться в производственные процессы компании, что привлекает производителей.Напомним, что обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в Узбекистане начнется 1 августа 2024 года.
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россия узбекистан поставки оборудование маркировка
россия узбекистан поставки оборудование маркировка
Россия начнет поставлять в Узбекистан оборудование для маркировки напитков
12:57 10.07.2024 (обновлено: 14:02 10.07.2024)
Обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в республике начнется 1 августа 2024 года.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Российская группа начнет поставлять оборудование для маркировки напитков в алюминиевых банках собственного производства ведущему узбекистанскому производителю минеральной воды и безалкогольных напитков.
Об этом стороны договорились на полях "Иннопрома-2024" в Екатеринбурге.
По словам гендиректора группы Павла Булгакова, в декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносят с помощью лазерного маркиратора российского производства до розлива напитков. Таким образом процесс маркировки не оказывает негативное влияние на работу скоростной производственной линии.
Он также отметил, что до создания данной машины задача нанесения кодов на скоростных производствах ранее не была решена нигде в мире. Это оборудование подходит для больших производств: оно работает на скорости до 80 тыс. крышек в час. Российская технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также дает возможность не вмешиваться в производственные процессы компании, что привлекает производителей.
"Сегодня наше оборудование уже установлено на многих отечественных заводах по производству пива, соков, воды и газированных напитков. Также мы наблюдаем интерес к этому решению со стороны ряда зарубежных компаний. Экспансия на зарубежные рынки для нас начнется со стран СНГ, затем планируем представить разработку за пределами стран Содружества", — добавил Булгаков.
Напомним, что обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в Узбекистане начнется 1 августа 2024 года.