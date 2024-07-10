https://uz.sputniknews.ru/20240710/rossiya-uzbekistan-oborudovaniye-markirovka-napitki-44745241.html

Россия начнет поставлять в Узбекистан оборудование для маркировки напитков

Россия начнет поставлять в Узбекистан оборудование для маркировки напитков

Sputnik Узбекистан

Обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в республике начнется 1 августа 2024 года

2024-07-10T12:57+0500

2024-07-10T12:57+0500

2024-07-10T14:02+0500

экономика

технологии

узбекистан

россия

маркировка

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Российская группа начнет поставлять оборудование для маркировки напитков в алюминиевых банках собственного производства ведущему узбекистанскому производителю минеральной воды и безалкогольных напитков.Об этом стороны договорились на полях "Иннопрома-2024" в Екатеринбурге.По словам гендиректора группы Павла Булгакова, в декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносят с помощью лазерного маркиратора российского производства до розлива напитков. Таким образом процесс маркировки не оказывает негативное влияние на работу скоростной производственной линии.Он также отметил, что до создания данной машины задача нанесения кодов на скоростных производствах ранее не была решена нигде в мире. Это оборудование подходит для больших производств: оно работает на скорости до 80 тыс. крышек в час. Российская технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также дает возможность не вмешиваться в производственные процессы компании, что привлекает производителей.Напомним, что обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в Узбекистане начнется 1 августа 2024 года.

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