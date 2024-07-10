https://uz.sputniknews.ru/20240710/rossiyskix-voennyx-nauchat-sbivat-mini-drony-iz-rujey-44747144.html

Российских военных научат сбивать мини-дроны из ружей

Российских военных научат сбивать мини-дроны из ружей

Sputnik Узбекистан

Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества

2024-07-10T15:03+0500

2024-07-10T15:03+0500

2024-07-10T15:03+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Военнослужащие РФ будут уничтожать мини-дроны ВСУ на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из гладкоствольных ружей, сообщает Минобороны РФ.По словам инструкторов Московского военного округа, основная сложность — обучить бойцов действовать на опережение "просчитывать траекторию полета объекта и стрелять в то место, куда цель еще не долетела".Он добавил, что для обнаружения используют различные анализаторы спектра частот, перехватывают связь управления между дроном и оператором управления или аппаратурой управления пультом. А с помощью спектрального анализатора и узконаправленной антенны можно четко определить, в какой стороне находится дрон.В дальнейшем инструкторов-методистов направят в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск "Запад".Для справки: мини-дроны в зоне проведения СВО, в том числе квадрокоптеры со сбросом боеприпасов или FPV-дроны, являются серьезной угрозой для техники и личного состава. Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества.

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