https://uz.sputniknews.ru/20240710/rossiyskix-voennyx-nauchat-sbivat-mini-drony-iz-rujey-44747144.html
Российских военных научат сбивать мини-дроны из ружей
Российских военных научат сбивать мини-дроны из ружей
Sputnik Узбекистан
Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества
2024-07-10T15:03+0500
2024-07-10T15:03+0500
2024-07-10T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Военнослужащие РФ будут уничтожать мини-дроны ВСУ на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из гладкоствольных ружей, сообщает Минобороны РФ.По словам инструкторов Московского военного округа, основная сложность — обучить бойцов действовать на опережение "просчитывать траекторию полета объекта и стрелять в то место, куда цель еще не долетела".Он добавил, что для обнаружения используют различные анализаторы спектра частот, перехватывают связь управления между дроном и оператором управления или аппаратурой управления пультом. А с помощью спектрального анализатора и узконаправленной антенны можно четко определить, в какой стороне находится дрон.В дальнейшем инструкторов-методистов направят в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск "Запад".Для справки: мини-дроны в зоне проведения СВО, в том числе квадрокоптеры со сбросом боеприпасов или FPV-дроны, являются серьезной угрозой для техники и личного состава. Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества.
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беспилотники всу уничтожение сво
беспилотники всу уничтожение сво
Российских военных научат сбивать мини-дроны из ружей
Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Военнослужащие РФ будут уничтожать мини-дроны ВСУ на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из гладкоствольных ружей, сообщает
Минобороны РФ.
"На подмосковном полигоне "Алабино" подготовлена первая партия инструкторов по противодействию беспилотной авиации. Практический курс подготовки базировался на спортивной дисциплине – стендовой стрельбе. Военнослужащие отрабатывали скоростное поражение малоразмерных целей, движущихся с разных сторон", — говорится в сообщении.
По словам инструкторов Московского военного округа, основная сложность — обучить бойцов действовать на опережение "просчитывать траекторию полета объекта и стрелять в то место, куда цель еще не долетела".
"Основным средством борьбы (с дронами - ред.) являются средства радиоэлектронной борьбы. Мы учим по системе: обнаружить, подавить и после этого уничтожить уже гладкоствольным оружием", — рассказал инструктор с позывным "Ворчун".
Он добавил, что для обнаружения используют различные анализаторы спектра частот, перехватывают связь управления между дроном и оператором управления или аппаратурой управления пультом. А с помощью спектрального анализатора и узконаправленной антенны можно четко определить, в какой стороне находится дрон.
В дальнейшем инструкторов-методистов направят в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск "Запад".
Для справки: мини-дроны в зоне проведения СВО, в том числе квадрокоптеры со сбросом боеприпасов или FPV-дроны, являются серьезной угрозой для техники и личного состава. Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества.