https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-eaeu-podderjka-biznes-44751728.html
Гендиректор Корпорации МСП: как бизнесу помогают выйти на рынки ЕАЭС
Гендиректор Корпорации МСП: как бизнесу помогают выйти на рынки ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
По словам Александра Исаевича, эффективность поддержки бизнеса обеспечивают льготное финансирование, зонтичные поручительства и встраивание в цепочки поставок
2024-07-10T18:41+0500
2024-07-10T18:41+0500
2024-07-10T18:41+0500
россия
бизнес
рынок
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
"иннопром"
екатеринбург
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik, Вадим Павлов. Институты поддержки малого и среднего предпринимательства в странах ЕАЭС и Узбекистане работают сообща – предоставляют гарантии, сопровождают совместные проекты и объединяют цифровые ресурсы для удобства поиска партнеров в дружественных государствах.Подробнее о поддержке малого и среднего бизнеса, работающего на евразийском рынке, в интервью Sputnik на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, проходящей в Екатеринбурге, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Российскому бизнесу интересен рынок ЕАЭСПо его словам, главной задачей Корпорации МСП в международной деятельности является помощь российским производственным малым и средним компаниям в налаживании новых хозяйственных связей и создании кооперационных цепочек."Причем за последние годы произошли существенные изменения, – отметил генеральный директор Корпорации МСП. – Из-за санкций оказались разорваны многие цепочки поставок и партнерств. Это и стало окном возможностей для развития нашей кооперации со странами ЕАЭС. Мы посмотрели по-новому на ближайших соседей, как и они на нас. Так, например, предприятие из Тульской области поставило овсяные хлопья компании из Армении – ООО "Морнин" (производитель здорового питания). При этом и наши отечественные компании находят себе партнеров в странах ЕАЭС. Российский бренд из Архангельской области "TIAMO" отшивает у швейной компании из Кыргызстана женскую одежду для дома и отдыха, NEKNIGA из Республики Татарстан также нашли в Кыргызстане фабрику по пошиву рабочих фартуков. Компания из Москвы поставила нитепроводящую гарнитуру для текстильной промышленности для "Гродно Азот" из Беларуси, завод из Челябинской области – аналоги рукавов высокого давления итальянского производства для карьерной техники БЕЛАЗ… Это не единичные истории, таких кейсов становится все больше. Очень хочется, чтобы такие примеры стали системными историями".И здесь, по его словам, конечно нужна помощь государства, чтобы эта кооперация прошла успешно.Власти поддерживают малый и средний бизнесЕще одно значительное направление поддержки, по его словам, это помощь со сбытом продукции. В текущих условиях, отметил он, Корпорация МСП получает большое количество запросов от иностранных компаний на поиск партнеров в России для сотрудничества, несмотря на санкционное давление.Зарубежные компании, по его словам, готовы закупать продукцию российского производства по более чем 10 тыс. позиций.Что касается поддержки Корпорацией бизнеса других стран, то если доля участия компаний из стран ЕАЭС в уставном капитале российских юридических лиц составляет от 26% до 100%, и они соответствуют специальным требованиям по доходу и численности работников, тогда это дает им возможность получить статус субъекта МСП, отметил он. А это значит – доступ ко всем мерам поддержки.Поддержка в кооперацииПерспективным направлением сотрудничества с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирующими в странах-участницах ЕАЭС, по словам Александра Исаевича, является предоставление гарантий и сопровождение совместных проектов.Цели соглашения – это обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных совместных бизнес-проектов, в том числе содействие во встраивании МСП в цепочки поставок, пояснил он.Есть у зарубежных партнеров и практический интерес к интеграции в сфере промышленной кооперации между сервисом "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ и их национальными цифровыми сервисами, отметил он. Соответствующий пилотный проект Корпорация МСП уже запустила с Узбекистаном.Помощь от банкаПо его словам, в условиях волатильности курсов валют предоставляется возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты (такие, как форвард и своп) для целей хеджирования рисков, а во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах."Так, например, в прошлом году был запущен депозит в китайских юанях. Он актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это позволяет хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", – заключил Александр Исаевич.
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бизнес помощь выход рынки еаэс гендиректор корпорация мсп александр исаевич
бизнес помощь выход рынки еаэс гендиректор корпорация мсп александр исаевич
Гендиректор Корпорации МСП: как бизнесу помогают выйти на рынки ЕАЭС
По словам Александра Исаевича, эффективность поддержки бизнеса обеспечивают льготное финансирование, зонтичные поручительства и встраивание в цепочки поставок.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik, Вадим Павлов. Институты поддержки малого и среднего предпринимательства в странах ЕАЭС и Узбекистане работают сообща – предоставляют гарантии, сопровождают совместные проекты и объединяют цифровые ресурсы для удобства поиска партнеров в дружественных государствах.
Подробнее о поддержке малого и среднего бизнеса, работающего на евразийском рынке, в интервью Sputnik на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, проходящей в Екатеринбурге, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Российскому бизнесу интересен рынок ЕАЭС
"Рынок ЕАЭС является традиционным и "понятным" для российских компаний, в том числе наших малых и средних, – рассказал Александр Исаевич. – Российские МСП активно взаимодействуют с компаниями из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (государство-наблюдатель ЕАЭС, – прим. ред.). Эти страны по своему историко-культурному наследию и экономико-географическому положению имеют тесные связи с Россией и поэтому такой приоритет понятен и очевиден".
По его словам, главной задачей Корпорации МСП в международной деятельности является помощь российским производственным малым и средним компаниям в налаживании новых хозяйственных связей и создании кооперационных цепочек.
"Причем за последние годы произошли существенные изменения, – отметил генеральный директор Корпорации МСП. – Из-за санкций оказались разорваны многие цепочки поставок и партнерств. Это и стало окном возможностей для развития нашей кооперации со странами ЕАЭС. Мы посмотрели по-новому на ближайших соседей, как и они на нас. Так, например, предприятие из Тульской области поставило овсяные хлопья компании из Армении – ООО "Морнин" (производитель здорового питания). При этом и наши отечественные компании находят себе партнеров в странах ЕАЭС. Российский бренд из Архангельской области "TIAMO" отшивает у швейной компании из Кыргызстана женскую одежду для дома и отдыха, NEKNIGA из Республики Татарстан также нашли в Кыргызстане фабрику по пошиву рабочих фартуков. Компания из Москвы поставила нитепроводящую гарнитуру для текстильной промышленности для "Гродно Азот" из Беларуси, завод из Челябинской области – аналоги рукавов высокого давления итальянского производства для карьерной техники БЕЛАЗ… Это не единичные истории, таких кейсов становится все больше. Очень хочется, чтобы такие примеры стали системными историями".
И здесь, по его словам, конечно нужна помощь государства, чтобы эта кооперация прошла успешно.
"Ведь особенность промышленной кооперации именно в том, что часто нужен определенный клапан, который должен соответствовать всем требованиям компании заказчика. Это не массовые продукты, а, по сути, "бутиковые" проекты", – заявил Александр Исаевич.
Власти поддерживают малый и средний бизнес
"Основное, чем Корпорация МСП помогает компаниям, — это льготное кредитное финансирование и "зонтичные" поручительства. "Зонтичные" поручительства покрывают до 50% от суммы кредита, которая может составлять до 2 млрд руб. Выдавая поручительства, Корпорация берет на себя 50% риска предпринимателя. Поручительство оформляется в одном окне банка вместе с кредитом. Для бизнеса это бесплатно — комиссию платит банк", – рассказал Александр Исаевич.
Еще одно значительное направление поддержки, по его словам, это помощь со сбытом продукции. В текущих условиях, отметил он, Корпорация МСП получает большое количество запросов от иностранных компаний на поиск партнеров в России для сотрудничества, несмотря на санкционное давление.
"В ответ на этот запрос бизнеса в апреле 2022 года мы запустили специальный сервис по кооперации на Цифровой платформе МСП.РФ. Он помогает предпринимателям искать поставщиков и покупателей. Своего рода "сайт знакомств", но только проверенных и надежных компаний. Сегодня через сервис размещены потребности 72 иностранных компаний из 12 стран, в том числе 41 – из стран ЕАЭС", – поделился генеральный директор Корпорации МСП.
Зарубежные компании, по его словам, готовы закупать продукцию российского производства по более чем 10 тыс. позиций.
"Наши производственные МСП поставляют иностранным партнерам не только то, что производит легкая промышленность – продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, но и комплектующие для машин и оборудования, в том числе на смену товаров западного производства", – поделился Александр Исаевич.
Что касается поддержки Корпорацией бизнеса других стран, то если доля участия компаний из стран ЕАЭС в уставном капитале российских юридических лиц составляет от 26% до 100%, и они соответствуют специальным требованиям по доходу и численности работников, тогда это дает им возможность получить статус субъекта МСП, отметил он. А это значит – доступ ко всем мерам поддержки.
Перспективным направлением сотрудничества с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирующими в странах-участницах ЕАЭС, по словам Александра Исаевича, является предоставление гарантий и сопровождение совместных проектов.
"На прошедшем ПМЭФ мы подписали соглашение о создании совместного совета с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, компанией по развитию предпринимательства из Узбекистана. Это нам позволит взаимовыгодно поддерживать бизнес-проекты МСП, помогать им с финансированием на уровне наших стран", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП.
Цели соглашения – это обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных совместных бизнес-проектов, в том числе содействие во встраивании МСП в цепочки поставок, пояснил он.
"Если рассмотрим российско-белорусский проект, то с российской стороны гарантии предоставит Корпорация, с белорусской – Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Также Корпорация поможет с поиском рынка сбыта", – рассказал Александр Исаевич.
Есть у зарубежных партнеров и практический интерес к интеграции в сфере промышленной кооперации между сервисом "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ и их национальными цифровыми сервисами, отметил он. Соответствующий пилотный проект Корпорация МСП уже запустила с Узбекистаном.
"Видя большой спрос на разработки высокотехнологичных российских компаний, создание совместных инвестиционных проектов, вместе с фондом "Росконгресс" мы запустили сервис "Площадка бизнес-партнерств". Иностранные компании получили возможность взаимодействовать с отечественными МСП. Пройдя верификацию через личный кабинет фонда "Росконгресс", зарубежные фирмы смогут решать сразу несколько задач. Так, они получат доступ к информации о более 5,5 тыс. проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также смогут добавить информацию о себе", – поделился Александр Исаевич.
"Наш МСП Банк ("дочка" Корпорации МСП" создает необходимые условия для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, по расчетно-кассовому обслуживанию, – рассказал Александр Исаевич. – Это позволяет оптимизировать комиссионные расходы, что максимально актуально в современных рыночных реалиях. Наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах и других валютах с контрагентами из Китая и стран ЕАЭС в максимально сжатые сроки".
По его словам, в условиях волатильности курсов валют предоставляется возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты (такие, как форвард и своп) для целей хеджирования рисков, а во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах.
"Так, например, в прошлом году был запущен депозит в китайских юанях. Он актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это позволяет хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", – заключил Александр Исаевич.