https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-eaeu-podderjka-biznes-44751728.html

Гендиректор Корпорации МСП: как бизнесу помогают выйти на рынки ЕАЭС

Гендиректор Корпорации МСП: как бизнесу помогают выйти на рынки ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

По словам Александра Исаевича, эффективность поддержки бизнеса обеспечивают льготное финансирование, зонтичные поручительства и встраивание в цепочки поставок

2024-07-10T18:41+0500

2024-07-10T18:41+0500

2024-07-10T18:41+0500

россия

бизнес

рынок

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

"иннопром"

екатеринбург

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik, Вадим Павлов. Институты поддержки малого и среднего предпринимательства в странах ЕАЭС и Узбекистане работают сообща – предоставляют гарантии, сопровождают совместные проекты и объединяют цифровые ресурсы для удобства поиска партнеров в дружественных государствах.Подробнее о поддержке малого и среднего бизнеса, работающего на евразийском рынке, в интервью Sputnik на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, проходящей в Екатеринбурге, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Российскому бизнесу интересен рынок ЕАЭСПо его словам, главной задачей Корпорации МСП в международной деятельности является помощь российским производственным малым и средним компаниям в налаживании новых хозяйственных связей и создании кооперационных цепочек."Причем за последние годы произошли существенные изменения, – отметил генеральный директор Корпорации МСП. – Из-за санкций оказались разорваны многие цепочки поставок и партнерств. Это и стало окном возможностей для развития нашей кооперации со странами ЕАЭС. Мы посмотрели по-новому на ближайших соседей, как и они на нас. Так, например, предприятие из Тульской области поставило овсяные хлопья компании из Армении – ООО "Морнин" (производитель здорового питания). При этом и наши отечественные компании находят себе партнеров в странах ЕАЭС. Российский бренд из Архангельской области "TIAMO" отшивает у швейной компании из Кыргызстана женскую одежду для дома и отдыха, NEKNIGA из Республики Татарстан также нашли в Кыргызстане фабрику по пошиву рабочих фартуков. Компания из Москвы поставила нитепроводящую гарнитуру для текстильной промышленности для "Гродно Азот" из Беларуси, завод из Челябинской области – аналоги рукавов высокого давления итальянского производства для карьерной техники БЕЛАЗ… Это не единичные истории, таких кейсов становится все больше. Очень хочется, чтобы такие примеры стали системными историями".И здесь, по его словам, конечно нужна помощь государства, чтобы эта кооперация прошла успешно.Власти поддерживают малый и средний бизнесЕще одно значительное направление поддержки, по его словам, это помощь со сбытом продукции. В текущих условиях, отметил он, Корпорация МСП получает большое количество запросов от иностранных компаний на поиск партнеров в России для сотрудничества, несмотря на санкционное давление.Зарубежные компании, по его словам, готовы закупать продукцию российского производства по более чем 10 тыс. позиций.Что касается поддержки Корпорацией бизнеса других стран, то если доля участия компаний из стран ЕАЭС в уставном капитале российских юридических лиц составляет от 26% до 100%, и они соответствуют специальным требованиям по доходу и численности работников, тогда это дает им возможность получить статус субъекта МСП, отметил он. А это значит – доступ ко всем мерам поддержки.Поддержка в кооперацииПерспективным направлением сотрудничества с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирующими в странах-участницах ЕАЭС, по словам Александра Исаевича, является предоставление гарантий и сопровождение совместных проектов.Цели соглашения – это обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных совместных бизнес-проектов, в том числе содействие во встраивании МСП в цепочки поставок, пояснил он.Есть у зарубежных партнеров и практический интерес к интеграции в сфере промышленной кооперации между сервисом "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ и их национальными цифровыми сервисами, отметил он. Соответствующий пилотный проект Корпорация МСП уже запустила с Узбекистаном.Помощь от банкаПо его словам, в условиях волатильности курсов валют предоставляется возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты (такие, как форвард и своп) для целей хеджирования рисков, а во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах."Так, например, в прошлом году был запущен депозит в китайских юанях. Он актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это позволяет хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", – заключил Александр Исаевич.

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