https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-proizvodstvo-rossiya-stanki-chpu-44750427.html
Могут ли запустить в Узбекистане российское производство станков с ЧПУ
Могут ли запустить в Узбекистане российское производство станков с ЧПУ
Sputnik Узбекистан
Сегодня оборудование с числовым программным управлением широко применяют в различных отраслях производства, внедряя его в свой арсенал, производители увеличивают КПД в десятки раз
2024-07-10T18:09+0500
2024-07-10T18:09+0500
2024-07-10T18:10+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
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"иннопром"
екатеринбург
константин злыгостев
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Торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев на полях Иннопрома в Екатеринбурге сообщил, что в данный момент ведутся обсуждения по локализации производства станков с ЧПУ в Узбекистане.Торгпред отметил рост интереса российских инвесторов к локализации своей продукции в республике. По его словам, этому способствует поддержка узбекских партнеров и востребованность российской продукции на узбекском рынке.Для поддержки предпринимателей России Торгпредство проводит консультации "Час с торгпредом", на которых специалисты дают российским экономоператорам первичную информацию о работе и особенностях узбекского рынка, рассказывают, в каком направлении развивается та или иная отрасль, а также помогают находить в Узбекистане потенциальных партнеров.Подробнее о работе торгпредства, достигнутых успехах, планах и перспективах российско-узбекской торговли —в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: CNC или ЧПУ — это сокращение от английского Computer Numerical Control, в переводе — "числовое программное управление". Технология позволяет управлять работой станков с помощью компьютерной программы, основанной на уникальном языке программирования — G-code. Это своеобразный язык общения между станком и оператором ПК, который также используют во многих моделях 3D-принтеров для управления процессом печати.Группа устройств с числовым программным управлением включает в себя фрезерные и токарные станки, сверлильные устройства, станки лазерной и плазменной резки, обрабатывающие центры.Сегодня оборудование ЧПУ широко применяется в самых различных отраслях производства: от электроники и мебельной промышленности до производства сложных авиационных и космических систем. Внедряя его в свой арсенал, производители увеличивают КПД в десятки раз.
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видео, эксклюзив, узбекистан, россия, производство, цифровые технологии, "иннопром", екатеринбург, константин злыгостев, видео
видео, эксклюзив, узбекистан, россия, производство, цифровые технологии, "иннопром", екатеринбург, константин злыгостев, видео
Могут ли запустить в Узбекистане российское производство станков с ЧПУ
18:09 10.07.2024 (обновлено: 18:10 10.07.2024)
Эксклюзив
Сегодня оборудование с числовым программным управлением широко применяют в различных отраслях, внедряя его в свой арсенал, производители увеличивают КПД в десятки раз.
Торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев на полях Иннопрома в Екатеринбурге сообщил, что в данный момент ведутся обсуждения по локализации производства станков с ЧПУ в Узбекистане.
"Уверен, что это станет взаимовыгодным сотрудничеством, и у нас будут какие-то договоренности и по этому направлению", — подчеркнул он.
Торгпред отметил рост интереса российских инвесторов к локализации своей продукции в республике. По его словам, этому способствует поддержка узбекских партнеров и востребованность российской продукции на узбекском рынке.
Для поддержки предпринимателей России Торгпредство проводит консультации "Час с торгпредом", на которых специалисты дают российским экономоператорам первичную информацию о работе и особенностях узбекского рынка, рассказывают, в каком направлении развивается та или иная отрасль, а также помогают находить в Узбекистане потенциальных партнеров.
"Мы плотно взаимодействуем со всеми государственными структурами, отраслевыми ассоциациями республики. Ведем регулярный мониторинг знаковых событий в Узбекистане и регионе в целом, которые могут оказывать влияние на работу наших компаний и в целом оказать как позитивное, так и негативное воздействие на торгово-экономическую повестку между Россией и Узбекистаном", — добавил Злыгостев.
Подробнее о работе торгпредства, достигнутых успехах, планах и перспективах российско-узбекской торговли —в видео Sputnik Узбекистан.
Для справки: CNC или ЧПУ — это сокращение от английского Computer Numerical Control, в переводе — "числовое программное управление". Технология позволяет управлять работой станков с помощью компьютерной программы, основанной на уникальном языке программирования — G-code. Это своеобразный язык общения между станком и оператором ПК, который также используют во многих моделях 3D-принтеров для управления процессом печати.
Группа устройств с числовым программным управлением включает в себя фрезерные и токарные станки, сверлильные устройства, станки лазерной и плазменной резки, обрабатывающие центры.
Сегодня оборудование ЧПУ широко применяется в самых различных отраслях производства: от электроники и мебельной промышленности до производства сложных авиационных и космических систем. Внедряя его в свой арсенал, производители увеличивают КПД в десятки раз.