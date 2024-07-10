https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-proizvodstvo-rossiya-stanki-chpu-44750427.html

Могут ли запустить в Узбекистане российское производство станков с ЧПУ

Могут ли запустить в Узбекистане российское производство станков с ЧПУ

Sputnik Узбекистан

Сегодня оборудование с числовым программным управлением широко применяют в различных отраслях производства, внедряя его в свой арсенал, производители увеличивают КПД в десятки раз

2024-07-10T18:09+0500

2024-07-10T18:09+0500

2024-07-10T18:10+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

россия

производство

цифровые технологии

"иннопром"

екатеринбург

константин злыгостев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0a/44749264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b0b937def55e22211a02e448478385a.jpg

Торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев на полях Иннопрома в Екатеринбурге сообщил, что в данный момент ведутся обсуждения по локализации производства станков с ЧПУ в Узбекистане.Торгпред отметил рост интереса российских инвесторов к локализации своей продукции в республике. По его словам, этому способствует поддержка узбекских партнеров и востребованность российской продукции на узбекском рынке.Для поддержки предпринимателей России Торгпредство проводит консультации "Час с торгпредом", на которых специалисты дают российским экономоператорам первичную информацию о работе и особенностях узбекского рынка, рассказывают, в каком направлении развивается та или иная отрасль, а также помогают находить в Узбекистане потенциальных партнеров.Подробнее о работе торгпредства, достигнутых успехах, планах и перспективах российско-узбекской торговли —в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: CNC или ЧПУ — это сокращение от английского Computer Numerical Control, в переводе — "числовое программное управление". Технология позволяет управлять работой станков с помощью компьютерной программы, основанной на уникальном языке программирования — G-code. Это своеобразный язык общения между станком и оператором ПК, который также используют во многих моделях 3D-принтеров для управления процессом печати.Группа устройств с числовым программным управлением включает в себя фрезерные и токарные станки, сверлильные устройства, станки лазерной и плазменной резки, обрабатывающие центры.Сегодня оборудование ЧПУ широко применяется в самых различных отраслях производства: от электроники и мебельной промышленности до производства сложных авиационных и космических систем. Внедряя его в свой арсенал, производители увеличивают КПД в десятки раз.

узбекистан

россия

екатеринбург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео, эксклюзив, узбекистан, россия, производство, цифровые технологии, "иннопром", екатеринбург, константин злыгостев, видео