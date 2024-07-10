https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-senat-zakon-rynok-elektroenergiya-44749452.html

Сенаторы одобрили закон о создании рынка электроэнергии в Узбекистане

Сенаторы одобрили закон о создании рынка электроэнергии в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В документе основными принципами отрасли определены здоровая конкуренция, равенство и подотчетность, открытость и прозрачность, приоритет безопасности сферы электроэнергетики

2024-07-10T16:18+0500

2024-07-10T16:18+0500

2024-07-10T16:57+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Парламентарии на пятьдесят четвертом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрили новую редакцию закона "Об электроэнергетике", предусматривающего создание в республике рынка электрической энергии, сообщает пресс-служба верхней палаты. Как отмечалось, действующий закон, принятый в 2009 году, не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня. В нем не предусмотрены механизмы поддержки конкуренции на оптовом и розничном рынке электроэнергии, не отражены нормы, обеспечивающие надежную, безопасную, стабильную и менее затратную работу электроснабжения, не установлены гарантии защиты интересов потребителей в отношении цен и качества оказания услуг. Основными принципами отрасли в документе определены здоровая конкуренция, равенство и подотчетность, открытость и прозрачность, приоритет безопасности сферы электроэнергетики, вводится новая статья, касающаяся целей электроэнергетической отрасли. Закон также отражает правила конкурентного оптового и розничного рынка электроэнергии. Новой редакцией закона также вводятся общие положения, направленные на регулирование деятельности трейдеров (физических или юридических лиц) на рынке электроэнергии, норма об их правах и обязанностях. Как отметили сенаторы, принятие закона служит привлечению частных инвестиций в отрасль и тем самым эффективному ее функционированию, а также стимулированию производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В настоящее время доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии в республике составляет около 10%. К 2030 году Узбекистан намерен довести мощность возобновляемых источников энергии до 27 гигаватт, а общий объем производства электроэнергии не менее чем до 40%. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа и сократить вредные выбросы в атмосферу на 34 млн тонн. Для достижения заданных показателей и обеспечения энергетической стабильности нужно совершенствовать правовую базу данной сферы. Кроме того, ограниченность и сокращение углеводородных ресурсов обуславливают необходимость принятия мер по их рациональному использованию, энергосбережению и повышению энергоэффективности. Однако на практике в стране отсутствует эффективная система мониторинга потребления энергоресурсов, нормативов энергопотребления и проведения энергоаудита. Исправить ситуацию поможет одобренный сенаторами закон "Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности". Он устанавливает ответственность за нарушение требований энергосбережения и энергоэффективности, чрезмерное расходование ресурсов. Экономия энергии и повышение энергоэффективности касаются сфер строительства и транспорта, сельского и водного хозяйства, зданий и сооружений, предприятий теплоснабжения и коммунального обслуживания, В процессе рассмотрения документа парламентарии отметили, что его принятие послужит дальнейшей оптимизации расходов энергоресурсов.

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