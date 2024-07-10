Сенаторы одобрили закон о создании рынка электроэнергии в Узбекистане
16:18 10.07.2024 (обновлено: 16:57 10.07.2024)
© Сенат Олий Мажлиса Закон "Об электроэнергетике" одобрен в новой редакции
© Сенат Олий Мажлиса
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В документе основными принципами отрасли определены здоровая конкуренция, равенство и подотчетность, открытость и прозрачность, приоритет безопасности сферы электроэнергетики.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Парламентарии на пятьдесят четвертом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрили новую редакцию закона "Об электроэнергетике", предусматривающего создание в республике рынка электрической энергии, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Как отмечалось, действующий закон, принятый в 2009 году, не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня.
В нем не предусмотрены механизмы поддержки конкуренции на оптовом и розничном рынке электроэнергии, не отражены нормы, обеспечивающие надежную, безопасную, стабильную и менее затратную работу электроснабжения, не установлены гарантии защиты интересов потребителей в отношении цен и качества оказания услуг.
"Законом "Об электроэнергетике" в новой редакции предусматривается содействие возникновению и развитию эффективного, прозрачного, недифференцированного и конкурентного рынка электроэнергии с целью защиты интересов потребителей с точки зрения цен, надежного электроснабжения и качества оказания услуг, формирования ликвидного рынка, на котором электроэнергия реализуется без серьезных препятствий", — говорится в сообщении.
Основными принципами отрасли в документе определены здоровая конкуренция, равенство и подотчетность, открытость и прозрачность, приоритет безопасности сферы электроэнергетики, вводится новая статья, касающаяся целей электроэнергетической отрасли.
Закон также отражает правила конкурентного оптового и розничного рынка электроэнергии.
Новой редакцией закона также вводятся общие положения, направленные на регулирование деятельности трейдеров (физических или юридических лиц) на рынке электроэнергии, норма об их правах и обязанностях.
© Сенат Олий Мажлиса Закон "Об электроэнергетике" одобрен в новой редакции
Закон "Об электроэнергетике" одобрен в новой редакции
© Сенат Олий Мажлиса
Как отметили сенаторы, принятие закона служит привлечению частных инвестиций в отрасль и тем самым эффективному ее функционированию, а также стимулированию производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ).
В настоящее время доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии в республике составляет около 10%. К 2030 году Узбекистан намерен довести мощность возобновляемых источников энергии до 27 гигаватт, а общий объем производства электроэнергии не менее чем до 40%.
Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа и сократить вредные выбросы в атмосферу на 34 млн тонн.
Для достижения заданных показателей и обеспечения энергетической стабильности нужно совершенствовать правовую базу данной сферы.
Кроме того, ограниченность и сокращение углеводородных ресурсов обуславливают необходимость принятия мер по их рациональному использованию, энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Однако на практике в стране отсутствует эффективная система мониторинга потребления энергоресурсов, нормативов энергопотребления и проведения энергоаудита.
"В государственных учреждениях и организациях отсутствуют энергосервисные услуги по внедрению современных энергосберегающих технологий, повышению энергоэффективности, также медленно ведется работа по широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий в плане экономии и повышения эффективности, что также создает ряд проблем", — говорится в сообщении.
Исправить ситуацию поможет одобренный сенаторами закон "Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности".
Он устанавливает ответственность за нарушение требований энергосбережения и энергоэффективности, чрезмерное расходование ресурсов.
Экономия энергии и повышение энергоэффективности касаются сфер строительства и транспорта, сельского и водного хозяйства, зданий и сооружений, предприятий теплоснабжения и коммунального обслуживания,
© Сенат Олий МажлисаНа пятьдесят четвертом пленарном заседании Сената рассмотрен Закон "Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности".
На пятьдесят четвертом пленарном заседании Сената рассмотрен Закон "Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности".
© Сенат Олий Мажлиса
В процессе рассмотрения документа парламентарии отметили, что его принятие послужит дальнейшей оптимизации расходов энергоресурсов.