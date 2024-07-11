https://uz.sputniknews.ru/20240711/ekonomicheskaya-integratsiya-sentralnaya-aziya-eaeu-44756466.html

Стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС — видео

Стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты из Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями и ответили на вопросы представителей СМИ

2024-07-11T11:03+0500

2024-07-11T11:03+0500

2024-07-11T12:08+0500

прямая трансляция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

бишкек

страны ца

экономика

интеграция

еаэс

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент — Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС".Участники в Ташкенте:В Бишкеке:Они рассказали о том, каковы основные цели и задачи экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС? Какие направления наиболее актуальны? Как развиваются связи внутри региона? Какие факторы привели к кризису глобализации?

узбекистан

ташкент

бишкек

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