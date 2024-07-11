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Стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС — видео
Стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты из Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями и ответили на вопросы представителей СМИ
2024-07-11T11:03+0500
2024-07-11T11:03+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент — Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС".Участники в Ташкенте:В Бишкеке:Они рассказали о том, каковы основные цели и задачи экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС? Какие направления наиболее актуальны? Как развиваются связи внутри региона? Какие факторы привели к кризису глобализации?
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экономическая интеграция страны ца еаэс эксперты узбекистан казахстан
экономическая интеграция страны ца еаэс эксперты узбекистан казахстан
Стратегии и перспективы экономической интеграции стран ЦА в рамках ЕАЭС — видео
11:03 11.07.2024 (обновлено: 12:08 11.07.2024)
Эксперты из Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями и ответили на вопросы представителей СМИ.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент — Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС".
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин;
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиер Эргашев.
директор Института политических исследований Фонда Т. Усубалиева Эсен Усубалиев.
Они рассказали о том, каковы основные цели и задачи экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС? Какие направления наиболее актуальны? Как развиваются связи внутри региона? Какие факторы привели к кризису глобализации?