https://uz.sputniknews.ru/20240711/kak-spastis-ot-jary-rekomendatsii-onischenko-44758645.html
Как спастись от жары — рекомендации от Онищенко
Как спастись от жары — рекомендации от Онищенко
Sputnik Узбекистан
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования рассказал о специфике жарких дней в центральноазиатском регионе, дав рекомендации, как избежать солнечного и теплового удара
2024-07-11T19:15+0500
2024-07-11T19:15+0500
2024-07-11T19:15+0500
видео
эксклюзив
геннадий онищенко
жара
центральная азия
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Как спастись от жары и для кого она может быть особенно опасна объяснил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент в пресс-центре Sputnik Узбекистан. По словам специалиста, особенно внимательными к своему состоянию в жаркие дни нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Беречься от жары он рекомендовал лицам старшего возраста и детям, не выходя без острой необходимости на улицу с 10.00 до 18.00. Рекомендации Онищенко также касались одежды, головных уборов и питьевого режима.Почему привычные для узбекистанцев температуры в европейской части России ощущаются как экстремальные? Как вековые традиции жителей стран Центральной Азии помогают переносить жару, несмотря на кажущуюся парадоксальность?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, геннадий онищенко, жара, центральная азия, пресс-центр, sputnik, узбекистан, видео
видео, эксклюзив, геннадий онищенко, жара, центральная азия, пресс-центр, sputnik, узбекистан, видео
Как спастись от жары — рекомендации от Онищенко
Эксклюзив
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования рассказал о специфике жарких дней в центральноазиатском регионе, дав рекомендации, как избежать солнечного и теплового удара.
Как спастись от жары и для кого она может быть особенно опасна объяснил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По словам специалиста, особенно внимательными к своему состоянию в жаркие дни нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Беречься от жары он рекомендовал лицам старшего возраста и детям, не выходя без острой необходимости на улицу с 10.00 до 18.00.
Рекомендации Онищенко также касались одежды, головных уборов и питьевого режима.
Почему привычные для узбекистанцев температуры в европейской части России ощущаются как экстремальные? Как вековые традиции жителей стран Центральной Азии помогают переносить жару, несмотря на кажущуюся парадоксальность?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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