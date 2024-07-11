https://uz.sputniknews.ru/20240711/kak-spastis-ot-jary-rekomendatsii-onischenko-44758645.html

Как спастись от жары — рекомендации от Онищенко

Как спастись от жары — рекомендации от Онищенко

Sputnik Узбекистан

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования рассказал о специфике жарких дней в центральноазиатском регионе, дав рекомендации, как избежать солнечного и теплового удара

2024-07-11T19:15+0500

2024-07-11T19:15+0500

2024-07-11T19:15+0500

видео

эксклюзив

геннадий онищенко

жара

центральная азия

пресс-центр

sputnik

узбекистан

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Как спастись от жары и для кого она может быть особенно опасна объяснил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск – Ташкент в пресс-центре Sputnik Узбекистан. По словам специалиста, особенно внимательными к своему состоянию в жаркие дни нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Беречься от жары он рекомендовал лицам старшего возраста и детям, не выходя без острой необходимости на улицу с 10.00 до 18.00. Рекомендации Онищенко также касались одежды, головных уборов и питьевого режима.Почему привычные для узбекистанцев температуры в европейской части России ощущаются как экстремальные? Как вековые традиции жителей стран Центральной Азии помогают переносить жару, несмотря на кажущуюся парадоксальность?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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