Как изменение климата влияет на экономику Узбекистана
16:56 11.07.2024 (обновлено: 17:25 11.07.2024)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийБелхатувская ТЭС в Польше.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По прогнозам Всемирного банка, если экономика республики не начнет адаптироваться к изменению климата, то к 2050 году это приведет к ее сокращению на 10%. В свою очередь это грозит значительным снижением занятости и доходов населения.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) состоялся круглый стол на тему "Возможности низкоуглеродного развития Узбекистана: сценарии, последствия, будущие исследования", сообщает служба по связям с общественностью ЦЭИР.
Среди участников мероприятия — эксперты Центра, Французского агентства развития (AFD) и Программы устойчивой инфраструктуры в Азии (SIPA).
© служба по связям с общественностью ЦЭИРВ Центре экономических исследований и реформ состоялся круглый стол на тему "Возможности низкоуглеродного развития Узбекистана: сценарии, последствия, будущие исследования".
В Центре экономических исследований и реформ состоялся круглый стол на тему "Возможности низкоуглеродного развития Узбекистана: сценарии, последствия, будущие исследования".
© служба по связям с общественностью ЦЭИР
Целью встречи стал запуск Программы сотрудничества в областях "зеленой экономики" и "сокращения выбросов углекислого газа в экономике", подписанной в ноябре 2022 года во время визита Шавката Мирзиёева во Францию.
Участники круглого стола определили пути совместной разработки и внедрения эффективных решений по сокращению выбросов углекислого газа (СО2) в Узбекистане.
"Узбекистан имеет одну из самых быстрорастущих экономик в Центральноазиатском регионе и является одним из крупнейших эмитентов СО2. В первую очередь это связано с широким использованием ископаемого топлива на электростанциях и устаревших промышленных процессов", — отметил директор ЦЭИР Обид Хакимов.
Участники круглого стола озвучили данные МВФ: за последние 30 лет температура в Центральной Азии повысилась на 1,5 градуса Цельсия, то есть в два раза больше, чем в среднем по миру (0,7 градуса Цельсия). При этом, согласно прогнозам, до 2050 года она может повыситься еще на 1,6–2,6 градуса.
По прогнозам Всемирного банка, без принятия мер по адаптации к изменению климата экономика Узбекистана к 2050 году сократится на 10%, что приведет к значительному снижению занятости и доходов населения. Необходимо учитывать дальнейшее воздействие изменения климата на биоразнообразие, окружающую среду и потенциальных климатических мигрантов.
Так, в рамках Программы сотрудничества планируется изучить мировой опыт по снижению углеродного потенциала экономики, оценить возможности данного процесса в Узбекистане, а также применить современные аналитические методы и инструменты. По мнению экспертов, реализация данной программы поможет республике перейти к экологически чистой и низкоуглеродной модели развития.
В ходе дискуссии участники также отметили, что основными источниками выбросов по секторам экономики в стране являются энергетика (76%), сельское хозяйство (18%), промышленность (5%) и отходы (1%).
Наиболее значительные источники загрязнения — летучие выбросы метана из газа и нефти (35%), CO2 из электричества и тепла (21%), CO2 из промышленного сектора, включая строительство (16%), животноводство (15%) и CO2 из жилого сектора (13%).
Кроме того, отмечалось, что одним из основных шагов Узбекистана по активизации процессов декарбонизации (меры по сокращению выбросов парниковых газов) является либерализация энергетического рынка.
"Это будет способствовать энергосбережению и создаст благоприятную среду для частного сектора, чтобы инвестировать в ВИЭ", — отметили участники мероприятия.
Также они указали, что к 2030 году спрос на электроэнергию в республике достигнет 120 млрд кВт/ч. При этом доведение доли ВИЭ до 25% от общего объема генерации в 2026 году позволит сэкономить природный газ и предотвратить рост выбросов СО2 на 37,4 млн тонн.
В рамках экспертной встречи приняли решение разработать план действий по сокращению выбросов углекислого газа в Узбекистане, укрепляя сотрудничество между заинтересованными сторонами.